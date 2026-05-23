McLaren satisfaite de ses qualifs Sprint malgré un aileron avant resté au placard

McLaren a terminé les qualifications Sprint du Grand Prix du Canada avec des sentiments mitigés, mais aussi une certaine satisfaction compte tenu des difficultés rencontrées plus tôt dans la journée. Troisième sur la grille du Sprint, Lando Norris a reconnu que le résultat dépassait même les attentes de l’équipe après une séance d’essais compliquée, tandis qu’Oscar Piastri et le directeur Andrea Stella ont souligné les progrès réalisés malgré une Mercedes toujours très impressionnante à Montréal.

Norris a admis que McLaren était loin d’être sereine après les essais libres disputés quelques heures plus tôt sur un Circuit Gilles Villeneuve particulièrement piégeux.

C’était en fait un très bon résultat. Une bonne surprise," a expliqué le Britannique après sa troisième place. "Après ce matin, lors des essais, nous étions un peu inquiets de voir à quel point nous étions loin, avec le manque de confiance dans la voiture."

"Nous avons effectué quelques ajustements et cela semble avoir apporté une bonne amélioration," poursuit Norris. "Ce n’était pas le meilleur tour, j’aurais pu faire mieux, mais en regardant l’écart avec les pilotes devant, il n’y avait probablement pas beaucoup plus à aller chercher. Je suis fier de l’équipe."

Le pilote McLaren a également insisté sur les caractéristiques très particulières du tracé montréalais, qui compliquent fortement l’analyse des performances réelles des monoplaces.

"La voiture est correcte. Certaines choses restent peut-être plus discutables, mais cette piste est vraiment étrange, avec très peu d’adhérence. Vous rebondissez sur les vibreurs."

"Vous n’avez pas une représentation totalement fidèle de tout et il est difficile de confirmer ce que nous observons en soufflerie. Nous avons besoin d’un peu plus de temps avec certaines pièces et nous les réintroduirons probablement la semaine prochaine ou à Barcelone. Mais le reste de la voiture fonctionnait bien. C’est un bon pas en avant."

Quatrième de cette qualification Sprint, Piastri partage globalement ce constat positif, tout en reconnaissant que Mercedes conserve actuellement un avantage important.

"La voiture semblait plutôt bonne. Cela a été une journée un peu désordonnée pour tout le monde, mais les Mercedes paraissent toujours très fortes."

"C’est malheureusement le principal enseignement," admet-il. "Nous verrons ce que nous pouvons faire et comment optimiser l’ensemble."

Piastri a également évoqué les départs, un domaine où McLaren estime disposer d’un avantage désormais.

"Nos départs ont été meilleurs que ceux des Mercedes toute l’année. Je suis sûr que ce n’est qu’une question de temps avant que Mercedes rende également les siens compétitifs, mais en attendant, nous allons essayer d’en profiter au maximum."

Présent lui aussi face aux médias, Andrea Stella a révélé que McLaren avait volontairement choisi de ne pas utiliser son nouvel aileron avant ce week-end, préférant accumuler davantage de données avant son introduction définitive.

"Je pense que c’est un écart raisonnable étant donné que Mercedes a apporté d’importantes évolutions ici," explique l’Italien. "Nous avions également quelques nouveautés. En réalité, nous voulions prendre un peu plus de temps pour comprendre le comportement de la nouvelle aile avant, donc nous avons roulé avec l’ancienne."

"En considérant que la voiture est pratiquement celle de Miami, l’écart reste encourageant. Évidemment, nous voulons être en pole position, et aujourd’hui nous sommes à trois dixièmes, donc il faut remettre les choses en perspective," conclut-il.