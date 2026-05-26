Pourquoi Ferrari arrive à Monaco avec le statut inattendu de favorite

Ferrari aborde désormais le Grand Prix de Monaco avec une étiquette inattendue de favorite, malgré un début de saison 2026 jusque-là irrégulier. Les performances affichées à Montréal, et notamment la solide deuxième place de Lewis Hamilton, ont convaincu plusieurs rivaux que la Scuderia pourrait disposer de la voiture de référence dans les rues de Monte-Carlo.

Cette tendance a pris de l’ampleur après le Grand Prix du Canada, où Hamilton est parvenu à se battre aux avant-postes malgré le déficit de vitesse de pointe reconnu de la Ferrari.

"Étant donné qu’il s’agit d’un véritable circuit de vitesse de pointe et que nous avons réussi à obtenir ce résultat, cela me donne énormément d’espoir pour la suite," a confié le septuple champion du monde.

Depuis plusieurs semaines, Hamilton insiste sur le fait que la principale faiblesse de Ferrari réside dans son groupe propulseur. Une position qui doit évidemment servir les intérêts de l’équipe dans les discussions autour d’une éventuelle autorisation d’évolutions grâce au système ADUO.

"Nous avons moins de puissance que les autres autour de nous," a déclaré Hamilton à Montréal. "Même lorsque nous utilisons le mode dépassement, les autres ont encore plus de puissance dans les lignes droites."

Un handicap qui pourrait toutefois devenir beaucoup moins pénalisant à Monaco, où la vitesse maximale joue un rôle plus que secondaire par rapport à l’efficacité dans les virages lents et sur les vibreurs.

Lando Norris a lui-même surpris en désignant Ferrari comme favorite pour la pole position du week-end prochain de course. Une analyse partagée par le patron de McLaren, Andrea Stella.

"En regardant les données GPS, il est clair que Ferrari est très compétitive dans les virages," a expliqué l’Italien. "Nous l’avons vu ici à Montréal dans le premier secteur."

Stella admet aussi que le moteur Ferrari est en retard et estime que les caractéristiques du tracé monégasque pourraient parfaitement convenir à la SF-26.

"Il est aussi crucial de bien franchir les vibreurs. Ferrari perd la majorité de son temps dans les lignes droites. Mais il n’y en a pas beaucoup à Monaco. C’est pourquoi Lando a raison de considérer Ferrari comme favorite pour la pole position."

Le directeur de McLaren pense aussi que Monaco pourrait offrir une expérience plus naturelle aux pilotes avec les monoplaces 2026, régulièrement critiquées pour leur gestion énergétique complexe sur les circuits sensibles à la puissance.

"Avec autant de gros freinages, les pilotes n’auront aucun problème pour recharger les batteries là-bas. Les sensations redeviendront plus naturelles pour eux."

"Pour les voitures, en revanche, ce sera un défi totalement nouveau. Plus légères et plus petites, cela devrait être plus agréable et redéfinir les marques et repères que les pilotes avaient ces dernières années."

McLaren espère néanmoins pouvoir jouer les premiers rôles face à Ferrari.

"Dans son état de développement actuel, notre McLaren est plus à l’aise dans les virages lents que dans les courbes moyennes et rapides," a reconnu Stella. "Je vois Ferrari comme favorite, mais McLaren devrait également être compétitive."