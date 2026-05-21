Leclerc insiste sur l’optimisation et le développement continu chez Ferrari

Charles Leclerc met en avant l’importance de l’optimisation de la Ferrari SF-26 et du développement continu en Formule 1, alors que la discipline entre dans une phase technique toujours plus complexe avec les réglementations actuelles et les discussions autour de 2027. À la veille des Libres et des Qualifs Sprint du Grand Prix du Canada sur le circuit Gilles Villeneuve, le Monégasque a insisté sur la nécessité pour la Scuderia de maximiser chaque détail du package actuel, dans un peloton où les écarts se jouent davantage sur l’exploitation des voitures que sur les seules évolutions techniques.

Dans un contexte où les équipes de Formule 1 continuent de peaufiner la compréhension des nouvelles monoplaces et de leurs unités de puissance hybrides à 50/50, Leclerc a rappelé que la performance globale dépend avant tout de la capacité à placer la voiture dans la bonne fenêtre de fonctionnement.

Arrivé au Canada avec l’objectif clair de poursuivre la progression de Ferrari, Charles Leclerc a insisté sur un point fondamental dans l’ère actuelle de la Formule 1 : l’exploitation optimale des monoplaces.

"C’est une cible qui bouge encore énormément ! Avec ces F1, tout est une question d’optimisation. Si je prends un peu de recul sur les performances de chaque équipe, je ne crois pas totalement que les progrès observés soient uniquement dus aux évolutions apportées par les uns ou les autres."

"Par exemple, prenez Red Bull, ils étaient très forts durant les essais hivernaux, puis il y a eu les trois premières courses. Et dès que ce n’est pas parfaitement optimisé, on perd énormément de performance. Et j’ai le sentiment qu’à Miami, ils ont fait un énorme pas en avant sur ce point, en plus des évolutions qu’ils ont apportées."

"Donc je pense qu’il est très difficile d’avoir une vision claire de l’incidence réelle des évolutions. Une chose est sûre, c’est que chaque semaine passée à l’usine à travailler sur de nouvelles pièces apporte de gros gains, bien plus importants que par le passé. Donc il sera extrêmement important d’être performant sur le développement."

"Mais est-ce que nous avons fait un plus petit pas en avant que les autres ? Je ne le crois pas. Je pense simplement que nous sommes encore dans une phase de la saison où les équipes cherchent à comprendre comment maximiser l’ensemble du système, qui est extrêmement complexe."

"Et on n’arrivera jamais à une optimisation à 100 % avec ce type de voitures, parce qu’il y a aussi le pilotage, qui reste quelque chose de variable et le sera toujours. Donc ce sera compliqué."

Ferrari attend aussi un coup de pouce pour son V6 hybride après le Canada. Leclerc compte bien sur l’ADUO pour aider son équipe face à la référence qui est Mercedes.

"Ils ont un très gros avantage. Et l’ADUO je ne sais évidemment pas encore si nous l’aurons. Je serais surpris que ce ne soit pas le cas, parce que je peux voir parfois dans les lignes droites qu’il nous manque un peu de performance par rapport au moteur Mercedes, ou même au Red Bull Ford."

"Mais malgré tout que ce sera clairement une aide pour essayer de se rapprocher. Est-ce que ce sera suffisant pour combler l’écart ? Je ne sais pas. Cela dépend aussi du niveau d’évolution ADUO (2 ou 4%) que nous obtiendrons, si nous l’obtenons tout court. Mais évidemment, si nous l’avons, ce sera une aide pour revenir plus près."

Toujours du côté des moteurs, le pilote Ferrari s’est également exprimé sur les discussions en cours autour de la future réglementation moteur prévue pour 2027, qui pourrait modifier la répartition entre énergie électrique et moteur thermique. S’il salue les premières orientations, il appelle à la prudence dans la mise en œuvre.

"Il y a déjà eu des pas dans la bonne direction," a-t-il reconnu. "La difficulté est d’améliorer les choses sans changer complètement l’équilibre du travail que les équipes ont accompli jusqu’à présent. Chaque équipe a proposé une interprétation différente de ces règlements, donc trouver quelque chose qui fonctionne et qui ait du sens pour tout le monde est plus compliqué qu’il n’y paraît."

Leclerc a également mis en avant le rôle croissant des pilotes dans ces discussions techniques, estimant que leur retour d’expérience est désormais mieux pris en compte par les instances dirigeantes.

"Lorsque nous avons commencé à tester ces voitures dans le simulateur, nous avions tous des avis très clairs sur les sensations qu’elles procuraient. Il est important que les pilotes soient écoutés, et je pense qu’à cet égard, nous progressons déjà avec la FIA et les équipes."

Après le Canada, viendra Monaco, son Grand Prix à domicile. En perspective de cette course, Charles Leclerc s’est montré particulièrement enthousiaste quant au comportement attendu des monoplaces actuelles sur le tracé urbain de la Principauté. Selon lui, les caractéristiques actuelles pourraient même jouer en faveur du spectacle.

"Je pense que Monaco pourrait être l’une des courses où ces voitures fonctionneront vraiment bien. Les voitures sont plus légères, ce qui est définitivement positif, et sur un circuit comme Monaco, les avantages devraient être clairement visibles."

"De plus, la partie électrique devrait jouer un rôle moins important, car il y aura beaucoup de recharge grâce aux nombreux virages et freinages, et peu de lignes droites pour tout vider ! Je suis donc vraiment impatient de piloter la SF-26 à Monaco."