Norris ne pense pas que le GP du Canada sera ’décisif’ pour le titre 2026

Lando Norris insiste sur le fait que les prochaines courses ne sont pas décisives pour les chances de titre mondial de McLaren F1 en 2026. L’écurie de Woking a une deuxième série d’évolutions majeures au Canada ce week-end, après avoir fait débuter la première partie à Miami, avec des résultats positifs. Mais Mercedes dispose également d’un package majeur pour sa W17 à Montréal, et Norris pense que le niveau de chacune des deux équipes ce week-end ne sera pas crucial pour la suite de la saison.

Le champion du monde en titre a rappelé la saison 2025, qui a vu Max Verstappen remonter très fort en fin de saison, au point de terminer à seulement deux points de lui, ce qui montre qu’un dernier tiers de saison peut suffire à aller chercher la couronne.

"Je pense qu’une chose que j’ai apprise après l’année dernière, après avoir gagné par deux points, j’ai appris que chaque course compte" a révélé Norris. "Que je fasse une mauvaise ou une bonne course, chaque point compte dès le début de la saison."

"Même si vous pensez que vous n’êtes pas dans la lutte, d’ici la fin de l’année, vous pouvez facilement être dans la lutte. Et nous n’en sommes qu’à quatre courses – cela semble assez bizarre de penser que nous n’en sommes qu’à quatre courses."

"C’était la même chose avec Max l’année dernière. Je suis sûr qu’on pourrait dire qu’il aurait peut-être pu obtenir un ou deux points de plus plus tôt dans la saison, ce qui aurait pu l’aider à la fin. En même temps, il y a quelques points pour lesquels j’aurais pu mieux me battre plus tôt dans la saison, ce qui m’aurait rendu la vie un peu plus facile à la fin."

"Je pense que c’est l’une des choses que l’on apprend avec le temps, c’est que même lorsque l’on ne se sent pas tout à fait dedans, que l’on ne se sent pas de la partie dans cette lutte pour le championnat, un point ici ou là, parce qu’on fait un tour légèrement meilleur, parce qu’on fait un peu plus attention à quelque chose, parce qu’on fait une erreur de moins, cela peut s’accumuler à la fin de la saison."

"Je ne pense pas que cette course, la prochaine course, la course d’après, les cinq suivantes, soient des facteurs décisifs pour savoir si nous sommes dans la lutte ou non. À chaque course, nous sommes dans la lutte. Que nous nous battions pour une victoire ou non est une question plus importante ce week-end-là."

"Mais à chaque course en ce moment, nous nous battons pour le Championnat du monde, même si nous avons 10, 20, 30, 40, 50 points de retard, nous sommes toujours dans la lutte. Donc pour l’instant, nous allons donner tout ce que nous avons."

Norris affirme que McLaren a progressé à Miami, et il espère faire mieux ce week-end. Cependant, il reconnaît que Montréal a traditionnellement été un bon circuit pour Mercedes, et il ne veut pas se voir comme un candidat à la victoire pour le moment.

"Nous étions certainement plus proches à Miami, et je pense, bien sûr, que cela amène tout le monde à penser assez facilement que nous pouvons les défier ici. Je ne veux pas encore m’emballer, car nous savons à quel point Mercedes a été performante, et pas seulement l’année dernière. Au cours des trois, quatre, cinq dernières années, Mercedes a toujours été incroyablement forte ici."

"Ils ont aussi leurs évolutions et d’autres choses, et nous devons voir comment les évolutions que nous avions à Miami se traduisent par une adhérence beaucoup plus faible. Miami offre une adhérence très élevée en général, en tant que tarmac."

"Le tarmac ici est beaucoup moins adhérent, donc nous devons juste comprendre comment la voiture peut passer d’un monde à l’autre, et nous devons nous assurer que les évolutions que nous apportons ce week-end aident également la voiture à aller dans la bonne direction, mais nous sommes confiants qu’elles le feront."

Norris a également souligné que la concurrence ne vient pas de Mercedes pour son équipe : "Bien sûr, nous voulons battre Mercedes, nous voulons battre tout le monde en piste. Je pense que c’est aussi un endroit où l’on peut facilement voir Ferrari se battre pour un bon résultat, et potentiellement Red Bull en même temps."

"Nous sommes donc entièrement concentrés sur le fait d’essayer d’apporter les pièces, de nous assurer que tout fonctionne et de tirer le maximum de la voiture. Et si nous pouvons faire cela, alors nous sommes confiants de pouvoir au moins leur offrir un bon défi pour le moment."