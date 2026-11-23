Jacques Villeneuve estime que Charles Leclerc a commis une erreur majeure en laissant Lewis Hamilton prendre progressivement le contrôle de Ferrari depuis son arrivée à Maranello. Selon le champion du monde 1997, le Britannique aurait profité de sa première saison difficile pour imposer son influence au sein de la Scuderia, au point de remettre en question le leadership que Leclerc semblait exercer depuis plusieurs années. Alors que les deux pilotes multiplient les accrochages et que les tensions internes s’intensifient, le Canadien considère que Hamilton possède désormais un avantage considérable grâce à son expérience et à ses sept titres mondiaux.

La rivalité entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton continue de susciter des réactions après leur nouvel accrochage au Grand Prix de Las Vegas. Si Frédéric Vasseur a publiquement dénoncé le comportement de ses deux pilotes, Jacques Villeneuve estime que les tensions actuelles trouvent leur origine dans un problème bien plus profond : la lutte pour le leadership de Ferrari.

Pour l’ancien pilote Williams, Leclerc a laissé passer l’occasion d’asseoir définitivement son autorité au sein de la Scuderia, alors qu’il évolue à Maranello depuis 2019.

Hamilton, de son côté, aurait adopté une approche très différente lors de son arrivée en 2025, en privilégiant d’abord son intégration et son influence sur le fonctionnement de l’équipe plutôt que la recherche immédiate de performance.

Une stratégie qui, selon Villeneuve, expliquerait en partie pourquoi le septuple champion du monde a désormais pris l’ascendant sur son équipier, aussi bien en piste qu’au sein de Ferrari.

Villeneuve : Hamilton a travaillé pour faire de Ferrari son équipe

Lors de sa première saison chez Ferrari, Lewis Hamilton avait éprouvé de grandes difficultés à égaler les performances de Charles Leclerc.

Le Monégasque semblait alors conserver naturellement son statut de référence sportive au sein de l’équipe, un rôle qu’il avait progressivement acquis depuis son arrivée en 2019, lorsqu’il avait réussi à prendre le dessus sur Sebastian Vettel.

Mais selon Jacques Villeneuve, les résultats relativement décevants de Hamilton en 2025 ne reflétaient pas nécessairement ses véritables priorités.

Le Britannique aurait consacré une grande partie de son énergie à comprendre les rouages de Ferrari et à renforcer son influence dans l’organisation.

"Si vous regardez bien, l’année dernière, Lewis était très occupé à faire en sorte que l’équipe devienne la sienne. C’est ce sur quoi il travaillait", a déclaré Villeneuve, qui était consultant pour Sky Sports F1 à Las Vegas.

"Il ne cherchait pas à être rapide, il cherchait à s’assurer que Ferrari devienne son équipe."

Cette lecture de la situation rappelle la méthode employée par Michael Schumacher lorsqu’il avait rejoint Ferrari en 1996.

L’Allemand avait progressivement construit autour de lui une organisation capable de lui permettre de remporter cinq titres mondiaux consécutifs avec la Scuderia.

Interrogé sur ce parallèle, Villeneuve a immédiatement approuvé la comparaison, tout en se montrant particulièrement sévère envers Leclerc.

"Exactement. Et Charles a eu combien d’années pour faire cela ? Il ne l’a pas fait."

Pour le Canadien, le problème ne réside pas seulement dans le fait que Hamilton ait réussi à gagner de l’influence, mais surtout dans l’incapacité de Leclerc à préserver une position qu’il aurait dû consolider depuis longtemps.

"Il n’aurait jamais dû perdre ce leadership, ce qui signifie qu’en réalité, il ne l’a jamais vraiment eu."

"Et Lewis, avec tous les championnats qu’il a remportés, s’il arrive et qu’il travaille ne serait-ce qu’un peu là-dessus, évidemment qu’il va vous écarter. C’est naturel."

Une rivalité qui s’envenime depuis le Mexique

Cette analyse intervient alors que les relations entre les deux pilotes Ferrari semblent de plus en plus tendues.

Après une première confrontation au Grand Prix de Mexico, Leclerc et Hamilton avaient échangé des déclarations particulièrement fermes, tandis que Frédéric Vasseur avait lui aussi été contraint d’intervenir publiquement.

L’équipe avait ensuite cherché à rétablir un climat plus apaisé, avec l’objectif de présenter un front uni et d’éviter que les rivalités personnelles ne compromettent ses résultats. Des discussions avaient notamment eu lieu entre les deux pilotes lors du rendez-vous suivant, à São Paulo.

