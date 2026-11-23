Oscar Piastri n’a pas caché son agacement envers McLaren pendant le Grand Prix de Las Vegas, répondant sèchement à son ingénieur de course lorsque celui-ci lui a demandé de faire preuve de prudence dans sa bataille avec Lando Norris. Mais loin de condamner cette réaction particulièrement virulente, Andrea Stella a choisi de défendre son pilote, estimant qu’une telle affirmation de caractère était précisément ce que l’on pouvait attendre d’un champion. Le directeur de McLaren assure également que les relations entre ses deux pilotes se sont améliorées depuis leur intense rivalité pour le titre mondial en 2025.

Le Grand Prix de Las Vegas a offert un nouveau moment de tension sur les communications radio de McLaren. Alors qu’Oscar Piastri et Lando Norris se disputaient les premières places, l’Australien a vivement réagi à une consigne de prudence formulée par son ingénieur de course, Tom Stallard.

L’épisode est survenu au 41e tour, lorsque Stallard a demandé à Piastri de ne pas prendre de risques excessifs dans son duel avec son équipier.

"Fais attention avec ton équipier", lui a rappelé son ingénieur.

Une intervention qui a immédiatement provoqué une réponse particulièrement sèche de Piastri, visiblement lassé de recevoir ce type de recommandations.

"Arrêtez de me dire de faire putain d’attention !"

Cette sortie intervient dans un contexte où l’avenir de l’Australien fait l’objet de nouvelles spéculations, notamment depuis sa récente séparation avec son équipe de management historique, composée de Mark et Ann Webber.

Mais si certains ont pu interpréter cette réaction comme un signe supplémentaire de frustration au sein de McLaren, Andrea Stella y voit au contraire une manifestation parfaitement normale de la personnalité d’un pilote de haut niveau.

Stella compare Piastri à Schumacher, Alonso et Räikkönen

Interrogé sur la réaction de Piastri, le directeur de McLaren a surpris en expliquant qu’il avait plutôt apprécié la manière dont son pilote avait répondu à son ingénieur.

L’Italien ne considère pas cet échange comme un manque de respect ou un problème disciplinaire, mais comme l’expression d’un tempérament compétitif.

"En réalité, j’ai trouvé cela plutôt sympathique", a reconnu Stella.

Fort de son expérience auprès de plusieurs champions du monde, notamment chez Ferrari, le dirigeant estime que les pilotes les plus performants ne sont pas nécessairement les plus faciles à gérer.

"C’est le caractère que l’on attend d’un pilote. Ce n’est pas comme si Michael Schumacher, Fernando Alonso et Kimi Räikkönen, avec lesquels j’ai travaillé auparavant, étaient plus faciles. Et ils étaient champions."

Pour Stella, il ne faut donc pas confondre une réaction spontanée sous la pression de la course avec une véritable remise en cause de l’autorité de l’équipe.

Le directeur de McLaren considère même que cette capacité à s’affirmer fait partie des qualités nécessaires pour évoluer au plus haut niveau.

McLaren doit aussi savoir quand arrêter les consignes

Andrea Stella a également expliqué la logique qui guide les communications entre McLaren et ses pilotes lorsqu’ils se retrouvent directement opposés en piste.

L’écurie britannique considère qu’il est de sa responsabilité de rappeler les attentes collectives, particulièrement lorsque ses deux monoplaces se battent pour les mêmes positions.

Mais le directeur italien reconnaît qu’il existe une limite au-delà de laquelle la répétition des messages devient inutile. Une fois que le pilote a clairement indiqué avoir compris les instructions, l’équipe doit lui faire confiance et éviter de multiplier les avertissements.

"Vous devez continuer à le faire jusqu’à ce que le pilote indique clairement : ’J’ai compris.’ Après cela, il faut passer à autre chose."

Dans cette perspective, la réaction de Piastri apparaît davantage comme une manière de signifier qu’il avait parfaitement intégré les attentes de McLaren que comme un refus de respecter les intérêts de l’équipe.

