L’aventure de Colton Herta en Formule 2 s’achève prématurément. Le pilote américain ne disputera pas les deux dernières manches de la saison 2026 avec Hitech, l’équipe britannique ayant décidé, d’un commun accord avec lui, de confier sa monoplace à Roman Bilinski pour les rendez-vous du Qatar et d’Abu Dhabi. Une décision qui intervient alors que Herta n’a pas obtenu de volant chez Cadillac pour les débuts du constructeur américain en Formule 1. Pour Bilinski, déjà recruté par Hitech pour 2027, cette opportunité permettra d’anticiper son intégration et de préparer sa prochaine campagne.

Colton Herta ne sera pas au départ des deux dernières manches du championnat de Formule 2. Hitech a officiellement confirmé que le pilote américain quitterait son baquet avant la fin de la saison, laissant sa place à Roman Bilinski dès le prochain rendez-vous au Qatar ce week-end.

Cette séparation anticipée intervient au terme d’une campagne difficile pour Herta, dont les ambitions de rejoindre la Formule 1 avec Cadillac ne se sont pas concrétisées.

Malgré ses liens avec le projet américain, le pilote n’avait pas été retenu pour accompagner les débuts de la nouvelle écurie dans la catégorie reine. Cadillac avait finalement choisi de faire confiance à deux pilotes expérimentés, Sergio Pérez et Valtteri Bottas, pour constituer son duo de titulaires en 2026.

Herta s’était ainsi retrouvé sans volant en Formule 1, tandis que son parcours en F2 devait lui permettre de poursuivre son développement dans les catégories européennes.

Mais son association avec Hitech prendra finalement fin avant les deux derniers week-ends de compétition.

Bilinski remplace Herta dès le Grand Prix du Qatar

Hitech a annoncé que Roman Bilinski prendrait le volant de la monoplace numéro 4 pour les deux dernières manches de la saison.

Le pilote polono-britannique, déjà confirmé dans l’effectif de l’équipe pour 2027 aux côtés de Joshua Dürksen, effectuera ainsi ses débuts avec sa nouvelle structure plusieurs mois plus tôt que prévu.

Bilinski sera aligné aux côtés de Ritomo Miyata lors du rendez-vous de Lusail, du 27 au 29 novembre, avant de participer à la finale du championnat sur le circuit de Yas Marina, à Abu Dhabi, une semaine plus tard.

L’équipe britannique, basée à Milton Keynes et engagée dans plusieurs catégories de promotion, précise que cette modification de son effectif fait suite à un accord mutuel avec Herta pour mettre un terme anticipé à leur collaboration.

Pour Bilinski, cette arrivée précoce représente une occasion importante de prendre ses marques avant sa première saison complète sous les couleurs de Hitech.

Les deux derniers week-ends lui permettront notamment de commencer à travailler avec ses futurs ingénieurs, de découvrir les méthodes de fonctionnement de l’équipe et de développer les relations nécessaires à une collaboration efficace.

L’objectif est de disposer d’une base de travail solide avant la pause hivernale, plutôt que d’attendre le lancement de la saison 2027 pour entamer ce processus.

Bilinski veut déjà préparer 2027

Roman Bilinski s’est réjoui de cette opportunité inattendue, qui lui permettra de découvrir son nouvel environnement de travail dans des conditions réelles de compétition.

Le pilote considère que ces deux manches supplémentaires constituent un avantage précieux pour aborder la prochaine saison.

"Je suis vraiment très enthousiaste à l’idée de rejoindre Hitech pour les deux dernières manches de la saison", a déclaré Bilinski.

Au-delà de la possibilité de disputer deux nouveaux week-ends de Formule 2, le Polono-Britannique souhaite surtout profiter de cette période pour établir une relation de travail avec les membres de sa future équipe.

"Avoir l’occasion de travailler avec l’équipe avant 2027 est un véritable bonus. Cela signifie que nous pouvons commencer à travailler ensemble immédiatement, apprendre à nous connaître et construire des bases solides en vue de l’année prochaine. Bien sûr, j’espère également obtenir de bons résultats pour terminer la saison actuelle."

Cette intégration anticipée pourrait lui permettre d’aborder les préparatifs hivernaux avec une meilleure connaissance de son nouvel environnement technique et humain.

Hitech remercie Herta malgré une saison difficile

Du côté de Hitech, Jan Sumann, responsable de l’ingénierie de course de l’équipe en Formule 2, s’est félicité de pouvoir commencer à travailler avec Bilinski avant la fin du championnat.

Il considère que les deux derniers rendez-vous représentent une occasion de développer les relations entre le pilote et sa nouvelle structure, dans la perspective de leur collaboration à long terme.

"Nous sommes ravis d’accueillir Roman chez Hitech pour les deux dernières manches de la saison", a déclaré Sumann.

"Ces deux week-ends nous donneront l’occasion de commencer à construire des relations importantes avant l’hiver."

Le responsable technique a également tenu à adresser un message à Colton Herta, dont le passage chez Hitech s’achève plus tôt que prévu.

"Je voudrais également remercier Colton pour son engagement et sa détermination tout au long de son passage chez Hitech, malgré une saison difficile. Nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir."