Verstappen : avec son avenir en F1 incertain, Max admet mettre Red Bull en difficulté

L’avenir de Max Verstappen en Formule 1 se joue clairement en ce mois de juin. Alors que le quadruple champion du monde semblait prêt à poursuivre son aventure au-delà de 2026 après les discussions autour d’une évolution du règlement moteur pour 2027, le pilote Red Bull assure désormais qu’il faudra encore attendre "quelques semaines" avant d’y voir plus clair. De quoi mettre Red Bull dans le doute pour son duo de l’année prochaine...

Le week-end canadien a ravivé les interrogations autour des réglementations techniques. Malgré le soutien affiché par la FIA et plusieurs acteurs du paddock à une réduction de l’importance de la partie électrique des groupes propulseurs à partir de 2027, plusieurs constructeurs, notamment Ferrari et Audi, freinent désormais ces changements.

Interrogé par Viaplay après le Grand Prix du Canada, Verstappen a reconnu que la situation restait floue concernant son avenir en Formule 1, au point de mettre son équipe en difficulté pour 2027 s’il choisissait de stopper net son contrat.

Red Bull et le management de Verstappen ont discuté de la situation lors du week-end de Montréal et ont convenu qu’une décision ferme doit être prise dans les prochaines semaines.

"Il ne se passe pas grand-chose dans ma tête à ce sujet," a déclaré le Néerlandais, interrogé sur ces discussions. "Je vis ma vie et je sais ce que je veux. Nous allons discuter de l’impact de cela avec l’équipe, je sais évidemment qu’il y en a un, mais ce qui se dit reste privé."

Il ne faut donc pas trop trainer si jamais Red Bull doit se tourner vers le marché des transferts. Un pilote expérimenté aux côtés d’Isack Hadjar serait souhaitable.

Verstappen espère donc obtenir davantage de certitudes rapidement.

"J’espère que nous en saurons un peu plus dans quelques semaines," a-t-il ajouté. "Il faut attendre la fin des discussions entre la F1, la FIA et les motoristes et voir ce qu’il en ressort. Mais j’ai clairement dit pendant le week-end que mentalement je ne suis pas prêt à faire une année de plus avec ces moteurs dans la configuration actuelle. Il faut trouver une solution."

Cette frustration est renforcée par des difficultés persistantes rencontrées avec la RB22 à Montréal. Tout au long du week-end, Verstappen s’est plaint de rebonds importants, d’un manque de stabilité au freinage et d’un comportement irrégulier sur les vibreurs, des problèmes qu’il estime présents depuis longtemps chez Red Bull, y compris lors de l’ère de l’effet de sol.

"La voiture semble soudainement différente," a expliqué Verstappen. "D’un moment à l’autre, elle se met simplement à beaucoup plus rebondir."

"C’est un problème que nous avons depuis longtemps. C’est assez frustrant, parce que je le signale depuis plusieurs années. Il ne se passe pas grand-chose à ce niveau-là. Résultat, on ne peut pas piloter à la limite. Il y a quelque chose dans cette voiture qui ne fonctionne tout simplement pas bien depuis plusieurs années."

Verstappen a également reconnu que Red Bull avait parfois sacrifié des résultats en cherchant agressivement des solutions de réglages.

"Le résultat, c’est que l’équipe ne peut parfois pas viser le meilleur résultat possible à cause d’une expérimentation ratée," a-t-il admis.

Le pilote a aussi de nouveau comparé la Formule 1 à ses récentes expériences en GT3, notamment lors des 24 Heures du Nürburgring sur la Nordschleife, une discipline qu’il juge bien plus authentique à piloter.

"Quand vous passez un week-end sur la Nordschleife puis que vous revenez ici, vous vous dites vraiment : ’Ça ne m’avait pas manqué !’ C’est comme ça actuellement, mais ce n’est pas comme cela que ça devrait être."

Face à cette situation, Verstappen reconnait avoir le soutien de Red Bull et Ford, qui tentent de pousser les instances et les autres motoristes à réagir rapidement.

"En tant qu’équipe, nous poussons aussi la FOM et à la FIA à agir. Et nous, les pilotes également. Nous indiquons ce que nous pensons devoir être amélioré. J’espère qu’ils vont ajuster cela."

Interrogé enfin sur sa confiance envers la F1 pour imposer ces changements malgré la résistance de certains constructeurs, Verstappen s’est montré catégorique : "Il le faut. C’est aussi simple que ça."