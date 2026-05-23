Verstappen enthousiaste, Alonso désabusé : le ’nouveau nouveau’ règlement F1 divise

Ce n’est pas encore officiel, mais les discussions avancent bien parmi les équipes, la FIA et la F1, pour bouleverser quelque peu l’équilibre de la règlementation actuelle : en effet l’an prochain, afin de réduire la part de l’électrique et l’importance des batteries, il est envisagé de passer à une répartition de la puissance 60 / 40 (60 % pour le thermique et 40 % pour l’électrique, contre 50-50 actuellement). De tels changements pourraient bien révolutionner le pilotage comme la hiérarchie des équipes, ce qui fait bien sûr réagir dans le paddock…

Max Verstappen a toujours été une voix très critique envers ce règlement : or, bonne nouvelle pour la F1, le Néerlandais a changé de ton et se montre aujourd’hui plus positif.

« Cela va indéniablement dans une direction très positive. C’est le minimum que j’espérais et c’est vraiment bien que ce soit ce qu’ils souhaitent faire. C’est exactement ce dont le sport a besoin. »

Isack Hadjar partage du reste le point de vue de son coéquipier : « C’est à 100 % un énorme pas dans la bonne direction et c’est quelque chose que nous voulons voir se concrétiser en prenant la bonne décision. »

Lando Norris a lui aussi été invité à réagir sur ces changements : le pilote McLaren F1 a été un des plus critiques depuis le début d’année sur la révolution réglementaire de 2026. Est-il donc satisfait par ces adaptations ?

« C’est assurément une excellente direction, nous l’accueillons tous favorablement en tant que pilotes, c’est ce que nous voulons tous, cela éliminera beaucoup de nos discussions sur le fait de ne pas accélérer ici et de faire ci ou ça. Ce n’est peut-être pas parfait, et ce n’est pas le monde idéal que nous espérons tous, mais cela ira très certainement dans la bonne direction. Et c’est ce que nous voulons pour l’avenir, c’est ce que nous voulons pour la course, c’est ce que nous souhaitons tous en tant que pilotes. La FIA fait donc tout son possible, il faut toujours essayer de satisfaire beaucoup de monde, mais si vous voulez que le sport soit meilleur, que la course soit meilleure, que les pilotes soient meilleurs et plus heureux, c’est clairement la direction à prendre. »

Des pilotes sont cependant plus critiques

Cette décision ne fait cependant pas que des heureux ou des ravis. Charles Leclerc par exemple, chez Ferrari, demande d’attendre pour voir : le Monégasque a été un des rares pilotes satisfaits par la révolution réglementaire de 2026, aussi, son point de vue est plus prudent. Il appelle la FIA à ne pas tout révolutionner d’un coup et à être prudente…

« Tout d’abord, quelques mesures vont déjà dans la bonne direction. Est-ce suffisant ? Il y a encore d’autres étapes que nous pouvons franchir. Lesquelles devons-nous prendre ? C’est un autre sujet. Bien sûr, ces règles représentent un grand changement et les équipes travaillent depuis de nombreuses années pour s’assurer que nous sommes prêts et prendre une certaine direction de développement pour ces quelques années. Avec le changement de l’année prochaine, il faut faire attention à ne pas modifier l’équilibre de ce qui a été fait ces dernières années, c’est le point le plus délicat. »

« Nous devons faire quelque chose pour essayer d’améliorer la situation, certes, mais nous devons être prudents sur la manière de le faire, car chaque équipe a des conceptions très différentes et des façons très différentes d’aborder ces règles. Trouver quelque chose de logique et d’équitable pour tout le monde est probablement beaucoup plus complexe que ce que nous imaginions au départ, il sera donc difficile de trouver une solution satisfaisante pour tous, mais je sais que tout le monde y travaille. »

Oscar Piastri est lui aussi assez mitigé, mais pour des raisons différentes : le pilote McLaren F1 estime surtout que l’ampleur du changement dépendra surtout de chaque tracé.

