Mercedes F1 pourrait se retrouver face à un choix particulièrement délicat à l’horizon 2030, alors que la Formule 1 envisage de limiter le nombre d’écuries pouvant être motorisées par un même constructeur. Avec le retour annoncé des moteurs V8, une proposition réglementaire pourrait contraindre la marque allemande à se séparer de deux de ses trois équipes clientes actuelles. Une perspective qui ne semble toutefois pas inquiéter Zak Brown, le patron de McLaren ayant clairement réaffirmé sa volonté de poursuivre le partenariat avec Mercedes, malgré les profondes transformations attendues dans le paysage des motoristes.

La préparation de la réglementation moteur 2030 pourrait provoquer un important bouleversement dans les relations entre les constructeurs et leurs équipes clientes. Parmi les mesures actuellement envisagées figure une limitation à deux écuries par motoriste, en incluant sa propre structure d’usine.

Une disposition qui placerait Mercedes dans une situation particulièrement inconfortable. Le constructeur allemand fournit actuellement ses groupes propulseurs à quatre équipes : sa propre écurie, McLaren, Williams et Alpine.

Si cette restriction venait à être adoptée, Mercedes ne pourrait donc plus conserver qu’une seule de ses trois équipes clientes, ce qui l’obligerait à revoir en profondeur ses accords de fourniture. Ferrari, qui motorise Haas F1 et Cadillac, ne serait pas impactée puisque Cadillac prévoit de lancer son propre moteur. Red Bull Ford fournit déjà ses deux écuries. Enfin Audi et Honda pourraient avoir à motoriser d’autres équipes, tout comme Cadillac. Il y aura en effet 6 motoristes pour 11 équipes en 2030.

McLaren ne veut pas renoncer à Mercedes

Du côté de McLaren, Zak Brown n’entend pas anticiper cette éventualité en recherchant une autre solution technique.

Interrogé à Las Vegas sur l’avenir de son partenariat moteur, le directeur général de McLaren Racing a réaffirmé son attachement à Mercedes High Performance Powertrains (HPP), la division chargée de la conception et de la production des groupes propulseurs de la marque allemande.

Brown assure que son équipe n’envisage ni de développer son propre moteur ni de se tourner vers un autre constructeur.

La possibilité de devenir motoriste à part entière a déjà été étudiée par McLaren, mais elle ne figure pas dans les projets actuels de l’écurie britannique.

"C’est quelque chose que nous avons étudié par le passé, mais nous sommes très satisfaits de HPP", a expliqué Brown.

Le dirigeant américain considère que les succès obtenus avec Mercedes constituent une démonstration suffisante de la compétitivité de cette collaboration.

McLaren a notamment remporté les titres constructeurs 2024 et 2025 avec des groupes propulseurs allemands, tandis que Lando Norris a décroché le championnat du monde des pilotes 2025.

Pour Brown, ces résultats montrent qu’une écurie cliente peut parfaitement atteindre les sommets de la Formule 1 sans disposer de son propre programme moteur.

"Je pense que nous avons prouvé que nous pouvions remporter des championnats avec eux, donc nous n’avons aucune intention d’avoir autre chose qu’un Mercedes à l’arrière de notre voiture."

Cette position très claire pourrait néanmoins compliquer les discussions si la FIA et la Formule 1 décidaient effectivement d’imposer un plafond au nombre d’équipes motorisées par chaque constructeur.

Mercedes pourrait devoir sacrifier deux clients

Avec quatre écuries actuellement équipées de ses groupes propulseurs, Mercedes serait le constructeur le plus directement concerné par cette éventuelle limitation.

Le règlement envisagé autoriserait chaque motoriste à fournir seulement deux équipes au total, y compris son écurie officielle lorsqu’il en possède une.

Dans cette configuration, Mercedes devrait nécessairement abandonner deux de ses trois clients actuels.

McLaren et Williams souhaiteraient toutes deux prolonger leur collaboration avec le constructeur allemand, selon les informations rapportées autour de ce projet réglementaire.

La situation pourrait donc devenir particulièrement délicate pour Alpine, qui a déjà abandonné son propre programme moteur Renault pour devenir cliente de Mercedes en 2026.

L’écurie française pourrait ainsi se retrouver contrainte de rechercher un nouveau fournisseur à l’occasion du changement de réglementation prévu pour 2030.

À ce stade, il ne s’agit toutefois que d’une proposition en discussion. Aucune décision définitive n’a été annoncée concernant cette limitation, et les contrats actuellement en vigueur ne permettent pas encore de déterminer quelle équipe serait éventuellement contrainte de changer de motoriste.

Une limitation pour réduire le poids politique des motoristes

Derrière cette proposition se cachent également des considérations politiques et économiques.

L’un des objectifs serait de réduire l’influence exercée par les motoristes qui équipent une proportion importante de la grille.

Un constructeur fournissant plusieurs équipes dispose en effet d’un poids considérable dans les discussions techniques et réglementaires, notamment lorsque les intérêts de ses clients rejoignent les siens.

Limiter le nombre d’écuries pouvant utiliser un même groupe propulseur permettrait ainsi de mieux répartir les partenariats et de réduire la concentration du pouvoir entre quelques constructeurs.

Mais les motoristes eux-mêmes auraient également des raisons commerciales de soutenir une telle évolution.

Les contrats de fourniture de moteurs aux équipes clientes sont actuellement plafonnés à 18 millions de dollars par saison.

Ce montant limiterait l’intérêt économique de multiplier les partenariats, les constructeurs devant assumer des coûts importants pour produire, développer et assurer le suivi technique des groupes propulseurs supplémentaires.

Dans ces conditions, plusieurs motoristes préféreraient réduire leurs engagements plutôt que d’augmenter le nombre de leurs clients.

Un marché des moteurs profondément remanié en 2030 ?

L’arrivée envisagée des moteurs V8 pourrait également redistribuer les cartes entre les différents constructeurs présents en Formule 1.

Cadillac, actuellement motorisée par Ferrari, prévoit notamment de passer à son propre moteur General Motors V8 à partir de 2030.

Cette évolution permettrait à l’écurie américaine de devenir indépendante de son fournisseur italien et contribuerait à modifier l’équilibre du marché.

Par ailleurs, plusieurs motoristes disposent actuellement de capacités de fourniture qui pourraient leur permettre d’accueillir de nouvelles équipes clientes.

C’est notamment le cas de Red Bull-Ford, d’Audi et de Honda, qui ne fournissent pour l’instant aucune structure cliente indépendante.

Si Mercedes devait effectivement réduire le nombre de ses partenaires, ces constructeurs pourraient devenir des alternatives pour les équipes contraintes de trouver un nouveau fournisseur.

La perspective d’une redistribution des contrats de motorisation pourrait donc s’ajouter aux changements techniques déjà envisagés avec le retour des V8...