La crise entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton a pris une dimension particulièrement inquiétante chez Ferrari après leur nouvel accrochage au Grand Prix de Las Vegas. Frédéric Vasseur reconnaît désormais que la Scuderia aurait peut-être pris une décision différente concernant le recrutement du septuple champion du monde si elle avait anticipé une telle dégradation des relations entre ses pilotes. Alors que le Français juge la situation incontrôlable, les premières discussions sur d’éventuelles sanctions se multiplient, certains observateurs allant jusqu’à évoquer une mise à l’écart temporaire de Leclerc.

La tension est montée d’un cran chez Ferrari après le Grand Prix de Las Vegas. Déjà contraint d’intervenir à la suite de l’accrochage entre ses pilotes au Mexique, Frédéric Vasseur a cette fois publiquement reconnu l’ampleur d’une crise qui semble désormais dépasser le cadre des simples rivalités sportives.

L’incident s’est produit alors que Charles Leclerc et Lewis Hamilton se disputaient la sixième place. Le Monégasque a tenté une manœuvre qui s’est terminée par un contact avec son équipier, provoquant le tête-à-queue du Britannique.

Une situation d’autant plus difficile à accepter pour Ferrari qu’il est apparu dans les communications radio que Leclerc avait été explicitement averti, seulement cinq virages auparavant, de la nécessité d’éviter tout contact avec Hamilton.

Les commissaires ont infligé dix secondes de pénalité au Monégasque, mais la réaction de son directeur d’équipe a été encore plus sévère.

Furieux, Vasseur a ordonné à Leclerc de venir le voir directement avant de répondre aux questions des médias.

Vasseur regrette presque le recrutement de Hamilton

La déclaration la plus marquante de Frédéric Vasseur ces dernières heures concerne toutefois la décision prise par Ferrari de recruter Lewis Hamilton, une déclaration donnée à la télévision italienne.

L’accord avec le septuple champion du monde avait été conclu en 2024, dans l’espoir de former avec Charles Leclerc l’un des duos les plus compétitifs de la grille.

Mais après deux accrochages en trois Grands Prix et une dégradation manifeste des relations entre les deux pilotes, le dirigeant français admet que Ferrari aurait peut-être reconsidéré ses choix si elle avait pu anticiper cette situation.

"Si j’avais su en 2024, lorsque nous avons signé Hamilton, que nous nous retrouverions dans cette situation, nous aurions fait des choix différents", a lancé Vasseur à Sky Italia.

Le directeur de Ferrari ne cherche plus à minimiser les difficultés rencontrées dans la gestion de ses deux pilotes. Et il est même allé encore plus loin que ses propos tenus juste après l’arrivée.

"La situation entre eux est devenue incontrôlable."

Ces propos illustrent la gravité de la crise qui touche désormais la Scuderia, alors que les tensions entre Leclerc et Hamilton menacent directement les résultats sportifs de l’équipe.

Frédéric Vasseur a également expliqué pourquoi l’incident de Las Vegas lui semblait encore plus grave que celui survenu au Mexique.

Après leur première collision, les deux pilotes avaient été convoqués pour des discussions destinées à clarifier leurs règles d’engagement et à éviter de nouveaux incidents. Ferrari avait notamment insisté sur la nécessité de privilégier les intérêts de l’équipe lors des batailles en piste.

Pourtant, à Las Vegas, ces consignes n’ont pas suffi. Vasseur révèle que Leclerc avait reçu un avertissement explicite alors qu’il se trouvait derrière Hamilton, quelques virages seulement avant le contact.

"Nous avons clairement dit à Charles de penser à l’équipe lorsqu’il était derrière Lewis. Il n’a pas écouté. C’est une faute professionnelle."

"C’est un problème personnel entre eux deux, pas entre eux et l’équipe. Ils doivent se respecter mutuellement et, bien entendu, respecter l’équipe."

La colère de Vasseur s’est également manifestée dans son échange avec Leclerc immédiatement après la course.

Interrogé sur la discussion qu’il avait eue avec le Monégasque, le directeur de Ferrari a tenu à corriger le terme employé.

"Comme je l’ai dit, ce n’était pas une discussion : j’ai parlé !"

Charles Leclerc n’a pas cherché à se défausser après l’accrochage. Le Monégasque a reconnu avoir commis une erreur en tentant de profiter d’une ouverture qui s’est finalement refermée.

