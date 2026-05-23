Officiel : Verstappen tranche enfin sur son avenir en F1 !

Max Verstappen semble avoir clarifié une partie de son avenir en Formule 1. Après avoir laissé entendre, plus tôt cette saison, qu’il pourrait quitter la discipline en raison de son mécontentement vis-à-vis des nouvelles réglementations techniques introduites en 2026, le quadruple champion du monde assure désormais qu’il compte bien être présent sur la grille en 2027.

Le pilote Red Bull estime que les ajustements envisagés sur les groupes propulseurs vont dans la bonne direction, même si des discussions importantes restent encore à mener entre les constructeurs ce week-end à Montréal.

À la suite du Grand Prix du Japon, Verstappen avait pourtant affiché de sérieux doutes concernant son futur dans la catégorie reine. Le Néerlandais s’était montré particulièrement critique envers les nouvelles motorisations 2026 et leur forte dépendance à l’énergie électrique, au point d’évoquer la possibilité d’un départ anticipé de la F1.

Depuis, plusieurs évolutions réglementaires ont été mises sur la table. Une première série de modifications a déjà été introduite à Miami, tandis qu’un changement plus important est prévu pour la saison prochaine avec une révision de la répartition de puissance entre le moteur thermique V6 et la partie électrique. Le ratio devrait passer d’un équilibre 50/50 à une répartition 60/40 en faveur du moteur à combustion interne.

Cette évolution reste toutefois au cœur des discussions puisque certains motoristes souhaiteraient repousser son introduction à 2028. Une réunion cruciale doit d’ailleurs se tenir ce week-end au Grand Prix du Canada afin de tenter de trouver un terrain d’entente.

Malgré ces incertitudes, Verstappen s’est montré beaucoup plus serein concernant son avenir personnel.

C’est à un journal proche de son camp, De Telegraaf, qu’il a choisi de s’exprimer sur sa présence en F1 en 2027. Et le pilote Red Bull a répondu : "Oui, définitivement. Sauf si des choses complètement folles arrivent, mais je ne pars pas de ce principe."

Le quadruple champion du monde espère désormais que les engagements pris autour des règlements seront respectés. "J’espère que tout le monde tiendra parole, mais je peux confirmer que je resterai en Formule 1," a-t-il assuré.

Verstappen a également écarté l’idée d’une année sabbatique, expliquant qu’un éventuel départ signifierait une coupure définitive avec la discipline. "Je ne prendrais pas de pause ou d’année sabbatique, je ne suis pas ce genre de personne. Si j’arrête, j’arrête complètement. Mais ce n’est absolument pas d’actualité pour le moment."

Concernant les ajustements techniques attendus pour 2027, le pilote Red Bull estime que les changements prévus constituent déjà une amélioration sensible.

"Le ratio entre le moteur thermique et le moteur électrique sera alors d’environ 60/40, cela dépendra un peu des circuits. Ce n’est pas encore parfait, mais c’est un pas dans la bonne direction et certainement une amélioration par rapport à la situation actuelle."

Reste désormais la question de son avenir chez Red Bull, alors que les spéculations autour d’un possible transfert vers Mercedes persistent depuis plusieurs mois. Verstappen a néanmoins répété qu’il privilégiait une relation durable avec l’écurie autrichienne.

"Je ne suis pas pressé. Je préférerais rester lié à Red Bull pour le reste de ma vie, je l’ai toujours dit."

Le Néerlandais souligne toutefois que sa réflexion dépasse largement le simple cadre d’un contrat de pilote.

"Cette décision n’a pas besoin d’être prise aujourd’hui ou demain. Que ce soit ici ou ailleurs, il y a beaucoup plus de choses à prendre en compte qu’un simple contrat en F1."

Verstappen a notamment évoqué ses autres projets avec Red Bull, qui entrent également dans ses discussions avec la marque.

"Oui, je parle aussi de tous les autres projets. J’en discute également avec Red Bull."

Enfin, le quadruple champion du monde a tenu à calmer l’agitation médiatique autour de sa situation difficile au championnat.

"Personnellement, je suis très détendu à ce sujet. Il ne faut pas rendre cela plus dramatique que nécessaire. Même si cela ne fonctionne pas, ça me convient aussi. C’est simplement ma façon de voir la vie."

Verstappen règle ses comptes avec Montoya

En parallèle, Verstappen a également répondu avec virulence aux déclarations de Juan Pablo Montoya. L’ancien pilote Williams et McLaren, désormais consultant très médiatique, avait récemment estimé que le Néerlandais devrait être sanctionné pour ses critiques répétées envers les règlements 2026.

Des propos qui ont visiblement agacé le quadruple champion du monde.

"Je ne sais pas quel est son problème," a lancé Verstappen. "J’ai aussi très peu de patience avec quelqu’un comme lui qui raconte autant de bêtises."

Le pilote Red Bull s’en est ensuite pris directement à la présence de Montoya dans le paddock.

"Je ne comprends tout simplement pas pourquoi des gens comme ça sont payés par la FOM (Formula One Management). Vous ne voulez quand même pas avoir quelqu’un comme ça dans le paddock qui raconte autant d’absurdités."

Selon Verstappen, le Colombien chercherait surtout à attirer l’attention en multipliant les prises de position polémiques. "Je pense que c’est un cas de : ’Je vais dire quelque chose de différent des autres pour rester intéressant’."

Le Néerlandais assure toutefois ne pas accorder une grande importance à ces critiques.

"Cela ne me dérange pas tant que ça. C’est son problème."

Verstappen a enfin expliqué qu’il coupait rapidement les ponts avec les personnes en qui il n’avait plus confiance.

"Quand j’en ai terminé avec quelqu’un, c’est vraiment terminé. Si quelqu’un reste là à débiter des absurdités avec des intentions négatives, j’en ai vite fini avec lui."

On attend avec impatience une interview post qualifications ou course de Verstappen lorsque Montoya sera désigné pour interroger le top 3 à chaud !