« C’est un pas dans la bonne direction, mais ce n’est qu’une étape, ce n’est pas la solution définitive. Même avec les moteurs précédents, qui avaient une répartition 80-20 ou 85-15, nous n’avions pas un déploiement total partout sur certains circuits. Nous en étions très proches, et sur beaucoup de tracés c’était le cas, mais tant qu’on ne trouve pas une répartition permettant de maintenir cette pleine puissance électrique partout, ce sera toujours un peu étrange pour nous en tant que pilotes dans les lignes droites. »

« Et peu importe la répartition, il y aura toujours ces problèmes pour entamer un tour de qualification, pour amener la batterie au bon niveau. C’est un exercice d’équilibriste si fin et difficile d’avoir la batterie dans le bon état, car soit on commence le tour sans batterie pleine, soit on le commence sans pression de suralimentation dans le turbo, et il n’y a pas vraiment de solution à cela à part changer le matériel. C’est donc la seule véritable solution complète, mais c’est un pas dans la bonne direction si nous faisons cela. »

Alonso, Sainz... d’autres pilotes sont toujours aussi remontés contre le règlement

Parmi les voix les plus sceptiques du paddock enfin, on compte en premier lieu Fernando Alonso. Peut-être déprimé par la performance d’Aston Martin F1 cette année, l’Espagnol estime que le problème fondamental de ce règlement va demeurer.

« L’ADN de ces unités de puissance sera toujours le même, et cela récompensera toujours le fait de passer lentement dans les virages. »

Son compatriote Carlos Sainz est lui aussi toujours critique, même s’il estime que ces changements sont toujours mieux que rien…

« Pour nous, les pilotes, ce ne sera jamais assez. Nous aimons tous ce que nous aimons, à savoir que s’il y a de l’électrique, cela devrait être un complément plutôt qu’une dépendance à l’énergie électrique comme nous l’avons actuellement. Dans le passé, nous avons eu le KERS, nous avons eu l’ancienne réglementation sur les unités de puissance où l’électrique ressemblait davantage à un bonus venant s’ajouter à une unité de puissance déjà solide. Pour les pilotes, les puristes, et même les journalistes comme vous, nous estimerons toujours qu’un 60-40 n’est probablement pas encore suffisant, mais c’est au moins quelque chose avec lequel on peut courir jusqu’à ce que la vraie course et les vrais moteurs fassent leur retour en 2030. »

Alex Albon, toujours chez Williams F1, estime lui aussi que des problématiques centrales comme le lift-and-coast ne vont pas disparaître avec ce simple ajustement.

« Nous verrons bien, car ce n’est pas encore finalisé. Je me demande toujours : est-ce suffisant ? Éliminons-nous les problèmes du type : ’Est-ce du pilotage pur ? Est-ce véritablement la voiture la plus rapide, le pilote le plus rapide, qui réalise le meilleur temps au tour ?’ »

« La situation ne serait pas totalement résolue d’après ce que j’ai vu jusqu’à présent. Tant que nous pourrons simplement nous débarrasser de ces contraintes, nous affranchir de la gestion de l’accélérateur, des styles de pilotage qui affectent différentes choses, tout ce genre de choses, alors nous serons sur la bonne voie. »

Liam Lawson pointe enfin un dernier problème fondamental sur ces nouvelles F1 : le manque d’appui qui n’aide pas au pilotage le plus efficient possible.

« Tout cela aide. La question est juste de savoir si c’est suffisant. Je l’ignore totalement. C’est positif que nous allions dans cette direction : améliorer les choses, essayer d’améliorer les choses. Est-ce suffisant pour faire une différence assez importante ? Je n’en ai vraiment aucune idée. »

« C’est une excellente chose de franchir cette étape, mais les voitures ont beaucoup moins d’appui qu’auparavant, presque pour compenser notre manque de batterie. Honnêtement, il ne serait pas juste de ma part de dire ’non’ tant que nous ne les avons pas pilotées. Mais dans mon esprit, ce n’est probablement toujours pas suffisant. »