Salaires des pilotes F1 : un débat pour les intégrer au plafond budgétaire !

Le débat sur les salaires des pilotes en Formule 1 refait surface, alimenté cette fois par une proposition de l’ancien directeur d’équipe Otmar Szafnauer visant à les intégrer au plafonnement budgétaire des équipes. Une idée qui ne fait pas l’unanimité, même si elle s’appuie sur une logique de performance globale.

Ancien cadre de Ferrari et Williams, Rob Smedley défend pour sa part les rémunérations élevées des pilotes, parmi les plus importantes du sport mondial.

"Oui, si l’on regarde les autres disciplines," explique-t-il. "Tout est relatif. Sans entrer dans une question morale, si l’on observe ce que gagnent les athlètes de haut niveau en NBA, NFL ou en Premier League, tous ces meilleurs éléments perçoivent des salaires énormes, avec des packages et des bonus conséquents."

Smedley souligne toutefois une évolution récente majeure dans l’économie de la F1 : l’introduction et l’élargissement du plafonnement budgétaire.

"Il y a une chose en Formule 1 qui a beaucoup changé récemment : le plafond budgétaire. Aujourd’hui, presque tout est inclus dans ce plafond, même le marketing et des éléments qui étaient auparavant en dehors. Le plafond a été augmenté (à 215 millions de dollars) et la plupart de ces dépenses y ont été intégrées."

Une exception de taille demeure néanmoins : les salaires des pilotes, qui ne sont pas comptabilisés dans ce plafond. Une anomalie aux yeux de Szafnauer, qui a récemment dirigé Aston Martin ou encore Alpine F1.

"Je pense qu’ils devraient l’être," tranche-t-il. "L’une des raisons pour lesquelles les pilotes sont autant payés, c’est que la valeur de la victoire est élevée, et ils en sont une composante majeure."

Mais pour l’ancien patron d’écurie, cette situation crée un déséquilibre.

"Ils ne sont pas plafonnés, et c’est un facteur de différenciation. Les équipes devraient devoir faire des choix entre payer un pilote plus cher ou disposer de plus d’évolutions, car les deux produisent le même effet."

"Un bon pilote peut vous apporter deux dixièmes de seconde au tour, et une évolution peut vous apporter deux à trois dixièmes. Mais il faut arbitrer entre les deux. C’est ma conviction. Or, ce n’est pas le cas aujourd’hui."

Selon lui, la tendance pourrait même s’accentuer.

"Alors que ces salaires sont en dehors du plafond budgétaire, et si les équipes se rapprochent en performance, le facteur différenciant deviendra le pilote. Et dans ce cas, leurs salaires augmenteront encore, car la valeur de la victoire est élevée."

Une analyse partagée par Smedley : "C’est exactement ça. C’est exactement ce qui se passe."

Dans les faits, les écarts de rémunération restent considérables sur la grille 2026. Lewis Hamilton disposerait du salaire de base le plus élevé, estimé à 70 millions de dollars, devant Max Verstappen avec 65 millions. À l’autre extrémité, le rookie Arvid Lindblad, engagé chez Racing Bulls, toucherait entre 500 000 (le minimum de rémunération imposé par la FIA) et un million de dollars.