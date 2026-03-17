Verstappen est de nouveau accusé de critiquer la F1 par frustration de sa situation

Max Verstappen a été critiqué comme un pilote qui fait un caprice au sujet de la nouvelle réglementation parce qu’il n’est pas satisfait de sa voiture. C’est l’ancien patron de Haas F1 et actuel PDG de Tech3 en MotoGP, Günther Steiner, qui a émis cet avis.

Le quadruple champion du monde de F1 s’est montré très critique depuis ses premiers tours de roue avec la dernière Red Bull lors des essais de pré-saison. Le fait de qualifier la Formule 1 de ’Mario Kart’ fait des remous parmi les observateurs, et Steiner s’ajoute à une liste déjà longue de critiques envers le Néerlandais.

"Si une voiture ne démarre pas, comme les deux McLaren, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps, on ne peut pas blâmer le règlement, car la plupart des autres voitures ont démarré" a rappelé Steiner auprès de talkSPORT.

Parlant de Verstappen en particulier, il a estimé que le Néerlandais est surtout frustré par sa propre RB22, plus que par la réglementation : "Max n’est pas content parce que sa voiture n’est pas là où il voudrait qu’elle soit."

"Mais nous devons être justes car Red Bull a fabriqué son propre moteur pour la première fois, et c’est une technologie tellement avancée qu’il faut un certain temps aux ingénieurs pour s’y habituer."

"Je suis en fait surpris de la qualité du travail des nouveaux motoristes, comme Red Bull Ford et Audi. Parfois, comme vous l’avez dit, Max jette ses jouets hors du landau assez rapidement si les choses ne vont pas dans son sens."

Dans l’ensemble, Steiner a été agréablement surpris par ce qu’il a vu jusqu’à présent dans cette saison, malgré les critiques formulées sur l’aspect artificiel.

"Nous avons toujours des avis sur tout. Mais quelle est ma position ? Je pense que c’est une nouvelle technologie. Les courses étaient plutôt bonnes. Évidemment, des gens comme Max n’aiment peut-être pas le changement, et il n’a pas l’habitude de ne pas être dans l’une des meilleures voitures."

"Donc cela n’aide pas son humeur vis-à-vis de la nouvelle réglementation. Mais je pense qu’elle est en fait plutôt bonne. Elle va se développer avec le temps. Toutes les équipes sont en train d’apprendre ce qui se passe, car c’est une technologie de pointe. Mais la course était bonne, et c’est le plus important."

L’ancien pilote de Formule 1 et consultant pour Sky Sports Germany, Ralf Schumacher, a rejoint l’argument selon lequel les nouvelles réglementations de 2026 sont trop artificielles. Bien que l’Allemand ait convenu que davantage de dépassements rendent le spectacle plus excitant, il a affirmé que l’équilibre n’est pas encore parfait.

"Eh bien, je dois dire que quand j’ai vu les premiers tours à Melbourne, j’ai trouvé ça excitant. C’est un peu comme les dépassements dans les courses de motos. Mais avec le recul et en regardant la course après coup, j’ai trouvé que c’était un peu trop. C’est trop artificiel" a déclaré Schumacher.

"Nous devons donc nous assurer que la Formule 1 reste le sommet du sport et l’endroit où le pilote fait la plus grande différence. Et oui, en même temps, nous devons nous assurer que les dépassements sont présents et rendent les choses plus excitantes."

"Pour l’instant, je pense que l’équilibre n’est pas bon. Mais ce qui a changé pour moi en Formule 1, c’est que tout le monde semble en être conscient et que tout le monde travaille ensemble et est prêt à changer quelque chose, et c’est le plus important."