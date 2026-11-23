C’est une 2e place inattendue qu’a pu signer hier Lando Norris pour McLaren F1 : le champion du monde s’attendait à souffrir en lignes droites à Las Vegas, mais son rythme de course aura été supérieur aux attentes. En toute fin d’épreuve, il a aussi, bien sûr, pu bénéficier de l’erreur de Kimi Antonelli avec son déploiement d’énergie. Après sa superbe victoire à Interlagos, Lando Norris confirme donc qu’il termine cette fin de saison dans sa meilleure forme.

Lando Norris était d’autant plus ravi après sa deuxième place à Las Vegas, qu’il a même passé une bonne partie de la première moitié de course hors des points. Alors… qu’est-ce qui a pu changer la donne durant la deuxième moitié de l’épreuve ? Le changement de pneus avec le passage aux mediums ? La voiture de sécurité ?

« J’ai simplement commencé à mieux piloter, et la voiture de sécurité a aidé » confirme Lando Norris.

« Je suis passé de la 10e à la 6e place environ, mais le rythme était bon depuis le début. Au tout début de la course, j’essayais de comprendre la gestion de la batterie, et je semblais toujours être du mauvais côté : à chaque fois que je me faisais dépasser, je n’avais plus de batterie, quelqu’un derrière en avait davantage, et je continuais de reculer. Toute la course consistait à évaluer la batterie en permanence. Je regarde la batterie plus que je ne regarde où je vais sur ce circuit, c’est l’élément le plus important. La deuxième moitié de course a été très solide : ne pas faire d’erreurs, rester à l’écart du chaos autour de nous, et bien jouer le coup dans les trois ou quatre derniers tours en termes de positionnement, d’aspiration et de batterie pour me donner la meilleure chance de finir deuxième. »

« Il n’y avait aucune chance de gagner cette course, donc la deuxième place était le maximum, et nous l’avons obtenue, j’en suis ravi. »

Le passage aux mediums n’a donc rien changé à la performance relative de la McLaren F1 ?

« Cela n’avait rien à voir avec les pneus. Le rythme était tout aussi bon lors du premier relais que lors du second. Nous étions simplement très vulnérables en ligne droite. Une grande partie du travail consistait à comprendre où utiliser la batterie et où ne pas l’utiliser. »

Lando Norris nous plonge alors dans la difficulté stratégique du déploiement d’énergie durant ce Grand Prix pas comme les autres…

« J’ai dû appuyer sur neuf boutons par tour pour essayer de trouver les bons réglages, faire fonctionner la batterie comme il se doit et nous donner une chance. Comme nous étions très lents en ligne droite par rapport aux autres, nous devions en faire beaucoup pour garder un espoir. Mais nous l’avons fait, et l’équipe a fait un très bon travail pour nous relayer les informations et apporter des améliorations pendant la course. »

Norris rejoint Verstappen dans sa critique du règlement F1

35 changements de leader, 352 dépassements : ce Grand Prix était fou ! Certes, le spectacle était peut-être artificiel, mais aucun spectateur ne s’est vraiment ennuyé en course. Quant aux pilotes ? Max Verstappen a dit qu’il s’était au contraire plutôt ennuyé, et a comparé ce Grand Prix à une course de Mario Kart.

Lando Norris n’a jamais été un grand défenseur de la révolution réglementaire de 2026… et ce n’est pas cette course dans le Nevada qui lui fera changer d’avis !

