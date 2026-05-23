Piastri affiche sa confiance dans McLaren F1 pour le titre et snobe Red Bull

Un an après un Grand Prix du Canada particulièrement mouvementé dans le garage McLaren, marqué par un accrochage entre ses deux pilotes sur la ligne des stands ayant éliminé Lando Norris, Oscar Piastri arrive à Montréal avec un tout autre statut. À l’époque, l’Australien avait su profiter de la situation pour prendre l’ascendant au championnat, avec 22 points d’avance sur son équipier, dans un contexte qui aurait pu fragiliser la dynamique interne de l’équipe de Woking. Finalement, malgré une saison très solide et une lutte prolongée pour le titre, Piastri avait vu Max Verstappen et Norris lui ravir les premières places lors de l’ultime rendez-vous de l’année.

Désormais installé comme l’un des candidats crédibles aux avant-postes dans cette nouvelle ère réglementaire, le pilote McLaren estime avoir franchi un cap supplémentaire dans sa progression, même si les changements techniques profonds de la Formule 1 rendent les comparaisons plus complexes que jamais d’une saison à l’autre.

Oscar Piastri insiste sur le fait que les bases acquises depuis ses débuts en Formule 1 restent essentielles pour continuer à progresser, même si les monoplaces actuelles imposent de nouvelles approches.

"Je pense que beaucoup des leçons et des choses que j’ai apprises depuis que je suis en Formule 1 s’appliquent encore à ces voitures," explique-t-il. "Il y a clairement des choses que nous avons dû apprendre et qui ne viennent de rien de ce que nous avons déjà piloté. Mais je pense qu’on peut appliquer la même éthique de travail et les mêmes enseignements à un nouveau défi, et c’est ce que j’ai essayé de faire."

L’Australien souligne également l’importance de la continuité dans son approche du travail, notamment durant les intersaisons, qui ont permis à McLaren de progresser régulièrement au fil des années.

"Les dernières intersaisons, j’ai trouvé que notre manière de travailler était très encourageante. Nous avons vraiment trouvé beaucoup de gains dans notre façon d’aborder les choses pendant l’hiver, et cette année, il s’agit surtout d’appliquer cette même éthique de travail à des problèmes différents, essentiellement," poursuit-il.

"Nous avons pu travailler sur beaucoup de choses que je devais améliorer lors de mes premières années en F1 et elles sont à un bon niveau. Bien sûr, on continue à progresser, mais cette année, il a fallu comprendre des choses assez fondamentales. Donc non, cela n’a pas vraiment interrompu notre progression, c’est simplement un défi très important pour tout le monde."

Une saison différente dans une hiérarchie bouleversée

Alors que McLaren faisait partie des équipes dominantes de la saison précédente, le début d’exercice 2026 a rebattu les cartes, avec Mercedes en position de force dans ce nouveau cycle réglementaire. Un contexte qui modifie forcément la perception du championnat pour les pilotes de Woking.

"Ça change un peu les choses," admet Piastri. "Évidemment, en termes de championnat, ce n’est pas la même situation, ce qui enlève parfois un peu de pression, mais en met aussi d’une certaine manière parce qu’on veut toujours gagner. Mais c’est juste différent et nous avons énormément de choses sur lesquelles nous concentrer."

Le pilote australien met également en avant la complexité accrue liée à l’exploitation des unités de puissance, un facteur désormais central dans la performance globale.

"Chaque course est très différente en ce moment, notamment en termes de besoins de la voiture et surtout de l’unité de puissance," explique-t-il.

"L’année dernière, certaines pistes convenaient à certaines voitures. Cette année, c’est encore le cas, mais les besoins du groupe propulseur changent complètement parfois d’une semaine à l’autre. Donc il y a énormément de paramètres à gérer, ce qui détourne en quelque sorte l’attention du classement du championnat, ce qui peut être positif."

Pour Piastri, cette complexité représente davantage une opportunité qu’un frein.

"Nous avons tous les mêmes problèmes - ou les mêmes défis - sur la manière de piloter ces voitures et d’exploiter ces unités de puissance. On peut soit se plaindre, soit essayer de comprendre comment en tirer un avantage. Je pense que tout le monde fait un peu des deux. Pour moi, cela joue sur mes points forts, notamment dans la capacité à résoudre de nouveaux problèmes et à m’adapter."

Une confiance intacte dans McLaren

Au-delà des évolutions techniques, la confiance de Piastri repose surtout sur la trajectoire de McLaren, devenue l’une des équipes les plus performantes en matière de développement ces dernières saisons.

"Nous avons déjà vu ces dernières années quel était notre rythme de développement," souligne-t-il. "Même si les règles sont très différentes aujourd’hui, nous avons trouvé une bonne méthode de travail pour faire évoluer la voiture, et Miami l’a encore prouvé."

"C’est un circuit qui nous réussit généralement, mais nous avons toujours cette confiance dans le fait que les évolutions apportent de la performance. C’est une bonne position dans laquelle se trouver."

Enfin, Piastri a également été interrogé sur les rumeurs évoquant un intérêt de Red Bull en cas de départ de Max Verstappen, à la suite des propos tenus par Andrea Stella, son directeur. Une hypothèse que le pilote McLaren assure ne pas prendre en considération, réaffirmant son engagement envers l’équipe britannique.

"J’ai vu tellement de choses venant de cette équipe ces dernières années," insiste-t-il. "Passer de là où nous étions quand j’ai commencé, à lutter pour entrer dans les points, puis pour des podiums à mi-saison, ensuite pour des victoires et même pour un championnat en l’espace de trois saisons... c’est une progression assez remarquable."

"Pour moi, j’ai une grande confiance dans l’équipe et une très bonne relation avec tout le monde ici. Je veux vraiment rester ici et continuer à me battre pour un championnat, et je pense que c’est le meilleur endroit pour y parvenir. Je suis enthousiaste pour les années à venir. Voilà ma réponse aux rumeurs."