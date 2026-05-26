Comment Williams est allée recruter chez McLaren et Mercedes F1

Après un début de saison 2026 catastrophique, Williams a décidé de réagir rapidement en renforçant massivement sa structure technique et opérationnelle. L’écurie de Grove, qui avait pourtant terminé cinquième du championnat du monde des constructeurs l’an dernier, a vu sa FW48 arriver en retard et en surpoids en début d’année, au point de remettre en question les progrès accomplis sous la direction de James Vowles. Le directeur de l’équipe britannique a reconnu les erreurs commises durant l’hiver et lancé une importante campagne de recrutement afin de remettre Williams sur la bonne trajectoire.

Cette offensive s’est concrétisée cette semaine avec l’annonce de quatre arrivées majeures, à commencer par celle de Piers Thynne, recruté chez McLaren pour occuper le poste de directeur de l’optimisation et de la planification. James Vowles est également allé puiser dans ses anciennes relations chez Mercedes en attirant Claire Simpson comme responsable du développement aérodynamique et Fred Judd au poste de responsable de l’optimisation des performances, tandis que Steve Booth quitte Alpine pour devenir directeur de l’ingénierie véhicule.

À travers ces recrutements, Williams s’offre une solide expérience issue d’équipes championnes du monde, exactement ce dont l’écurie estime avoir besoin pour accélérer sa reconstruction.

Le recrutement de Piers Thynne apparaît comme la pièce maîtresse de cette nouvelle organisation. Après 18 années passées chez McLaren, où il occupait encore récemment le poste de directeur des opérations, le Britannique a largement contribué à la transformation de l’équipe de Woking en optimisant les processus de production et d’organisation.

C’est précisément ce type de compétence que Williams cherche désormais à intégrer afin d’améliorer ses capacités de conception et de fabrication.

James Vowles a expliqué que les premiers échanges avec Thynne avaient rapidement confirmé qu’il était le profil recherché.

"Les premières conversations que j’ai eues avec lui remontent probablement à février," a expliqué Vowles. "Je n’aime pas réagir uniquement à ce qu’il se passe, mais il était clair pour moi que notre façon de fonctionner était encore très loin du niveau d’une équipe championne du monde."

"Je ne parle pas seulement de la voiture arrivée tardivement à Barcelone et du poids de la monoplace. Le temps qu’il nous faut pour passer d’une idée à une pièce en piste est beaucoup trop long, et cela nécessite quelqu’un qui comprend le fonctionnement d’une équipe championne."

Vowles s’est montré particulièrement impressionné par l’approche stratégique de son nouveau collaborateur.

"Cette première conversation a été exceptionnelle. Il a une vision très stratégique, mais il comprend aussi parfaitement les fondamentaux des opérations en Formule 1. Et les opérations en F1 sont quelque chose de totalement différent de tout le reste dans le monde. Cela n’a rien à voir avec l’aéronautique. Il existe très peu d’activités comparables où vous devez amener des pièces sur le circuit en trois ou quatre semaines."

Le Britannique estime également que Thynne possède la capacité d’améliorer plusieurs secteurs clés simultanément.

"Ce que j’ai aimé chez lui, c’est son approche stratégique. Il va nous aider dans énormément de domaines différents, mais il comprend aussi parfaitement ce qu’est une excellente capacité de livraison de produits."

Le timing semblait aussi idéal pour Thynne, dont la mission chez McLaren semblait en partie accomplie après avoir aidé l’équipe à retrouver le chemin de la victoire.

"Il a fait un travail formidable chez McLaren pour les ramener à un très haut niveau," a poursuivi Vowles. "Il aime ce type de projet, exactement comme moi. Il veut participer à notre histoire et aider cette équipe à revenir aux avant-postes."

"Ce que Piers a très bien fait, c’est qu’il a créé sous lui une structure solide et autonome, ce qui lui a donné la liberté de partir vers un nouveau défi."

Vowles rappelle toutefois que Williams reste encore loin du niveau actuel de McLaren.

"McLaren est dans une situation très différente de la nôtre. Je le répète souvent : ils ont réalisé un parcours remarquable. Nous suivons leur trajectoire, simplement avec plusieurs années de retard. Et c’est un très bon moment pour lui de nous rejoindre."

Ces recrutements envoient également un message fort à l’ensemble du paddock, mais aussi aux pilotes de l’équipe comme Carlos Sainz et Alex Albon, sur les ambitions réelles de Williams.

Après un début de saison difficile, l’écurie britannique semble progressivement retrouver de la compétitivité.

"Avant tout, il est très important pour moi et pour notre conseil d’administration de démontrer que nous ne sommes plus la Williams d’autrefois," a affirmé Vowles.

"L’ancienne Williams aurait vécu un hiver difficile et serait restée au fond de grille."

"Je veux démontrer que nous avons la capacité de revenir vers l’avant du peloton et d’ajouter de la performance à un rythme élevé. Et c’est ce que nous faisons actuellement."

"C’est important pour moi et pour notre conseil d’administration parce que cela montre que tous les systèmes et les fondamentaux que nous avons remplacés fonctionnent correctement dans ce domaine."

Vowles assure également que les pilotes observent attentivement cette évolution.

"C’est pareil pour les pilotes. Ils ne sont pas intéressés uniquement par des apparitions en Q3, mais ils veulent voir que nous disposons d’une structure capable de corriger les problèmes lorsqu’ils apparaissent. Je pense que nous sommes sur la bonne voie, mais nous n’avons pas encore fait assez."

Le patron de Williams a ensuite détaillé les secteurs ciblés par cette vague de recrutements.

"Ces arrivées renforcent par exemple notre bureau d’études, où nous n’avons pas fait un travail suffisamment bon cet hiver concernant les dessins, le poids de la voiture et nos opérations, où nous avons livré certaines pièces en retard et avec une qualité insuffisante."

"Cela concerne aussi l’aérodynamique afin d’augmenter notre rythme de développement, ainsi que la simulation globale de la voiture. Voilà à quoi servent ces recrutements."

Et Vowles prévient déjà que cette vague d’embauches ne sera pas la dernière.

"Nous avons encore besoin de renforcer plusieurs secteurs de l’entreprise, donc vous verrez probablement dans les trois prochains mois une nouvelle liste de recrutements. Et d’ici la fin de l’année, j’espère que nous disposerons d’une équipe suffisamment forte pour avancer."

Enfin, interrogé sur la réaction de Toto Wolff, qui voit plusieurs cadres de Mercedes rejoindre Williams, Vowles a répondu avec humour.

"Nous avons des discussions animées !" a-t-il lancé. "Mais il comprend aussi que nous faisons les choses correctement, en présentant notre projet et en laissant les gens décider s’ils veulent nous rejoindre ou non."

"Au final, nous sommes en concurrence avec Mercedes aussi. Ils nous fournissent le groupe propulseur et d’autres éléments, mais nous restons des adversaires."