Mekies relance les spéculations sur le rôle de Lambiase chez McLaren F1... devant Stella !

Alors que l’avenir de Gianpiero Lambiase continue d’alimenter les discussions dans le paddock de la Formule 1, Laurent Mekies a de nouveau affirmé que l’ingénieur britannique était destiné à devenir le futur directeur d’équipe de McLaren. Présent à Montréal à l’occasion de la conférence de presse des responsables d’écurie avant le Grand Prix du Canada, Andrea Stella était en plus à ses côtés lors de cette affirmation ! Il a donc lui aussi été interrogé sur l’arrivée annoncée de celui que tout le monde surnomme "GP", actuellement ingénieur de course de Max Verstappen chez Red Bull Racing.

Le patron de Red Bull, désormais à la tête de l’écurie après la réorganisation interne opérée ces derniers mois, a confirmé sa compréhension de la situation en expliquant que Lambiase rejoindrait McLaren avec un rôle amené à évoluer à terme vers celui qu’il occupe actuellement à Milton Keynes.

"Écoutez, d’après ce que j’ai compris, GP va chez McLaren pour devenir directeur d’équipe," a déclaré Mekies. "C’est ce que je vous avais dit à l’époque. Évidemment, nous avons eu plusieurs conversations avant qu’il ne prenne sa décision. Maintenant, ne me demandez pas quand cela arrivera. Le calendrier ne me regarde pas. Je peux simplement vous parler du contenu de nos échanges."

McLaren a officialisé ces derniers mois l’arrivée future de Gianpiero Lambiase en tant que Chief Racing Officer, avec une prise de fonctions attendue au plus tard en 2028. Une nomination qui s’inscrit dans la volonté de Zak Brown et Andrea Stella de renforcer encore davantage la structure dirigeante de l’équipe basée à Woking.

Présent aux côtés de Mekies lors de cette conférence de presse, Stella n’a pas démenti fermement les propos de son homologue de Red Bull mais a insisté sur l’importance stratégique du recrutement de Lambiase pour l’avenir de McLaren.

"Ce que j’ai déjà expliqué auparavant, c’est que chez McLaren, il est important pour nous de recruter les meilleurs talents de la Formule 1, parce que Zak [Brown] et moi voulons construire l’équipe la plus forte, non seulement pour le présent," a expliqué l’Italien.

"Nous avons de bonnes références concernant les grandes équipes du passé. J’ai fait partie de Ferrari au début des années 2000 et je sais quel niveau d’expérience, d’expertise et de leadership est nécessaire pour réussir aujourd’hui et dans le futur."

Stella a ensuite détaillé la logique derrière l’arrivée de Lambiase, qu’il considère comme une pièce essentielle du développement de McLaren dans les années à venir.

"Le recrutement de GP fait partie de cette vision, qui consiste à créer un leadership complémentaire capable de s’intégrer au leadership actuel et de rendre McLaren toujours plus forte," a-t-il poursuivi.

"J’ai personnellement beaucoup insisté pour que GP rejoigne McLaren. Je suis personnellement très sollicité dans mon rôle de directeur d’équipe et j’ai besoin d’un groupe solide de personnes travaillant avec moi."

Sans confirmer explicitement que Lambiase deviendrait un jour directeur d’équipe, Stella a néanmoins laissé entendre que le plan de McLaren était déjà clairement établi.

"Je pense donc que le plan est très clair. Toute autre spéculation nous ramène simplement à des rumeurs de type saison des transferts. Mais ce transfert est acté," a conclu l’Italien à Montréal.