Red Bull obligée d’éteindre un nouvel incendie autour de Verstappen

En marge du Grand Prix du Canada, une image a rapidement enflammé le paddock de la Formule 1 : celle d’un échange prolongé entre Toto Wolff et Jos Verstappen, filmé devant le motorhome Mercedes à Montréal. Dans un contexte déjà chargé de spéculations autour de l’avenir de Max Verstappen chez Red Bull, cette scène a immédiatement relancé les rumeurs d’un possible rapprochement entre le clan Verstappen et l’écurie allemande, alors même que Mercedes n’a jamais caché son intérêt pour le quadruple champion du monde.

Alors que l’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025 a ouvert une nouvelle phase de transition chez Mercedes, Toto Wolff a régulièrement évoqué la possibilité de s’attacher les services de Max Verstappen à plus long terme. Dans un paddock où les discussions informelles deviennent rapidement des sujets brûlants, la rencontre entre Wolff et Jos Verstappen a donc alimenté les interprétations, d’autant plus que les performances actuelles de Red Bull et la compétitivité de Mercedes dans la nouvelle ère réglementaire entretiennent un climat propice aux scénarios de marché des pilotes.

Face à cette agitation médiatique, Laurent Mekies a tenu à calmer le jeu, minimisant totalement la portée de cet échange public. Le directeur de Red Bull estime que ce type de situation est amplifié à outrance par le contexte du paddock et n’a aucune signification particulière.

"Aussi excitant que cela puisse paraître de l’extérieur, je ne pense vraiment pas qu’il y ait une intention particulière derrière cela," a déclaré Mekies lors de la conférence de presse du vendredi au Canada. "Si l’un de ces gars veut discuter, cela devient de toute façon une histoire. Nous parlons tout le temps avec Max et avec Jos."

Le patron de Red Bull a également rappelé que ces échanges font partie du fonctionnement normal du paddock, où les interactions entre acteurs majeurs sont constantes et rarement révélatrices d’un plan caché.

"C’est totalement naturel qu’ils aient des conversations avec Toto," a-t-il poursuivi. "Max pilotait une Mercedes la semaine dernière en GT3. Je ne pense vraiment pas que cela fasse partie d’un plan destiné à envoyer un message."

Au-delà de cette séquence médiatique, Max Verstappen a lui-même laissé entendre jeudi que son avenir en Formule 1 pourrait être lié à l’évolution des règles moteur prévues pour 2027. Le Néerlandais, déjà critique des nouvelles unités de puissance introduites cette saison, avait admis après le Grand Prix du Japon envisager son futur en fonction de son appréciation du produit global.

Dans ce contexte, Laurent Mekies insiste sur le fait que les prises de position du pilote Red Bull ne relèvent pas d’une stratégie contractuelle mais d’une réelle préoccupation pour l’avenir de la discipline.

"Max se soucie du sport et la raison pour laquelle il s’est exprimé aussi ouvertement, c’est parce qu’il tient réellement à ce que la Formule 1 reste le sommet du sport automobile," a expliqué Mekies. "Il veut voir des qualifications à fond et des pilotes capables d’attaquer au maximum dans les virages sans perdre de temps au tour à cause de la gestion énergétique."

"Il y a eu une excellente ouverture de la part des parties prenantes, de la FIA, de la Formule 1 et de toutes les équipes pour dire qu’il fallait agir. Je suis certain que cela a été encourageant pour lui et pour nous tous de voir que nous sommes prêts à faire évoluer les choses. C’est important pour le sport."