Mais les événements de Las Vegas ont rapidement remis en question cette tentative d’apaisement. Pendant les 50 tours du Grand Prix, Hamilton et Leclerc se sont de nouveau battus durement... puis accrochés, le Britannique étant envoyé en tête-à-queue après un contact avec son équipier.

Leclerc a été sanctionné de dix secondes et a finalement terminé dixième, tandis que Hamilton a réussi à remonter jusqu’à la septième place.

Cet incident a provoqué la colère de Vasseur, qui a dénoncé un deuxième événement inacceptable en trois courses et un manque de respect envers l’ensemble des employés et partenaires de Ferrari.

Il a également relancé les interrogations concernant les consignes d’équipe et les règles d’engagement entre les deux pilotes.

Certains observateurs, dont Damon Hill, ancien équipier de Villeneuve chez Williams, estiment désormais que Ferrari devrait clairement désigner Hamilton comme son pilote prioritaire.

Villeneuve donne l’avantage à Hamilton pour viser le titre

Interrogé sur l’opportunité d’accorder officiellement à Hamilton le statut de numéro un, avec l’ensemble des efforts de Ferrari concentrés sur lui, Jacques Villeneuve a toutefois souligné les difficultés que poserait une telle décision.

Selon lui, les dispositions contractuelles de Charles Leclerc pourraient empêcher Ferrari de lui imposer un rôle de second pilote.

"Ils ne peuvent pas le faire, à cause de la situation contractuelle. Nous ne savons pas quel genre de contrat possède Leclerc. Et évidemment, on ne peut pas lui dire ce qu’il doit faire."

Mais Villeneuve estime que le palmarès de Hamilton constitue un argument majeur en sa faveur lorsqu’il s’agit de déterminer lequel des deux pilotes serait le mieux placé pour conduire Ferrari vers un titre mondial.

"Oui, s’il y a bien un des deux pilotes qui sait comment gagner des championnats, c’est évidemment Lewis."

Cette prise de position intervient alors que Hamilton a lui-même regretté, après Las Vegas, de ne pas avoir bénéficié d’un soutien plus important de Ferrari lorsqu’il occupait la deuxième place du championnat, derrière Kimi Antonelli.

Le Britannique estime que certaines circonstances auraient pu lui permettre de battre le pilote Mercedes si la Scuderia avait davantage appuyé sa candidature.

Il a toutefois assuré n’avoir jamais demandé à être officiellement désigné comme le numéro un de l’équipe.

Villeneuve impressionné par Verstappen, moins par les pilotes Mercedes

Au-delà de la situation chez Ferrari, Jacques Villeneuve a également livré son analyse du spectacle offert par le Grand Prix de Las Vegas.

Le Canadien s’est montré particulièrement enthousiaste devant les nombreux dépassements et les batailles qui ont animé la course. Il estime que l’importance de la gestion de l’énergie électrique dans les manœuvres de dépassement ne doit pas faire oublier les qualités de pilotage nécessaires pour tirer parti de ces situations.

"C’était passionnant ! Les gens vont dire : ’Il y avait la batterie qui intervenait dans tous les dépassements’, mais cela n’a pas d’importance."

Pour Villeneuve, cette course a notamment permis de distinguer les pilotes capables de faire la différence par leur intelligence de course et leur maîtrise des affrontements. Il considère que Max Verstappen a été nettement supérieur aux deux pilotes Mercedes, George Russell et Kimi Antonelli, dans cet exercice.

"Nous avons vu de la vraie science de la course. Max était au-dessus du lot et les deux pilotes Mercedes avaient des lacunes dans ce domaine. Ce que cela nous dit, c’est qu’à moins que Mercedes dispose d’une voiture supérieure l’année prochaine, ils ne pourront pas gagner, parce qu’il leur manque quelque chose."

Le champion du monde 1997 a également tenu à souligner les performances de Lewis Hamilton et de Lando Norris dans les batailles en piste.

"On pouvait voir que Lewis avait également une bonne science de la course, tout comme Lando. C’était vraiment très amusant à regarder."

Villeneuve estime enfin que le Grand Prix de Las Vegas a démontré qu’une course spectaculaire ne dépendait pas nécessairement des arrêts aux stands ou d’une forte dégradation des pneumatiques.

"Nous avons vu une course où l’on n’a pas besoin d’arrêts aux stands, où l’on n’a pas besoin de pneus qui se dégradent. Nous avons eu une course où les pilotes pouvaient attaquer en permanence comme s’ils effectuaient des tours de qualification, et cela leur a permis de se battre. C’était vraiment très amusant."