« Max l’a bien expliqué. D’un point de vue extérieur, c’était probablement la meilleure course de l’histoire de la Formule 1. On ne sait jamais ce qui va se passer, il y avait des dépassements sortis de nulle part. Le problème, c’est qu’on a parfois un différentiel de vitesse de 20 ou 30 km/h, surtout face à nous, et certains dépassements n’en étaient pas vraiment : on appuie sur le boost et on passe quelqu’un. La course restait bonne, on se bat toujours pour des positions, et il y a beaucoup de points positifs. »

« Mais sans cette gestion de la batterie, il y aurait tout autant de dépassements, et nous prendrions encore plus de plaisir en tant que pilotes parce que nous pourrions simplement attaquer à fond sans penser à la régénération, à la batterie, au déploiement et à tout le reste. Cela aurait pu être encore mieux. Imaginez en 2030, ce sera la plus belle course que vous ayez jamais vue. »

L’an prochain, et en 2028, la part de l’électrique en F1 va reculer, pour atteindre 60/40 au profit du thermique : de quoi changer radicalement la situation pour le pilote McLaren F1 ? Ou bien un tel changement ne modifiera-t-il pas vraiment la donne ?

« C’est 60 % du chemin parcouru. C’est un progrès. C’est le maximum que nous puissions faire et c’est ce que nous voulons en tant que pilotes. Mais on aura toujours le même genre de course. Ce n’était pas seulement dû à la batterie, c’est aussi parce que l’aspiration est énorme avec le mode ligne droite. On aura donc toujours beaucoup d’action et ce sera tout aussi chaotique à bien des égards. Mais cela va dans le sens où l’on pourra attaquer un peu plus et être mieux récompensé lorsqu’on réaccélère tôt. À de nombreux endroits, si on accélère tôt, on finit plus lentement au bout de la ligne droite. Ce n’est pas ainsi que devrait fonctionner notre pilotage, mais c’est un progrès, et c’est tout ce que nous pouvons demander. »

L’an dernier, sur ce même Grand Prix à Las Vegas, McLaren F1 avait écopé d’une double disqualification, pour infraction technique, voyant revenir un Max Verstappen alors en pleine chasse… Ce double podium, avec la 3e place d’Oscar Piastri, permet-il de chasser ce mauvais souvenir ?

« On n’essaie pas de se rattraper. Ce qui s’est passé l’an dernier appartient au passé, on ne vient pas ici pour effacer cela. C’était un incident exceptionnel qui n’aurait pas dû arriver et qui ne nous avait apporté aucun avantage, c’était juste malheureux. C’est une autre saison, et je suis simplement heureux de terminer la course, pour être honnête. »

Désormais, au classement, Lando Norris est quatrième, à égalité avec George Russell, et à 3 points seulement de Lewis Hamilton. Son objectif est clair : finir dans le top 3 pour assister à la cérémonie FIA de fin d’année, à Shanghai ! Et les évolutions apportées par Las Vegas vont l’aider !

« J’ai vraiment envie d’y aller. Il reste deux courses très différentes. Ici, il s’agissait de jouer ses cartes au bon moment et d’avoir une bonne vitesse de pointe, et nous avons obtenu un meilleur résultat que prévu. Comme l’a dit Max, le Qatar et Abu Dhabi sont deux circuits complètement différents, il est donc très difficile de faire des pronostics. Mais l’équipe fait un travail formidable. »

« Nous avons apporté de nouvelles évolutions, un nouveau fond plat qui nous a certainement aidés à gagner ce petit plus. Je suis optimiste et ravi de l’éthique de travail de l’équipe. Mais (Max Verstappen) fait aussi du très bon travail et est difficile à battre. Nous devons travailler dur, avoir deux voitures aux avant-postes et enchaîner d’autres résultats comme celui-ci. »

Au Qatar et à Abu Dhabi, cette McLaren F1 semble taillée pour jouer la victoire… mais Lando Norris ne s’emballe pas.

« Le Qatar est un circuit très différent, donc il ne sert à rien de faire des pronostics. Nous voulons être optimistes, nous y allons avec beaucoup d’énergie et d’optimisme, car nous voulons croire que nous pouvons nous battre pour la victoire. Ici, à Las Vegas, il fallait être rapide en ligne droite. Le Qatar est un circuit avec de très longs virages, tout repose sur la performance à haute vitesse et l’appui aérodynamique à haute vitesse. C’est très différent, donc nous allons nous préparer. Je reste optimiste quant à notre capacité à réaliser deux bonnes dernières courses. »