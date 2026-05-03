La F1 n’en est qu’au début’ de son expansion aux États-Unis

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, insiste sur le fait que le championnat ne fait qu’effleurer la surface de son potentiel commercial aux États-Unis, alors que la F1 est encore en pleine croissance outre-Atlantique.

S’exprimant lors de l’Autosport Business Exchange à Miami, l’Italien est revenu sur une période d’expansion impressionnante pour la F1 aux États-Unis, révélant qu’il existait un intérêt pour l’accueil de plus de courses que les trois épreuves américaines actuelles à Miami, Austin et Las Vegas.

"Eh bien, si l’on regarde en arrière, la F1 a toujours été présente aux États-Unis, mais de manière aléatoire, je dirais, en termes de présence" a expliqué Domenicali. "Nous étions à Détroit, nous étions à Indianapolis, nous étions à Austin."

"Et la dernière fois que nous étions à Austin, pas il y a 100 ans, mais il y a seulement huit ans, nous avions environ 60 000 personnes. Et maintenant, nous avons trois courses où l’affluence moyenne est énorme. Cela signifie que l’évolution de l’amour pour la Formule 1 dans ce pays a été phénoménale."

"Quand nous avons voulu nous installer à Miami, nous avons pensé que c’était le bon endroit, le bon point de vue dans une ville qui est fondamentalement très, très alignée avec tout ce que la F1 aspire à être, un lieu de glamour, l’environnement économique adéquat, l’endroit idéal qui doit prendre les devants pour développer la croissance des affaires aux États-Unis."

"Et maintenant, je pense qu’assez curieusement, avec trois courses, il y a beaucoup de demandes pour être davantage présents aux États-Unis. Et c’est quelque chose que nous devons gérer, bien sûr, avec soin."

Tout en reconnaissant la croissance que le championnat a déjà connue aux États-Unis, le patron de la F1 a soutenu que ce n’est que le début d’une nouvelle popularité, et que la Formule 1 comprend de mieux en mieux les rouages de ce marché si spécifique.

"Mais nous n’en sommes qu’au début de notre aventure aux États-Unis. Nous n’y sommes pas encore tout à fait. Et j’ai toujours dit que le sport aux États-Unis, que nous respectons beaucoup, fait partie de la culture."

"Et changer une culture ou faire évoluer une culture prend du temps. Nous devons donc continuer à marteler ce que nous voulons faire avec nos partenaires, avec nos promoteurs, car les États-Unis nous offrent une opportunité de croissance qui est phénoménale et immense."

"Et la dimension du business que vous trouvez aux États-Unis, vous ne la trouvez nulle part ailleurs dans le monde. Bien sûr, nous sommes un sport mondial qui doit capter l’attention de toutes les entreprises et de tous les sports à travers le monde."

"Mais ce marché, et ce pays, représentent définitivement pour nous une zone où nous continuons d’investir, et nous le ferons avec les bons partenaires. Mais c’est quelque chose qui prendra du temps pour passer à une autre étape de croissance. Et nous n’abandonnons pas. Nous resterons là."

"Nous savons que les plus grands sports aux États-Unis sont encore loin devant, mais nous sommes des compétiteurs. Ainsi, nous n’avons pas peur et nous passons en mode attaque, avec respect, bien sûr, pour les autres sports, mais nous serons ancrés dans la culture des fans américains plus tôt que vous ne le pensez."