Hamilton a vécu sa ’meilleure’ journée de l’année au Canada

Ferrari n’a pas réussi à lutter contre Mercedes F1 et McLaren lors des Qualifications Sprint du Grand Prix du Canada, puisque les deux monoplaces de Maranello sont en troisième ligne pour la première course du week-end. Lewis Hamilton est cinquième, et en dépit d’une certaine frustration face au résultat brut, le septuple champion du monde s’est amusé comme rarement il l’avait fait ces dernières semaines, et même ces derniers mois depuis son arrivée chez Ferrari.

Le Britannique loue le travail avec ses ingénieurs, et les réactions aux petits obstacles rencontrés tout au long du week-end, pour lui offrir une voiture très plaisante à piloter.

"C’est probablement la meilleure séance de qualifications que nous ayons eue depuis un certain temps. Juste un excellent travail avec les ingénieurs, des changements de réglages, la voiture était vraiment fantastique dès les essais libres, et nous n’avons fait que des changements subtils avant les qualifications" a déclaré Hamilton.

"La SQ1 et la SQ2 s’annonçaient bien, et puis je ne sais pas pourquoi les autres sont capables de hausser un peu plus leur niveau, je ne sais pas. Mais je suis juste heureux d’être là, dans la bataille. Je me suis tellement amusé sur la piste. Et aussi, le fait que je n’aie pas fait de simulateur, et c’est le meilleur ressenti que j’ai eu de toute l’année."

"Donc je pense que c’est la voie à suivre pour moi. Nous avons travaillé très dur à décortiquer les données ces deux dernières semaines, et j’ai trouvé cela tellement plus bénéfique, d’une part, parce que j’ai pu me concentrer uniquement sur l’entraînement sans être distrait."

"Et la deuxième partie consiste à passer au peigne fin la stabilité de roulement, l’équilibre en virage et l’équilibre mécanique. Et j’ai choisi un réglage que nous n’avions jamais utilisé auparavant et cela a transformé la voiture pour moi, donc j’espère que cela augure du bon pour le reste du week-end."

Charles Leclerc était déçu d’être sixième, mais pas surpris car il était en difficulté depuis le début de la journée au volant de la SF-26. Il espère voir des progrès en vue de la suite du week-end, pour ne pas végéter derrière McLaren et Mercedes tout le week-end.

"Je ne me suis pas du tout senti à l’aise avec la voiture. Pour une raison quelconque, je galère vraiment avec les freins de mon côté du garage. Nous devons nous pencher là-dessus et essayer de trouver quelque chose pour demain, sinon le week-end va être très long" admet le Monégasque.

"Avec les freins, j’aborde les virages en espérant ne pas finir tout droit. C’est le problème principal. À part ça, la voiture semble correcte. Lewis a été incroyablement rapide ce week-end, mais je dois travailler sur mes sensations avec les freins et j’espère que nous pourrons inverser la tendance."