Frédéric Vasseur a donc haussé le ton après le nouvel accrochage entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Las Vegas. Pour la deuxième fois en trois courses, les deux pilotes Ferrari se sont retrouvés impliqués dans un incident que leur directeur juge totalement inacceptable. Malgré les consignes transmises après le Brésil et les rappels effectués pendant la course, la Scuderia a une nouvelle fois vu ses ambitions compromises par une bataille interne. Quelques heures après l’arrivée, Vasseur est revenu devant les médias sur ce nouveau "drama", dénonce encore un manque de respect envers toute l’équipe et annonce une discussion en interne pour éviter que cette situation ne se reproduise.

La tension est remontée chez Ferrari après le Grand Prix de Las Vegas. Alors que la Scuderia disposait d’un rythme lui permettant d’envisager un podium, un accrochage entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton est venu compromettre ses chances de résultat.

Le Monégasque a été sanctionné de dix secondes pour son contact avec son équipier, envoyé en tête-à-queue. Hamilton est finalement remonté jusqu’à la septième place, tandis que Leclerc a terminé dixième.

Mais au-delà des positions perdues, c’est surtout la répétition de ces incidents qui exaspère Frédéric Vasseur.

Le directeur de Ferrari rappelle que ses deux pilotes avaient déjà reçu un avertissement très clair après le Grand Prix du Mexique. Visiblement, celui-ci n’a pas suffi. Frédéric Vasseur ne cherche plus à minimiser les tensions entre ses pilotes. Après un deuxième incident en l’espace de trois courses, le Français considère que la situation a dépassé les limites acceptables.

Devant la presse écrite, il confirme que Ferrari avait bien adressé un message sans ambiguïté à Leclerc et Hamilton après leur précédent incident.

L’équipe leur avait également rappelé, pendant le Grand Prix de Las Vegas, qu’ils devaient faire passer les intérêts de la Scuderia avant leur confrontation personnelle.

"Pour la deuxième fois en trois courses, quelque chose d’inacceptable s’est produit entre nos pilotes, et cela ne peut pas continuer. Nous avons envoyé un message très clair aux deux pilotes au Brésil, et aujourd’hui, pendant la course, nous leur avons demandé de penser à l’équipe lorsqu’ils se battaient l’un contre l’autre", a déclaré Vasseur.

Le patron de Ferrari reconnaît toutefois que la configuration particulière du circuit de Las Vegas compliquait la gestion des positions entre équipiers.

L’importance de l’aspiration dans les longues lignes droites rendait pratiquement impossible toute tentative de figer le classement, puisqu’un pilote levant le pied risquait immédiatement de se faire dépasser par une autre voiture.

Vasseur estime néanmoins que cette difficulté ne justifie pas la manière dont Hamilton et Leclerc ont géré leur affrontement.

"Bien sûr, dans ce type de course, vous ne pouvez pas figer les positions, parce qu’avec l’aspiration, si vous ralentissez, la voiture derrière vous va vous dépasser. Mais nos pilotes auraient dû gérer la situation différemment, comme l’ont fait d’autres équipiers, aussi bien devant eux que derrière eux."

"Donc nous avions demandé à Charles de ne pas tenter de dépassement, car dans ce type de course, soit vous dépassez les voitures qui vous précèdent, soit ce sont les autres qui vous doublent. Il s’agit donc de se concentrer sur sa propre course, et Charles a clairement commis une erreur."

Les excuses de Leclerc ne changent rien pour Vasseur

Charles Leclerc a reconnu sa responsabilité dans l’accrochage et présenté ses excuses après la course.

Une démarche dont Vasseur prend acte, mais qui ne suffit pas à atténuer sa frustration. Le directeur de Ferrari estime que le résultat sportif a déjà été compromis et que les regrets exprimés après coup ne peuvent pas effacer les conséquences de l’incident.

"Charles sait qu’il a commis une erreur et il s’est excusé, mais cela ne change pas le résultat. Il est difficile de trouver les mots pour exprimer à quel point cet épisode est frustrant pour toute l’équipe aujourd’hui."

La déception est d’autant plus importante que Ferrari semblait disposer d’une monoplace bien plus compétitive en course. Vasseur considère qu’un podium était à la portée de ses pilotes, ce qui rend les conséquences de leur accrochage particulièrement difficiles à accepter.

Mais sa colère dépasse la simple question des points perdus.

"Le rythme était bon et le podium n’était pas hors de portée. Une fois encore, ce qui s’est passé montre un manque de respect envers l’équipe, envers toutes les personnes qui travaillent sur le circuit et à Maranello, ainsi qu’envers tous nos partenaires."

Une explication interne annoncée avant le Qatar

Face à cette nouvelle situation, Frédéric Vasseur annonce que Ferrari reviendra sur les événements de Las Vegas dans les prochains jours.

Le directeur de la Scuderia ne précise pas quelles mesures pourraient être prises, mais son discours laisse peu de doute sur sa volonté d’empêcher un nouvel incident entre ses deux pilotes.

"Nous discuterons de ce qui s’est passé en interne dans les prochains jours. Encore une fois, c’est inacceptable. Ce sera un peu le même message qu’au Mexique : il faut penser à l’équipe, aux personnes qui travaillent à Maranello, ainsi qu’à toutes les parties prenantes et aux sponsors."

"Cela pénalise énormément l’équipe et c’est tout bonnement inacceptable. Honnêtement, nous sommes plus que contrariés, car le message était pourtant clair après le Mexique ; nous en avions discuté au Brésil, et aujourd’hui, nous lui avions rappelé de penser à l’équipe lorsqu’ils sont en piste ensemble. Voilà le résultat."

"C’est extrêmement frustrant pour nous tous."

Hamilton a lui suggéré qu’il aurait dû être favorisé bien plus tôt cette année, ce qui lui aurait permis de lutter contre Kimi Antonelli. Vasseur ne commente pas cette affirmation.

"Encore une fois, je discuterai avec eux avant le Qatar. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point c’est frustrant pour moi, mais surtout pour les gars à l’usine. Je souhaite en discuter dès demain. Il faut aussi laisser à Charles le temps d’assimiler la situation. Ce n’est pas le bon moment pour en parler avec eux, quelques minutes après la course."

"La suite, ce sera pour demain matin donc, pour l’instant, je veux digérer la soirée. J’ai vu Charles et je lui ai dit ce que j’avais à lui dire pour aujourd’hui. Ce n’était pas vraiment une discussion. J’ai pris la parole, il s’est excusé, a dit qu’il comprenait, mais le constat est là : il a commis une erreur."

"Ce n’est pas un problème entre Lewis et Fred, ou entre Charles et Fred. C’est une question qui concerne l’équipe et ses deux pilotes."

"Honnêtement, ce n’est pas une affaire de règles d’engagement, ni une question de savoir ce qui aurait pu être fait différemment ; il s’agit simplement de respecter son coéquipier. Lorsqu’il s’agit de son coéquipier, il faut prendre moins de risques ; par exemple, se porter à sa hauteur, puis revenir derrière. Cela dit, on ne peut pas tout consigner par écrit. Personne n’aurait pu imaginer un tel scénario de course."

"En somme, ils doivent simplement faire preuve de professionnalisme."

Interrogé ensuite sur les raisons de ce manque de professionnalisme, Vasseur a évoqué la "tension" comme facteur. Il a ajouté, en référence aux propos tenus par Leclerc et Hamilton après leur réunion à São Paulo – qui semblait pourtant avoir apaisé les choses –, qu’il avait "l’impression d’entendre le même genre de discours qu’avec ses propres enfants".