Il a également exprimé sa gêne envers Ferrari, conscient que cet incident avait compromis les chances de l’équipe de réaliser un meilleur résultat.

"Je me sens vraiment coupable. J’ai vu un espace qui s’est ensuite refermé", a expliqué Leclerc.

"Je me suis simplement senti assez embarrassé pour l’équipe dans son ensemble."

De son côté, Lewis Hamilton s’est montré plus réservé dans ses commentaires sur l’accrochage.

Le Britannique a toutefois profité de ses interventions médiatiques pour revenir sur la gestion de sa saison et sur les occasions qu’il estime avoir manquées dans la lutte pour le championnat.

Il assure néanmoins n’avoir jamais réclamé de traitement préférentiel par rapport à Charles Leclerc.

"Je n’ai jamais demandé à être numéro un. Honnêtement, jamais", a insisté Hamilton.

Interrogé sur la nécessité pour Ferrari d’imposer des règles plus strictes entre ses deux pilotes, Hamilton a renvoyé la responsabilité de cette décision à la direction de l’écurie. Il laisse également entendre qu’il a déjà largement exprimé son point de vue en interne.

"C’est à Ferrari d’en décider. J’ai fait tout ce que je pouvais et j’ai dit tout ce qu’il y avait à dire, probablement même davantage."

Un problème à 100 millions d’euros pour Ferrari ?

En Italie, les difficultés rencontrées par Ferrari suscitent des interrogations sur la viabilité à long terme de son association entre Leclerc et Hamilton.

Le quotidien La Repubblica a notamment décrit le dilemme de la Scuderia comme un "problème à 100 millions d’euros", en référence aux enjeux financiers considérables liés aux contrats de ses deux pilotes.

Charles Leclerc est engagé avec Ferrari jusqu’en 2030, tandis que Lewis Hamilton disposerait d’un contrat courant jusqu’à la fin de la saison 2027, avec une option pour 2028. Ces engagements compliquent considérablement la possibilité de modifier rapidement la composition du duo, même si les tensions continuaient à s’aggraver.

Certains anciens pilotes estiment néanmoins que Ferrari pourrait être contrainte de prendre des mesures plus radicales.

Timo Glock a notamment évoqué la possibilité de retirer temporairement Leclerc de la compétition pour envoyer un signal fort.

"Bien sûr, on pourrait mettre Leclerc au repos pendant quelques courses et installer quelqu’un d’autre dans la voiture", a déclaré l’ancien pilote de Formule 1 à Sky Deutschland.

"Mais il faut maintenant que quelque chose se passe."

Juan Pablo Montoya s’est lui aussi montré particulièrement critique envers la manœuvre de Charles Leclerc à Las Vegas.

L’ancien pilote Williams et McLaren estime que le Monégasque a tenté un dépassement dans une portion du circuit où les possibilités de passer étaient extrêmement limitées.

"C’était une tentative de dépassement inutile à cet endroit. Ce n’est pas un endroit où vous avez un avantage de rythme et où vous allez pouvoir dépasser", a expliqué Montoya sur F1TV.

"Tout le monde est en file, tout le monde attend son tour, comme à Monaco."

"C’est l’un de ces endroits où vous pouvez être beaucoup plus rapide, mais où vous n’avez tout simplement nulle part où aller."

"Charles a essayé d’en profiter et a lancé sa voiture à l’intérieur. Ils ont fini par se toucher, cela pourrait être considéré comme un incident de course."

"Mais c’était quelque chose d’inutile à faire. Qu’allait-il gagner à cet endroit ? Forcer Lewis à sortir de la piste et l’obliger à recevoir la même pénalité ?"

"Ils doivent régler ce problème. Il y aura des conséquences plus sévères au sein de Ferrari pour ce genre de choses."

Vasseur annonce des décisions dès lundi

Frédéric Vasseur a confirmé que Ferrari allait examiner les conséquences du nouvel accrochage entre ses pilotes.

Après les avertissements formulés à la suite du Grand Prix du Mexique et les discussions organisées à São Paulo, le directeur français semble déterminé à obtenir un changement de comportement.

La répétition des incidents, malgré les consignes explicites données en course, a manifestement fait franchir un nouveau seuil à la direction de la Scuderia.

Vasseur a ainsi annoncé que la situation serait réexaminée dès lundi, avec la possibilité de prendre des mesures supplémentaires.

"Lundi, nous discuterons des conséquences et nous verrons quelles mesures prendre", a-t-il prévenu.

"C’est totalement inacceptable."