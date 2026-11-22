McLaren a signé un double podium au Grand Prix de Las Vegas, avec Lando Norris deuxième et Oscar Piastri troisième, au terme d’une course que Zak Brown considère comme l’une des plus spectaculaires de l’histoire de la Formule 1. Malgré un important déficit de vitesse de pointe qui semblait compromettre les chances de l’équipe britannique en début d’épreuve, les deux pilotes ont progressivement trouvé leur rythme pour remonter dans la hiérarchie. Un résultat particulièrement satisfaisant pour Brown, qui célèbre ses dix années chez McLaren et se montre également optimiste quant aux progrès techniques réalisés en vue de 2027.

La deuxième et la troisième place de Lando Norris et Oscar Piastri à Las Vegas ont offert à McLaren un résultat qui paraissait difficilement envisageable pendant la première moitié du Grand Prix.

Sur un circuit où l’aspiration et les longues lignes droites ont provoqué de très nombreux dépassements, les deux pilotes ont dû composer avec un manque de vitesse de pointe qui compliquait considérablement leurs possibilités de progression.

Mais à mesure que la course avançait, les McLaren ont trouvé un équilibre leur permettant de rester au contact de leurs adversaires et de tirer parti de leur performance globale.

De quoi satisfaire pleinement Zak Brown, qui a également profité de ce week-end pour célébrer ses dix années au sein de l’écurie britannique.

Brown : "Peut-être la meilleure course de Formule 1"

Le directeur général de McLaren Racing n’a pas caché son enthousiasme devant le spectacle offert par le Grand Prix de Las Vegas.

Avec de très nombreux changements de position et des batailles particulièrement serrées, l’épreuve a mis en évidence l’importance de l’aspiration et de la gestion de l’énergie électrique dans la nouvelle génération de monoplaces.

Pour Zak Brown, la qualité des affrontements et le respect mutuel entre les pilotes ont contribué à rendre cette course exceptionnelle.

"C’était peut-être la meilleure course de Formule 1. Je n’ai jamais vu autant de dépassements, autant de compétitivité et autant de belles batailles propres", a déclaré Brown.

Le dirigeant américain reconnaît toutefois que McLaren abordait cette course avec certaines inquiétudes, notamment en raison de son manque de vitesse dans les longues lignes droites.

"Nous savions que nous allions souffrir dans les lignes droites, et cela a été le cas. Nous avons fini par trouver notre rythme. Quelle superbe course d’Oscar et de Lando pour placer nos deux voitures sur le podium. Ce n’était pas du tout ce qui semblait se dessiner pendant la première moitié de la course, donc je suis très heureux."

Pendant le Grand Prix, Zak Brown avait exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes concernant les difficultés rencontrées par les McLaren en ligne droite. La configuration du circuit de Las Vegas, particulièrement favorable aux voitures capables d’atteindre des vitesses de pointe élevées, ne semblait pas jouer en faveur de l’écurie britannique.

Mais la performance globale de la monoplace, associée au travail de Norris et Piastri, a finalement permis de compenser une partie de ce handicap.

"Oui, la voiture était vraiment bonne. Les pilotes ont fait un travail incroyable. Nous avons optimisé ce dont nous disposions. Je pense que nous avons trouvé le bon rythme, le meilleur possible en tout cas. Nous avons réussi à rester dans l’aspiration et, finalement, nous avons réussi à faire fonctionner tout cela."

Le dirigeant américain reconnaît néanmoins que le manque de vitesse de pointe a probablement empêché McLaren de viser encore plus haut.

"C’est dommage que nous n’ayons pas eu un peu plus de vitesse de pointe, parce que nous aurions peut-être pu terminer un cran plus haut, mais je suis très heureux de cette deuxième et de cette troisième place."

Des évolutions à Las Vegas pour préparer l’avenir

Au-delà du résultat sportif, McLaren a également profité du week-end de Las Vegas pour poursuivre le développement de sa monoplace.

L’équipe britannique faisait partie des rares écuries à avoir apporté des évolutions qui n’étaient pas uniquement destinées aux caractéristiques particulières du circuit américain.

Un choix qui témoigne de la volonté de McLaren de continuer à progresser techniquement, tout en préparant les prochaines étapes de son développement.

Interrogé sur les enseignements que l’équipe pouvait tirer de ces nouveautés en vue de la saison 2027, Zak Brown s’est montré positif.

"C’est positif. Vous savez comment fonctionne la Formule 1. On ne sait jamais ce que font les autres, mais nous sommes satisfaits des progrès que nous réalisons."

"Nous savons que cette voiture présente certaines faiblesses et nous allons y remédier sur celle de l’année prochaine. Nous allons donc continuer à travailler dur et nous sommes enthousiastes, mais nous sommes surtout très impatients d’aborder les deux dernières courses."