Lewis Hamilton en a rajouté une couche après l’arrivée à Las Vegas et estime que Ferrari a laissé passer une occasion de se battre pour le titre mondial face à Kimi Antonelli en ne lui apportant pas suffisamment de soutien lorsqu’il occupait la deuxième place du championnat ! Après un Grand Prix de Las Vegas marqué par un nouvel accrochage avec Charles Leclerc, le septuple champion du monde a répondu aux récentes suggestions de Damon Hill, qui souhaiterait voir la Scuderia lui accorder un statut de numéro un. Sans réclamer officiellement ce traitement, le Britannique considère que certaines décisions prises plus tôt dans la saison auraient pu changer l’issue de sa lutte avec le pilote Mercedes.

Lewis Hamilton n’a pas oublié la période durant laquelle il apparaissait comme le principal adversaire de Kimi Antonelli dans la course au titre mondial 2026. Alors que le pilote Mercedes a depuis été sacré champion du monde, le Britannique estime que Ferrari aurait pu lui permettre de prolonger cette lutte en lui apportant davantage de soutien au moment où il disposait d’une avance confortable sur son équipier Charles Leclerc.

Le sujet a refait surface après le Grand Prix de Las Vegas, au cours duquel les deux pilotes Ferrari se sont une nouvelle fois accrochés. Hamilton est parti en tête-à-queue après un contact avec Leclerc, avant de remonter jusqu’à la septième place, tandis que le Monégasque, sanctionné par les commissaires, a terminé dixième.

Damon Hill a récemment suggéré que Ferrari devrait désormais faire de Hamilton son pilote numéro un.

Une proposition à laquelle le Britannique a répondu en distinguant le statut officiel de premier pilote du soutien qu’il estime avoir mérité à certains moments décisifs de la saison.

Interrogé sur ces déclarations, Hamilton a d’abord tenu à préciser qu’il n’avait jamais demandé à bénéficier d’un statut privilégié au sein de ses équipes.

Le septuple champion du monde assure ne pas avoir réclamé d’être désigné comme le pilote numéro un de Ferrari, même s’il reconnaît qu’un soutien plus marqué aurait été nécessaire lorsqu’il représentait la meilleure chance de la Scuderia au championnat.

"Je n’ai jamais demandé à être numéro un. Je ne l’ai sincèrement jamais demandé", a déclaré Hamilton.

Le Britannique est ensuite revenu sur une période durant laquelle il occupait solidement la deuxième place du classement des pilotes, avec une avance importante sur Charles Leclerc.

À ce moment-là, Hamilton était le concurrent le plus proche de Kimi Antonelli et estimait pouvoir encore contester la domination du pilote Mercedes. Selon lui, certaines circonstances de la saison auraient pu tourner différemment si Ferrari avait davantage concentré ses efforts sur sa candidature au titre.

"J’ai été deuxième pendant une longue partie de l’année et, à ce moment-là, j’avais besoin de soutien pour nous assurer de battre Kimi. Il y a eu plusieurs circonstances au cours de la saison où, en misant sur moi avec ce soutien, nous aurions pu battre Kimi."

Une avance de 40 points sur Leclerc après Barcelone

Les chiffres du championnat permettent de mesurer la situation à laquelle Hamilton fait référence. Après avoir décroché sa première victoire en Grand Prix avec Ferrari à Barcelone, au mois de juin, le Britannique occupait la deuxième place du classement général. Il accusait alors 41 points de retard sur Kimi Antonelli, mais possédait également une avance de 40 points sur son équipier Charles Leclerc.

Une position qui faisait de lui le principal poursuivant du pilote Mercedes et le mieux placé des deux pilotes Ferrari pour tenter de rester dans la course au championnat.

Hamilton avait également occupé la deuxième place du classement après les Grands Prix de Monaco, de Belgique et de Hongrie, confirmant qu’il avait longtemps constitué l’une des principales menaces pour Antonelli.

Mais la suite de la saison a finalement tourné en faveur de l’Italien, qui a décroché le titre mondial lors du Grand Prix du Mexique. Une semaine plus tard, Mercedes a également remporté le championnat du monde des constructeurs. Depuis, l’écart entre les deux pilotes s’est considérablement creusé. Antonelli totalise désormais 402 points, contre 267 pour Hamilton, soit une différence de 135 unités.

Si le Britannique estime qu’un soutien plus important aurait pu lui permettre de battre son rival, il ne détaille toutefois pas les décisions précises qui auraient, selon lui, changé le cours du championnat.

Hamilton ne veut pas évoquer l’avenir de sa relation avec Leclerc

Le nouvel accrochage survenu à Las Vegas a également relancé les interrogations sur la relation entre les deux pilotes Ferrari.

Hamilton a été envoyé en tête-à-queue après un contact avec Leclerc, dans une course où les deux hommes cherchaient à remonter dans le classement et à se battre avec les McLaren.

Interrogé sur la manière dont leur relation pourrait évoluer après ce nouvel incident, le septuple champion du monde n’a pas souhaité s’engager dans une discussion publique sur le sujet.

"Je ne sais pas, mais ce n’est pas quelque chose dans lequel je veux entrer. Ce sont des questions que les gens posent. En fin de compte, j’ai attaqué aussi fort que possible et j’ai donné tout ce que je pouvais pour aller chercher ces points aujourd’hui."

"Nous avons simplement été confrontés à des difficultés en permanence, et j’ai continué à garder la tête baissée et à travailler."

Une pénalité de dix secondes jugée incompréhensible

Avant même son accrochage avec Leclerc, Hamilton avait déjà vu sa course compromise par une pénalité de dix secondes.

Les commissaires lui ont reproché d’avoir quitté la piste et gagné un avantage lors d’une bataille avec Lando Norris.

Mais le Britannique estime que cette sanction était totalement disproportionnée, affirmant qu’il avait quitté la trajectoire pour éviter une collision avec la McLaren.

"Dix secondes, c’était insensé et vraiment, vraiment sévère. J’essayais d’éviter une collision avec eux, et ils auraient simplement pu me demander de rendre la position. Dix secondes de pénalité, c’est complètement fou."

"Mais je suis revenu et j’ai réussi à me remettre dans la bataille. Je pouvais voir Max devant moi et je me suis dit : ’Nous sommes de retour dans le match.’ "

"Je me battais avec McLaren, donc je pensais sincèrement que je pourrais peut-être me battre pour un podium. Et je ne pensais littéralement qu’à me battre contre McLaren, parce que c’est là que nous devons être pour décrocher la deuxième place."