Dans une course de Las Vegas aussi étrange et animée que piégeuse, c’est Max Verstappen qui l’aura emporté : le Néerlandais, en tête durant la majorité des tours, a remporté un 4e succès de l’année entièrement mérité, et qui doit beaucoup à sa maîtrise de course. Un Grand Prix très apprécié par la plupart des téléspectateurs… mais pas par Max Verstappen ! Car même si le Néerlandais survole cette fin de saison, il reste fidèle à son jugement sur le règlement F1 2026 : trop artificiel.

Les 352 dépassements et 35 changements de leader comptabilisés durant le Grand Prix n’ont ainsi pas ravi Max Verstappen : le pilote Red Bull estime que c’est même plutôt le signe que le spectacle était rendu trop artificiel, en raison du phénomène d’aspiration et des différentiels d’énergie. Rabat-joie, Max Verstappen ?

Quand on lui demande à quand remonte sa dernière victoire sur une course aussi spectaculaire, le pilote Red Bull attaque le règlement F1 !

« Je ne devrais probablement pas le dire. Je me souviens d’avoir gagné une course comme celle-ci en jouant à Mario Kart. Parfois, on recule, on prend l’aspiration et il y a un effet de rattrapage : plus on recule, plus on va vite. C’est la dernière fois que j’ai ressenti quelque chose de similaire. »

Ce n’était cependant pas qu’une question de cadeau bonus ou de peau de banane à Las Vegas… il fallait faire preuve d’une vraie vista stratégique pour éviter de se faire redépasser directement. À ce jeu-là, Max Verstappen a été meilleur que tout le monde : comment s’y est-il pris ?

« Je ne voulais vraiment pas retomber dans le peloton, c’est pourquoi à chaque manœuvre, j’essayais toujours de m’assurer d’avoir le déploiement d’énergie nécessaire pour redoubler ou plonger à l’intérieur ou à l’extérieur. Cela a été la clé. Je ne voulais pas reculer, donc j’étais toujours déterminé à freiner tard ou à faire le nécessaire pour rester en tête. »

Qu’est-ce qui était le plus puissant en course à Las Vegas ? Le déploiement d’énergie, ou le phénomène d’aspiration ?

« C’était simplement la combinaison de l’aspiration et du déploiement d’énergie. Quand on est à moins d’une seconde, on dispose aussi du mode dépassement, et ici c’est très puissant. Il était donc impossible de s’échapper. Il aurait fallu être une seconde et demie plus rapide pour creuser l’écart, donc on reste coincé là. C’est un peu étrange d’être aussi lent en ligne droite par rapport à tout le monde, car je crois que je n’ai pas fait une seule vraie ligne droite en deuxième position. J’ai toujours été en tête du virage 4 au virage 14, mais c’était une course assez folle. »

Max Verstappen n’aurait donc pris aucun plaisir durant cette course ? Même en la qualifiant de folle ?

« Quand je regarde cela avec mon cœur de pilote, et non comme un spectacle, j’ai apprécié mes dépassements, mais je préfère juger avec mon cœur de pilote. Même mon rythme cardiaque était calme, je n’étais pas nerveux du tout parce que j’avais l’impression de gérer tranquillement, en essayant simplement d’appuyer sur le bouton de la batterie au bon moment ou de défendre. Pour le spectacle, vu de l’extérieur, c’est probablement plaisant. »

Le Néerlandais a parlé de son faible rythme cardiaque en course. Dans le cockpit, le ressenti n’était donc pas aussi intense que pour le téléspectateur ?

« Au moins pour moi, c’était comme ça. Cela a peut-être aussi un lien avec la vitesse à certains moments. Dans la ligne droite opposée, on atteint une bonne vitesse, mais à d’autres endroits, on est très lent. »

On a entendu Max Verstappen essayer de modifier sa stratégie de déploiement d’énergie, demandant conseil à son équipe, sur le muret des stands, notamment en vue de préparer le dernier tour. À quel point le pilote pouvait-il influencer cette stratégie d’ailleurs ?

« Nous surveillons cela en permanence, et les pilotes derrière moi modifiaient aussi leur déploiement pour essayer de m’avoir. Je voulais vraiment m’assurer que l’équipe avait conscience que nous devions avoir le meilleur déploiement possible jusqu’à la ligne d’arrivée en cas de lutte au virage 14. Ils m’ont confirmé à un moment que nous étions sur la bonne stratégie, donc je n’ai plus eu besoin d’y toucher. Tout au long de la course, on ajuste en permanence, mais sur les 10 ou 15 derniers tours, nous avions le bon réglage. »

Max Verstappen n’aime pas ce règlement 2026, c’est entendu ; mais l’an prochain, et en 2028 également, la part dévolue à l’électrique va baisser, pour atteindre un ratio 60 % - 40 % (60 pour le thermique, 40 pour l’électrique) dans deux ans ? Cela rendra-t-il les courses plus intéressantes pour le pilote Red Bull ?

« Plus on augmente la part du moteur thermique et on réduit celle de la batterie, mieux c’est. Passer de ce que nous avons à du 60/40, c’est juste chatouiller le problème, c’est infime. Si l’on veut conserver une batterie, il faut au moins du 80/20 pour que cela redevienne normal. Espérons simplement que 2030 résoudra tout, ou presque. »

Une fin de saison canon pour Super Max

Max Verstappen a donc remporté 3 des 4 dernierès courses à Las Vegas : qu’est-ce qui fonctionne mieux pour lui sur ce tracé ? Son style de pilotage convient-il davantage aux caractéristiques étranges du tracé de Liberty Media ?

« Je ne pense pas que cela ait nécessairement un lien avec mon style. C’est un circuit très compliqué pour faire fonctionner les pneus correctement, et la plupart du temps, nous avons visé juste. En 2023, nous étions tout simplement supérieurs en tant qu’équipe, la voiture volait même si les pneus ne fonctionnaient peut-être pas de manière fantastique. En 2024, nous avons eu beaucoup de difficultés, notamment parce que nous n’avions pas vraiment d’aileron à faible appui, et les pneus n’étaient pas dans la bonne fenêtre. En 2025, nous avons enfin apporté un aileron à faible appui, ce qui a beaucoup aidé, et les pneus fonctionnaient mieux. »

« Cette fois encore, j’ai eu quelques soucis avec la voiture en essais, mais les pneus fonctionnaient bien et étaient dans la bonne fenêtre en course. Honnêtement, avec le déroulement de cette course, c’était un peu la loterie entre la première et la cinquième place, le résultat aurait facilement pu être différent. Mais nous avons réussi la plupart du temps, et 2024 était probablement l’exception. »

En cette deuxième moitié de saison, c’est Max Verstappen le patron : le pilote Red Bull a remporté 4 des 6 derniers Grands Prix. Peut-il en remporter deux de plus pour conclure la saison, au Qatar puis à Abu Dhabi ?

« Ce sont encore deux circuits complètement différents. Je suis heureux d’avoir gagné ici. De manière générale, nos deux dernières courses ont été très solides, avec des podiums réguliers. C’est un superbe retournement de situation par rapport au début de l’année, et nous continuons d’apprendre. En parallèle, nous avons une belle bataille pour le championnat des constructeurs face aux deux pilotes ici présents, c’est donc un objectif pour l’équipe d’essayer de défendre notre position. »