Les pilotes McLaren F1 sont prudents face aux évolutions apportées au Canada

Lando Norris aborde le Grand Prix du Canada avec la ferme intention de progresser à nouveau, après que McLaren F1 est passée très près de la victoire à Miami. Pour le champion du monde en titre, l’enjeu à Montréal sera de confirmer les progrès avec de nouvelles évolutions, en dépit du fait que Mercedes en apportera aussi, pour tenter de combler l’écart qu’il reste encore entre les deux écuries, en faveur de ses rivaux, et notamment du vainqueur des trois dernières course, Andrea Kimi Antonelli.

McLaren F1 a progressé drastiquement à Miami, mais le Britannique s’inquiète que le circuit de Montréal ne soit pas aussi positif pour son équipe que le tracé de Floride, mais il espère que le format de Sprint sera bien géré.

"Qui sait ? On a eu un bon week-end à Miami, mais c’est un tracé très différent ici, c’est difficile à prédire. On n’y pense pas pour le moment, on se prépare à un week-end de Sprint, c’est le plus important dans un week-end comme celui-là, on doit être immédiatement dans le rythme" a déclaré Norris.

"C’est normalement ce qui amène du succès dans un week-end de Sprint, être immédiatement dans une bonne position. On a des évolutions, mais certaines d’entre elles ne changent pas grand chose, ce sont des petites choses, mais tout nous pousse dans la bonne direction. Et tout ce qui peut nous aider à gagner de la performance, même des millièmes, est une bonne chose."

Interrogé sur le risque d’amener deux packages d’évolutions lors de deux week-ends de Sprint, Norris n’est pas inquiet : "C’est un risque, évidemment, mais on ne le ferait pas si on ne pensait pas que c’était une bonne idée. On n’y pense pas maintenant, on y a pensé depuis des semaines. Les pièces à Miami nous ont aidé, mais le circuit nous convenait."

"On verra si on est performants ici face à Mercedes, mais c’est évidemment un risque, on ne peut pas tout extraire parfaitement de ces pièces, on ne peut pas comparer les deux précisément pour savoir si la corrélation est bonne, mais on a une bonne confiance que ça fonctionne bien, comme à Miami. On peut le voir comme un risque, mais on est confiants."

Oscar Piastri est lui aussi confiant de voir des progrès continus de la part de son équipe, même s’il est convaincu que ce premier week-end avec le package complet pourrait être difficile. En revanche, il pense que McLaren sera en grande forme pour la suite de la saison si ce week-end est positif.

"Ce sera intéressant à voir, on a fait un bon pas en avant, mais ce n’était pas un circuit très bon pour nous et c’était une bonne piste pour Mercedes. Mais je pense que si on est compétitifs ici ce week-end, ce sera un bon signal pour la suite" a déclaré Piastri.

"Barcelone sera un bon circuit pour voir où se situe notre voiture car ici et à Monaco, ce sont des circuits spécifiques. Mais si on est forts ici, ce sera un bon signe, et il n’y a pas de raison pour qu’on ne soit pas dans le rythme. Il faudra voir où nos évolutions nous mettent par rapport à Mercedes."

"Jouer la victoire dépendra de ce que Mercedes obtient de ses évolutions, ils n’en avaient pas à Miami et ils en ont beaucoup ici, même si on en a d’autres aussi. Mais le rythme de développement de ces voitures fait changer souvent, et c’est difficile à prédire."

L’Australien a également répondu aux rumeurs des dernières semaines selon lesquelles Red Bull serait intéressée par son recrutement, dans le cas où Max Verstappen quitterait l’équipe à la fin de la saison.

Bien que Piastri ait admis que ces liens soient flatteurs, l’Australien a insisté sur le fait qu’il n’y avait eu aucun contact avec Red Bull et a souligné qu’il était heureux chez McLaren, après que son patron Zak Brown n’a pas tenu des propos aussi clairs.

"C’est une nouveauté pour moi, il n’y a évidemment eu aucune discussion ni quoi que ce soit. C’est flatteur, oui, mais il n’y a pas vraiment grand-chose de plus que cela, vraiment. Je pense que, je l’espère, cela prouve ma valeur en tant que pilote, ce qui est une bonne chose."

"Mais je suis très heureux là où je suis. J’ai beaucoup de confiance en cette équipe quant au fait que nous allons être capables de gagner des courses et des championnats à l’avenir. Donc, je suis très heureux là où je suis."