Stella a même détaillé à quel point le duo s’est montré efficace et ingénieux en course.

"Si l’on considère le rapport entre le résultat obtenu, ce qu’ils ont réussi à tirer de la voiture, et le potentiel que l’équipe avait mis à leur disposition, je pense que c’est l’une de leurs meilleures prestations. "

"J’étais très préoccupé par notre capacité à nous battre en piste, compte tenu de la combinaison entre notre vitesse de pointe et nos rapports de boîte ; pourtant, Lando et Oscar ont su tirer parti, même de l’aspiration. Alors que, pour d’autres voitures, il aurait été judicieux de sortir de l’aspiration pour tenter un dépassement, ils ont compris qu’il ne fallait surtout pas le faire, car nous n’aurions même pas été en mesure de réussir la manœuvre."

"Il y avait donc énormément d’éléments à gérer, alors même qu’ils étaient déjà pleinement sollicités : maintenir la voiture sur la piste, surveiller les rétroviseurs et garder un œil sur ce qui se passait devant."

Piastri assume totalement sa réaction

Oscar Piastri n’a pas davantage cherché à s’excuser pour son intervention à la radio après la course.

L’Australien, qui a terminé troisième derrière son équipier Lando Norris, permettant à McLaren de décrocher un double podium à Las Vegas, estime que les rappels à la prudence étaient superflus.

Selon lui, les deux pilotes connaissent parfaitement leurs responsabilités lorsqu’ils se retrouvent en confrontation directe.

"Parce que nous savons ce que nous faisons. Nous n’avons pas besoin qu’on nous le rappelle", a déclaré Piastri.

"Nous comprenions tous les deux parfaitement quel était l’objectif : marquer autant de points que possible pour l’équipe. Il est donc évident que nous n’avons pas été excessivement agressifs."

Une relation améliorée depuis la lutte pour le titre en 2025

Au-delà de cet échange radio, Andrea Stella a également été interrogé sur l’évolution des relations entre Oscar Piastri et Lando Norris.

Les deux pilotes avaient connu une saison 2025 particulièrement intense, marquée par leur lutte directe pour le championnat du monde.

Cette rivalité avait régulièrement placé McLaren dans une position délicate, l’équipe devant trouver un équilibre entre la liberté laissée à ses pilotes et la nécessité de préserver ses résultats.

Mais selon Stella, cette expérience a finalement contribué à renforcer leur relation plutôt qu’à la détériorer.

Bien que Norris et Piastri aient toujours entretenu de bonnes relations - en public au moins - les choses n’ont pas toujours été aussi harmonieuses en piste.

Après avoir traversé une lutte intense pour le titre l’an dernier, Stella estime que leur collaboration s’en est trouvée renforcée, tout en soulignant le travail accompli pour en arriver là.

"Leur relation n’a fait que s’améliorer après 2025", a assuré l’Italien.

"Mais nous travaillons encore sur ce processus. Il ne faut jamais penser que le travail est terminé."

"J’ai particulièrement apprécié de voir les deux pilotes se livrer bataille à différents moments de la course, tout en gardant à l’esprit que l’intérêt de l’équipe demeure la priorité absolue. Je tiens à souligner, très clairement, qu’il s’agit de l’une des meilleures courses en duo. Quant à la gestion de leurs duels en piste, c’est un processus que nous avons entamé depuis un certain temps déjà."

"Il ne faut pas oublier que nous sortons d’une saison durant laquelle Oscar et Lando se sont affrontés [pour le titre] jusqu’au tout dernier virage ; et, loin de se dégrader, leur relation s’est même améliorée. Nous sommes donc engagés dans un processus, mais il ne faut jamais considérer que le travail est terminé. Il est indispensable de rester très attentif, de maintenir le dialogue et de demeurer pleinement concentré sur ce genre de questions. C’est un défi particulièrement complexe."