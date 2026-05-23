Verstappen et Hadjar se sont ’battus’ avec la Red Bull RB22 et se placent en quatrième ligne

Red Bull attendait certainement mieux de la Qualification Sprint du Grand Prix du Canada. Max Verstappen a signé le septième temps juste devant son équipier, et les deux RB22 occuperont donc la quatrième ligne de la grille de départ pour la petite course de 100 kilomètres. Le quadruple champion du monde s’est beaucoup plaint de son manque d’aisance au volant durant la séance, et le chrono a confirmé ces difficultés au fil de la séance, avec un passage de justesse en SQ3.

Le Néerlandais ne comprend pas pourquoi il s’est retrouvé dans une situation si délicate, mais il confirme qu’il n’était pas à l’aise sur les bosses, avec une voiture qui le mettait à l’épreuve dans le cockpit.

"Je ne suis pas surpris, mes sensations dans la voiture n’étaient pas très bonnes" a déclaré Verstappen. "Je me battais beaucoup avec le comportement de la voiture, donc sur toutes les bosses, je ne pouvais pas appuyer à fond. Mes pieds glissaient même des pédales, ce qui a rendu les choses très difficiles pour être régulier, et c’est quelque chose que nous devons examiner."

Verstappen mise gros sur la sortie du statut de Parc Fermé après le Sprint pour améliorer les réglages de sa RB22 : "Ce n’était pas génial. Nous étions coincés avec ça pour le Sprint, mais il y a d’autres choses à comprendre, et j’espère que ce sera un peu mieux pour les qualifications."

Huitième de la séance, Isack Hadjar confirme que la rigidité de la Red Bull RB22 était un vrai problème, et que lui aussi a été en difficulté. Il est satisfait de ne pas être en retrait face à Verstappen, mais il admet que les performances ne sont pas au niveau espéré.

"On a bien travaillé pour pas que ça se reproduise, mais on a eu une journée très compliquée. En essais libres, je n’ai pas fait un tour en pneus tendres, je n’ai fait que du long relais. J’avais du mal à prendre mes marques en SQ1 et SQ2 mais je me suis senti bien en SQ3" a raconté Hadjar.

"Notre voiture est rigide, on n’arrive pas à prendre les vibreurs, on saute énormément. Même si on a du grip on ne peut pas l’exploiter car la voiture ne fait que sauter. On a du mal avec ça, la piste ne nous convient pas et ce sera un week-end compliqué."