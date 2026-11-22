Verstappen ne veut pas aller au GP du Qatar, Alonso s’en prend au calendrier de la F1
Les garanties de la F1 suffisent-elles à rassurer ?
Max Verstappen ne cache pas ses inquiétudes à l’approche des deux derniers Grands Prix de la saison 2026, programmés au Qatar et à Abu Dhabi dans un contexte de tensions persistantes au Moyen-Orient. Malgré les garanties de sécurité communiquées par la FIA et la Formule 1, le pilote Red Bull reconnaît qu’il préférerait rester chez lui plutôt que de se rendre dans la région. De son côté, Fernando Alonso s’en prend à la construction du calendrier, dénonçant l’enchaînement particulièrement illogique des déplacements entre les Amériques, l’Europe et le Golfe.
La Formule 1 maintient pour l’instant son intention de disputer les deux dernières manches de la saison 2026 au Moyen-Orient, malgré les inquiétudes suscitées par la situation sécuritaire dans la région. Les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi doivent conclure le championnat, mais les tensions persistantes continuent d’alimenter les interrogations au sein du paddock.
Plusieurs diffuseurs ont déjà commencé à adapter leur organisation. Sky Deutschland a notamment décidé de ne pas envoyer son personnel au Qatar, préférant assurer sa couverture de l’événement à distance.
Si la FIA et la Formule 1 affirment avoir obtenu des garanties suffisantes pour permettre le déroulement des courses en toute sécurité, ces assurances ne dissipent pas totalement les préoccupations des pilotes.
Max Verstappen fait partie de ceux qui reconnaissent ouvertement leur malaise à l’idée de se rendre dans la région.
Interrogé sur son état d’esprit avant les deux derniers rendez-vous de la saison, le quadruple champion du monde a livré une réponse sans ambiguïté après sa victoire à Vegas.
"Est-ce que je me sens à l’aise avec cela ? Non, je préférerais rester chez moi", a déclaré Verstappen.
"Mais nous avons reçu certaines garanties et nous devons donc partir du principe qu’elles sont correctes. C’est comme ça, je ne peux pas faire grand-chose de plus."
La crainte de voir des missiles dans les pays voisins
La tenue récente d’une épreuve de MotoGP au Qatar pourrait être considérée comme un précédent rassurant pour les organisateurs de la Formule 1.
Mais Max Verstappen estime que les circonstances ne sont pas directement comparables.
Selon lui, cette course s’était déroulée pendant une période où l’incertitude entourant la situation régionale était encore plus importante.
"Ce n’est pas nécessairement agréable de se rendre quelque part en sachant que des missiles peuvent encore voler autour de vous dans les pays voisins", a expliqué Verstappen.
"Mais nous allons quand même nous y rendre."
Alonso dénonce un calendrier qui multiplie les déplacements inutiles
Les inquiétudes concernant la fin de saison ne se limitent toutefois pas à la sécurité.
Fernando Alonso a de son côté vivement critiqué l’organisation du calendrier, estimant que la succession des déplacements imposés aux équipes manque de cohérence.
Le double champion du monde s’interroge notamment sur la décision de programmer le Grand Prix de Las Vegas immédiatement avant les deux manches organisées dans le Golfe, plutôt que de l’intégrer à la précédente séquence américaine.
"Il y a deux semaines, nous étions à Austin et au Mexique, à quelques heures d’ici. Ensuite, nous sommes allés au Brésil, puis en Europe, et maintenant nous sommes revenus ici pour 72 heures", a regretté Alonso.
Pour Fernando Alonso, cette organisation contribue également à donner au rendez-vous de Las Vegas une dimension davantage commerciale que sportive.
Le pilote Aston Martin considère que la place de cette épreuve dans le calendrier ne répond pas à une logique géographique satisfaisante.
"Puisque nous courons au Qatar le week-end prochain, disputer une course ici ce week-end n’a presque aucun sens. Pour notre équipe, ce n’est pas une course, c’est plutôt une démonstration."
Debriefing Twitch du GP de Las Vegas
Nous vous laissons le temps de digérer et de revoir ce Grand Prix de Las Vegas totalement fou : le debriefing aura lieu mardi soir à 20h30 sur le site et notre chaine Twitch.
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