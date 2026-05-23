Hamilton tacle Jacques Villeneuve en plein hommage à Gilles

Au Canada, Lewis Hamilton a rendu hommage à Gilles Villeneuve, figure emblématique de la Formule 1 et ancien pilote Ferrari dont le circuit de Montréal porte le nom. Interrogé sur l’héritage laissé par le Canadien, le septuple champion du monde a évoqué avec admiration le style de pilotage extrême de Villeneuve, tout en glissant une remarque ironique visant son fils, Jacques Villeneuve, champion du monde 1997 et désormais consultant dans le paddock.

Sur un tracé où Hamilton a déjà connu un immense succès - avec un record de victoires égalé à sept reprises au Canada - le Britannique s’est replongé dans l’histoire d’un pilote disparu tragiquement en 1982 lors des qualifications du Grand Prix de Belgique, mais resté comme l’un des symboles les plus purs du pilotage à la limite en Formule 1.

Face aux médias, Lewis Hamilton a d’abord reconnu ne pas avoir grandi avec une connaissance directe de Gilles Villeneuve, tout en soulignant ce qu’il avait découvert à travers les archives et les images d’époque.

"Oui, autant que je puisse en dire, pour être honnête, je ne le connaissais pas vraiment à l’époque," a expliqué Hamilton. "Évidemment, je connaissais davantage Niki [Lauda] parce que j’ai eu la chance de passer beaucoup de temps avec lui, et j’ai dû apprendre et l’observer en grandissant."

Le pilote Ferrari a ensuite décrit ce qu’il retient du style de conduite du Canadien, souvent considéré comme l’un des plus spectaculaires de son époque.

"En lisant sur les grands pilotes qui sont passés ici, tout ce que je savais, c’est que Gilles était un grand pilote," a-t-il poursuivi. "D’après certaines vidéos, il semblait être un pilote vraiment à la limite, capable de maintenir la voiture en équilibre alors qu’elle bougeait, ce qui était assez impressionnant à voir."

Hamilton a ensuite ponctué son analyse d’une remarque plus légère, visant directement Jacques Villeneuve, ancien champion du monde.

"Et évidemment, bien meilleur que son fils [rires]," a-t-il lancé.

La même question a été posée à Lance Stroll, représentant canadien du plateau actuel et pilote Aston Martin, qui a lui aussi salué la mémoire de Gilles Villeneuve dans le paddock de Montréal.

Le pilote a rappelé qu’il n’avait pas connu l’époque du Canadien, tout en soulignant la réputation de courage extrême associée aux pilotes de cette génération.

"Je n’ai pas de souvenir parce que je n’étais pas né quand il courait," a-t-il expliqué. "Mais je pense que tout le monde dit qu’il était super courageux, et à cette époque, quand on était à la limite de la voiture, il y avait toujours une chance de ne pas en sortir. Et lui n’avait pas peur de pousser la voiture à la limite, et il était tellement talentueux."

Stroll a également insisté sur le parcours atypique de Villeneuve, passé des motoneiges à la Formule 1, avant de devenir l’une des références de son époque.

"Je pense que son parcours est incroyable. Il faisait des courses de motoneige, puis il est passé aux voitures, et il a ensuite été extrêmement talentueux en Formule 1. Tout le monde dit que c’est l’un des pilotes les plus talentueux ayant jamais existé," a-t-il ajouté.

"Ce qui m’impressionne vraiment, c’est la manière dont les voitures étaient dangereuses à l’époque et le courage qu’il fallait pour rester à la limite et accepter qu’à chaque fois qu’on montait dans la voiture, il y avait probablement 20 ou 30 % de chances de mourir. C’est assez fou," a-t-il conclu.