Verstappen secoue les motoristes de la F1 : le ratio 60/40 est ’le minimum à viser’

Max Verstappen a une nouvelle fois relancé le débat autour de l’avenir de la Formule 1... et le sien, en conditionnant clairement sa présence à une évolution rapide des unités de puissance dès la saison prochaine. Le quadruple champion du monde estime que la discipline doit corriger sa trajectoire actuelle, jugée trop artificielle, sous peine de s’éloigner de l’essence même du sport automobile.

Déjà très critique à l’égard de la réglementation 2026, le Néerlandais s’est montré particulièrement direct après le Grand Prix du Canada. Alors que la FIA a confirmé son intention de modifier la répartition de la puissance pour 2027, en passant à un ratio 60 % thermique / 40 % électrique, Verstappen estime que cette direction doit être adoptée par tous les constructeurs sans jeu politique. Et c’est pourtant ce qui est arrivé dans le paddock de Montréal, avec un frein clairement mis par Ferrari et en partie par Audi et Honda (à lire ici).

Selon lui, ce seuil devrait même constituer "le minimum qu’ils devraient essayer d’atteindre dès l’an prochain."

"Il ne devrait même pas y avoir de débat. Red Bull avec Ford soutient cela, Mercedes aussi, il faut penser au bien du sport. Oui tout le monde aurait le droit de concevoir un nouveau moteur, y compris Mercedes, mais nous ne voulons pas pester contre la F1 pendant 4 ans encore en attendant peut-être les V8."

Avant même de prendre la piste à Montréal, le pilote Red Bull avait déjà illustré son envie de faire autre chose en participant aux 24 Heures du Nürburgring, une expérience qu’il juge bien plus proche de sa vision du pilotage pur.

"Le fait est que je sais à quel point d’autres disciplines du sport automobile peuvent être pures," a-t-il expliqué. "Et quand on revient en F1, ce n’est tout simplement pas très agréable."

"Je ne veux pas être trop négatif après une course comme celle-ci, mais je sais ce que signifie conduire des voitures de course pures : des dépassements naturels, des courses pures et un pilotage instinctif," a-t-il ajouté. "Tout cela est un peu, surtout en qualification, anti-pilotage, anti-course, et ce n’est pas ce que la Formule 1 devrait être."

Dans ce contexte, Verstappen estime que la future évolution des moteurs doit impérativement corriger ces dérives.

"J’espère vraiment que l’an prochain nous pourrons obtenir ce ratio de 60-40, car cela aidera naturellement les choses," a-t-il insisté.

Sur le plan sportif, le pilote Red Bull a malgré tout signé à Montréal son meilleur résultat de la saison en terminant troisième, derrière Kimi Antonelli et Lewis Hamilton. Parti sixième sur la grille, il reconnaît avoir bénéficié de circonstances de course favorables, notamment l’abandon de George Russell, tout en soulignant une prestation globalement solide de son équipe.

"Bien sûr, sans l’abandon de George, normalement les deux Mercedes auraient pris le large. Mais pour nous, c’est évidemment un bon résultat. Sur les pneus tendres, nous étions un peu plus compétitifs, mais sur les mediums je n’ai jamais réussi à faire monter la température correctement."

Le Néerlandais a notamment pointé un manque de performance lié à la gestion des gommes dans les conditions froides du circuit Gilles Villeneuve.

"Les pneus n’ont jamais vraiment accroché, ils n’étaient jamais dans la bonne fenêtre, et c’est pour ça que ce deuxième relais a été plus difficile. Malgré tout, je pense que c’est un bon résultat pour nous d’être sur le podium."