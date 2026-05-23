Stella répond aux rumeurs sur son propre départ de McLaren F1

Comme lors du dernier Grand Prix à Miami, McLaren F1 apporte, de nouveau, des évolutions importantes au Canada : aileron avant, carrosserie… l’équipe de Woking continue à mettre la pression sur ses rivaux. Au point de devenir une menace de moyen terme pour Mercedes F1 ? Par ailleurs, les rumeurs de départ du patron de l’équipe, Andrea Stella, pourraient-elles perturber ce GP important pour l’équipe ?

Dans le paddock québécois, Andrea Stella, le patron de l’équipe, a été tout d’abord interrogé sur l’apport de ces évolutions notables pour son équipe. Apportent-elles satisfaction selon les premières données récoltées hier ?

« C’est une bonne chose d’être occupés car cela signifie que l’on apporte de nouvelles pièces sur la piste pour essayer de rendre la voiture plus rapide. La première grande vague d’évolutions était déjà prévue pour Miami, et ici au Canada nous avons quelques nouveautés supplémentaires, comme un aileron avant et de la carrosserie, ce qui complète cette première salve. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu à Miami au niveau des données mesurées, ainsi que de l’impact que cela a eu sur notre compétitivité. »

« Nous terminons actuellement l’analyse de ce que nous avons testé ici, en particulier l’aileron avant. C’était une évolution majeure, il reste donc encore du travail d’évaluation à faire, mais jusqu’à présent, nous en sommes ravis. Je dois dire qu’en regardant le document de soumission des évolutions de la FIA, on constate à quel point chaque équipe attaque fort. Encore une longue liste, après un grand nombre d’améliorations pour presque toutes les écuries, même ici au Canada. »

« Il faudra sans doute quelques courses pour comprendre à quel point cela modifie la hiérarchie. Si je prends l’exemple de McLaren, le Canada a été un circuit délicat par le passé, nous verrons donc comment nous nous en sortirons ici. Mais pour vraiment évaluer notre compétitivité, il faudra observer plusieurs Grands Prix, et pas seulement le Canada. »

Pour autant, McLaren F1 a déjà plus de 80 points de retard, au classement des constructeurs, sur Mercedes F1. Le retard pris n’est-il pas déjà colossal ou bien, comme en 2024, Andrea Stella pense pouvoir faire une sacrée remontada ?

« Tout d’abord, la saison s’annonce très longue. Nous n’avons disputé que quatre épreuves. Il en reste au moins 18. Ce sera toujours une bataille de développement. C’est ce que tout le monde disait à l’aube de cette saison 2026. Jusqu’à présent, et c’était également le cas à Miami, Mercedes occupe solidement la tête. Ils ont apporté de nouvelles évolutions ici, nous verrons donc ce que cela donne. Cela semble bien fonctionner. »

« À Miami, même lorsqu’ils (Mercedes F1) ne menaient pas, comme lors des qualifications Sprint ou du Sprint lui-même, cela relevait davantage d’un manque d’optimisation de leur part plutôt que d’un manque de potentiel. De même, si l’on regarde le Sprint ou la course, on constate l’impact des départs, par exemple. Mais il ne fait aucun doute qu’ils possèdent une voiture plus rapide que toutes les autres. »

Et à part Mercedes, Andrea Stella pense-t-il que Ferrari et Red Bull pourraient aussi se mêler aux luttes pour la victoire ?

« Derrière Mercedes, il est assez intéressant de voir à quel point le peloton est compétitif. C’est une excellente chose pour la Formule 1 de voir McLaren, Ferrari, Red Bull et tout le monde se tenir dans un mouchoir de poche. Évidemment, nous aimerions trouver un peu plus de performance pour voir si nous pouvons relever le défi face à Mercedes. »

Stella répond à nouveau à la rumeur Lambiase...

Au-delà des changements sur la piste, ce sont les changements en coulisse qui passionnent aussi les journalistes.

Alors que Gianpiero Lambiase arrivera en 2028 chez McLaren F1, Laurent Mekies, son toujours actuel patron chez Red Bull, a perturbé Woking en assurant encore une fois que GP irait… remplacer Andrea Stella comme patron de McLaren F1 ! Dans le même temps, le nom de Stella est cité pour succéder à Frédéric Vasseur chez Ferrari. Pour couronner le tout, des rumeurs de l’arrivée d’Oscar Piastri chez Red Bull ont aussi fleuri.

Bref : Andrea Stella peut-il tout démentir, ou y a-t-il du vrai dans tout ça ? Et si oui, où ?

« La "silly season"… nous sommes manifestement déjà en plein dedans. Concernant Oscar, nous ne pourrions pas être plus heureux. Nous voyons actuellement le meilleur Oscar dans le cockpit, mais aussi un Oscar épanoui, offrant la meilleure version de lui-même en dehors de la voiture. La dynamique et la relation avec Lando sont fantastiques, et l’équipe est sans doute dans sa forme la plus solide depuis que je suis directeur d’équipe. La direction à suivre est donc très claire : une stabilité maximale chez McLaren. »

« En ce qui me concerne, comme je l’ai dit en conférence FIA, je suis totalement dévoué à McLaren. L’une des choses qui me rend le plus fier dans mon expérience de directeur d’équipe, c’est que nous avons réussi à remplir la vitrine du MTC de trophées, à tel point qu’il a fallu en créer une nouvelle. Pour moi, la mission est limpide : nous devons remplir cette nouvelle vitrine dans les années à venir chez McLaren. »

« Quant à GP ? C’est très simple. Chez McLaren, nous voulons employer les meilleurs talents de la Formule 1, les meilleures expertises, les meilleurs leaders. Et le fait que GP ait décidé de rejoindre McLaren témoigne, à mes yeux, de la crédibilité de notre écurie. Donc, malgré la "silly season", ce qui compte pour nous, c’est la stabilité et le fait que les meilleurs talents de la Formule 1 veuillent rejoindre McLaren. »

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McLaren F1, malgré ses désirs de stabilité, a cependant perdu un ingénieur de poids avec le départ du directeur des opérations, Piers Thynne, chez Williams. Un homme de l’ombre, mais essentiel, que Stella regrette déjà.

« Piers a incontestablement joué un rôle important dans les succès que nous avons obtenus chez McLaren. C’est un serviteur de longue date de l’écurie. Il a commencé en 2008, il a donc connu plusieurs périodes. C’est quelqu’un dont je suis personnellement proche, et dans son rôle de directeur de l’exploitation, il a été essentiel au développement de l’équipe. C’est donc l’occasion pour moi de souhaiter à Piers le meilleur dans sa nouvelle expérience et sa nouvelle aventure chez Williams. Je suis certain qu’il y apportera une contribution majeure. »

« Concernant l’organisation chez McLaren, la réalité est que nous étions déjà passés à autre chose, car Piers occupait un poste différent de celui de directeur de l’exploitation depuis quelques mois maintenant. Son départ n’a donc pas d’impact sur la façon dont nous avons progressé et évolué en tant qu’organisation. »