Les F1 2026 sont enfin sur la bonne voie selon Norris, Piastri et Leclerc

Lando Norris estime que les ajustements apportés aux monoplaces de F1 vont dans la bonne direction, tout en reconnaissant que les pilotes restent naturellement enclins à pointer les défauts persistants.

Depuis le début de la saison, plusieurs voix s’étaient élevées dans le paddock pour critiquer certains aspects des nouvelles réglementations techniques, notamment lors des trois premières manches. Des modifications ont ainsi été introduites avant le Grand Prix de Miami, testées pour la première fois en configuration qualifications vendredi, lors de la séance déterminant la grille de la course sprint, puis ensuite lors des qualifications pour la course ce samedi.

Interrogé sur les enseignements tirés après ces séances, Norris s’est montré mesuré : "Pas énormément pour le moment. Je pense que certaines choses restent comme prévu. Il y a encore des situations où plus vous allez vite, plus vous êtes pénalisé."

"C’est quelque chose que nous voulons corriger à l’avenir. En Formule 1, vous voulez attaquer partout, maximiser chaque portion. Vous ne voulez pas aller plus vite quelque part sur un tour de qualifications et être pénalisé pour ça. Ce n’est pas comme ça que cela devrait fonctionner."

Malgré ces limites, le Britannique voit des progrès tangibles : "Oui, oui cela semble aller dans la bonne direction et je pense que nous verrons davantage de bénéfices sur d’autres circuits."

"Lors de la majorité des tours en qualifications, on pouvait attaquer sans vraiment se dire : ’Je dois lever le pied plus tôt ici’ ou ’Je ne dois pas remettre les gaz autant’. Cela semblait un peu plus naturel, et c’était positif."

Concernant la course sprint, l’impact reste limité. "En sprint, rien ne change vraiment, à part le superclipping et ce genre de choses. Mais sinon, c’est un pas dans la bonne direction, et c’est tout ce que l’on peut demander pour le moment. Le reste devra venir plus tard dans l’année et dans les saisons à venir."

"Le fait est que, en tant que pilotes, vous nous verrez toujours nous plaindre un peu, parce que c’est dans notre nature, mais en même temps c’est un pas en avant."

Son coéquipier Oscar Piastri partage cette analyse, tout en soulignant que certains problèmes demeurent.

"Je pense que tout a été bien résumé. Il y a un peu moins de superclipping en qualifications, ce qui est positif, mais comme Lando l’a dit, certains problèmes que nous avions en début de saison sont toujours présents, surtout en qualifications. Donc oui, c’est un pas dans la bonne direction, mais il faudra aller plus loin à l’avenir."

Même son de cloche du côté de Charles Leclerc, qui appelle à garder des attentes réalistes : "Rien à ajouter, je suis d’accord avec tout. Il faut aussi avoir des attentes réalistes, car nous ne pouvons pas tout changer non plus."

"Certains aspects de ces règlements techniques et des problèmes que nous rencontrons resteront d’une certaine manière. Nous pouvons les minimiser, et je pense que l’approche était la bonne, et que les mesures prises par la FIA ici ont amélioré les choses."

"Est-ce que nous arriverons à une situation où il n’y aura plus aucun de ces problèmes ? Je n’en suis pas sûr."