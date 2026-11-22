Kimi Antonelli a vu ses espoirs de victoire, puis de podium, s’envoler dans les derniers instants du Grand Prix de Las Vegas. Longtemps engagé dans une bataille stratégique avec Max Verstappen, le pilote Mercedes a commis une erreur dans la gestion de son énergie électrique, provoquant un déficit de puissance qui l’a rendu vulnérable aux deux McLaren. Finalement quatrième derrière Verstappen, Lando Norris et Oscar Piastri, le champion du monde 2026 a expliqué comment une manipulation destinée à préserver son mode overtake avait finalement compromis toute sa fin de course.

Kimi Antonelli pensait avoir trouvé la bonne stratégie pour attaquer Max Verstappen dans les derniers instants du Grand Prix de Las Vegas. Mais une décision prise au volant de sa Mercedes, dans le but de conserver suffisamment d’énergie pour tenter un dépassement décisif, a finalement produit l’effet inverse.

Le pilote italien a terminé quatrième d’une course particulièrement animée, après avoir longtemps figuré parmi les principaux candidats à la victoire.

Dans les derniers tours, Antonelli était toujours au contact de Verstappen et cherchait à préparer une attaque sur le pilote Red Bull. Son objectif était de préserver son mode overtake pour bénéficier d’un avantage de puissance électrique dans les longues lignes droites du circuit.

Mais une modification de sa manière de gérer l’accélérateur a perturbé la récupération d’énergie de sa Mercedes, entraînant une perte de performance particulièrement importante.

Non seulement Antonelli n’a pas pu tenter sa chance face à Verstappen, mais il a également été dépassé par les deux McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, perdant ainsi une place sur le podium.

Une erreur de gestion de l’énergie qui coûte très cher

Interrogé après l’arrivée, Antonelli a expliqué que son changement de stratégie de déploiement électrique répondait initialement à une logique précise.

Le pilote Mercedes voulait conserver un avantage pour les dernières portions rapides du circuit, notamment dans l’hypothèse où il serait parvenu à dépasser Verstappen avant le virage 14.

"Je pense que le changement de déploiement était une bonne décision, parce que c’était la meilleure option pour rester ensuite devant après la chicane, dans le cas où j’aurais dépassé Max avant le virage 14."

Pour préserver son mode overtake, Antonelli a toutefois modifié sa manière d’utiliser l’accélérateur.

Il a brièvement levé le pied avant de remettre un peu de gaz afin de conserver une certaine vitesse, pensant ainsi optimiser sa gestion de l’énergie.

Mais cette manipulation a eu des conséquences inattendues sur la récupération électrique de sa Mercedes.

"Comme je voulais conserver le mode overtake, j’ai levé le pied puis remis un peu d’accélérateur pour garder un peu de vitesse, et cela a complètement perturbé toute la récupération d’énergie de la batterie. Ma stratégie sur l’énergie a tourné au désastre !"

Les conséquences ont été immédiates et particulièrement coûteuses.

Privé d’une partie de la puissance électrique qu’il espérait utiliser, Antonelli a perdu un temps considérable dès le premier virage, ce qui l’a empêché de rester au contact de Verstappen.

La situation a également permis aux deux McLaren de prendre l’avantage sur lui.

"J’ai perdu plus d’une seconde au premier virage. Non seulement je n’ai pas pu rester proche de Max et me donner une chance de gagner, mais je me suis aussi fait déposer par les deux McLaren et j’ai perdu le podium."

Antonelli reconnaît une erreur difficile à anticiper

Le champion du monde italien ne cherche pas à nier sa part de responsabilité dans cette fin de course frustrante.

Il reconnaît que sa décision a probablement été mauvaise, même s’il souligne la complexité des choix que les pilotes doivent effectuer en temps réel avec les groupes propulseurs de 2026.

La gestion de l’énergie électrique impose en effet de trouver un équilibre permanent entre récupération, déploiement et préparation des dépassements.

Dans le cas d’Antonelli, une manœuvre qu’il pensait favorable à sa stratégie a finalement compromis son résultat.

"C’était probablement une erreur de ma part, mais sur le moment, c’est aussi très difficile, parce que je pensais faire ce qu’il fallait pour rester derrière et conserver le mode overtake. Mais il s’est avéré que cela a compromis ma course."

Une bataille stratégique intense avec Verstappen

Antonelli a également détaillé son approche du duel avec Max Verstappen.

Plutôt que de multiplier les attaques risquées, l’Italien avait choisi de rester dans le sillage de la Red Bull pour préserver une possibilité de dépassement dans les derniers instants.

Les deux pilotes ont échangé leurs positions à plusieurs reprises, dans une course où la gestion de l’énergie et l’aspiration ont joué un rôle central.

Mais Antonelli explique qu’il n’a jamais voulu forcer une manœuvre prématurée, préférant attendre le moment où son avantage serait maximal.

"Mon objectif était de rester derrière jusqu’à la fin et, comme vous avez pu le voir, il y a eu beaucoup d’allers-retours entre Max et moi. Mais je n’ai rien forcé, j’essayais simplement de rester derrière pour conserver le mode overtake et me donner la meilleure chance possible à la fin, particulièrement dans les deux dernières lignes droites."

Malgré cette conclusion frustrante, Kimi Antonelli conserve un regard positif sur le déroulement du Grand Prix de Las Vegas.

"À part cela, c’était une course amusante. Nous étions tous très proches les uns des autres, il y a eu beaucoup d’allers-retours et énormément de stratégie derrière tout cela. Cela demandait beaucoup de travail, mais c’était amusant. C’est simplement dommage de terminer comme ça."