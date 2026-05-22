Leclerc sanctionné, Ocon sous enquête après les essais libres au Canada

Charles Leclerc a échappé à une sanction sportive lors des essais libres du Grand Prix du Canada, malgré un excès de vitesse constaté dans la voie des stands du Circuit Gilles Villeneuve. Le pilote Ferrari a toutefois vu son écurie être condamnée à une simple amende, au terme d’une séance particulièrement agitée à Montréal, marquée par trois drapeaux rouges, plusieurs incidents et une enquête ouverte contre Esteban Ocon après les dernières minutes chaotiques de la session.

Le Monégasque a été contrôlé à 96,3 km/h dans la voie des stands, soit 16,3 km/h au-dessus de la limite fixée à 80 km/h. Si les commissaires ont choisi de ne pas infliger de pénalité directe au pilote Ferrari, ce qu’ils peuvent faire en cas d’excès trop important, la Scuderia a en revanche écopé d’une amende de 1 000 euros pour cette infraction.

Sur le plan sportif, Charles Leclerc a terminé la séance au quatrième rang, derrière son équipier Lewis Hamilton, troisième, et les deux Mercedes de Kimi Antonelli et George Russell.

Cette première séance montréalaise a toutefois surtout été marquée par de nombreuses interruptions. Le premier drapeau rouge est intervenu après l’arrêt en piste de la Racing Bulls de Liam Lawson, victime d’un problème hydraulique.

Quelques minutes plus tard, Alex Albon a connu un incident particulièrement malheureux. Le pilote Williams a percuté une marmotte présente sur la piste avant de partir à la faute alors qu’il tentait justement d’éviter l’animal.

Enfin, dans les dernières minutes de la séance, Esteban Ocon a violemment touché le mur à la sortie du virage 4 après un tête-à-queue. Le pilote Haas a lourdement endommagé son aileron avant, dont plusieurs débris se sont dispersés sur la piste (voir photos ci-dessous).

Malgré les dégâts, le Français est parvenu à ramener sa monoplace jusqu’à son stand, mais un nouveau drapeau rouge a brièvement été déployé afin de permettre aux commissaires de nettoyer le circuit.

Cette neutralisation a provoqué une intense agitation dans la voie des stands à la reprise de la séance, tous les pilotes souhaitant reprendre la piste pour l’ultime minute disponible pour les essais de départs. Dans cette confusion, Esteban Ocon fait désormais l’objet d’une enquête des commissaires.

Le Français est soupçonné d’avoir quitté la voie des stands alors que le feu rouge venait de s’allumer, signalant officiellement la fin de la séance d’essais. Les commissaires doivent désormais déterminer si Ocon a lancé sa monoplace de manière irrégulière dans les derniers instants de cette séance particulièrement mouvementée à Montréal ou si le timing lui sera favorable. Une tolérance de quelques dixièmes est parfois accordée.