Norris ’ne veut pas dire non’ à l’Indy 500 et pense à la Triple Couronne

Lando Norris a pu aller faire un tour de l’IndyCar au lendemain du Grand Prix du Canada, alors que les festivités d’après-course de l’Indy 500 étaient en cours à Indianapolis. Le pilote McLaren F1 a notamment retrouvé Felix Rosenqvist, vainqueur dimanche de la classique américaine, et qui pilotait auparavant pour Arrow McLaren en IndyCar. Une immersion au sein de la course qui fait partie de la Triple Couronne, aux côtés du titre mondial en F1, et des 24 Heures du Mans.

Le Britannique a visité l’usine de McLaren à Indianapolis avec Pato O’Ward (photos), a roulé en passager d’une Chevrolet Corvette avec Tony Kanaan, et il a pu discuter avec le PDG Zak Brown et Christian Lundgaard, un autre pilote Arrow McLaren, de la fameuse course, avant d’être évidemment interrogé de possibles projets d’avenir pour la disputer.

"On ne sait jamais. Je ne veux pas dire non" a déclaré Norris. "Je veux certainement essayer des choses en dehors de la Formule 1. J’aime la Formule 1 plus que tout mais, en même temps, j’aime tout. J’aime la moto, j’aime le rallye, j’aime l’IndyCar, juste toute la course en général. Que ce soit l’Indy 500 ou juste l’IndyCar en général."

Piloter pour McLaren peut lui offrir la possibilité d’un autre objectif : la Triple Couronne. Présente en IndyCar, l’équipe va aussi rejoindre l’endurance l’an prochain, et Norris pourrait ainsi disputer diverses courses.

"Cela fait évidemment aussi partie de la Triple Couronne pour McLaren. J’ai gagné Monaco, donc la première partie est faite. J’ai évidemment un championnat à mon actif. Il en reste deux à faire. Je n’ai jamais pensé à essayer de décrocher la Triple Couronne, mais j’ai visiblement déjà coché l’une des cases."

"Maintenant, je suis venu ici. C’est un échauffement pour tout cela. Voir Fernando s’y essayer et des choses comme ça rend toujours la chose plus attrayante. Alors on ne sait jamais. Je voudrais en faire l’expérience. Peut-être pas cette course précise pour le moment, mais juste un tour ici dans une IndyCar serait assez dément, peut-être un jour."