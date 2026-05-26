Rififi autour des moteurs F1 pour 2027 mais soutien quasi-unanime pour les V8

Le débat autour des moteurs prend une ampleur de plus en plus explosive dans le paddock. Alors que plusieurs constructeurs s’opposent à une révision rapide de la répartition entre puissance thermique et électrique, Stefano Domenicali a apporté son soutien à la FIA et au possible retour des moteurs V8 atmosphériques à l’horizon 2030 ou 2031, une idée soutenue ouvertement par plusieurs pilotes et figures historiques du sport.

À Montréal, les tensions politiques autour du règlement moteur 2027se sont encore intensifiées après des informations évoquant les réticences de certains motoristes, notamment Ferrari et Audi, face au projet de passer de l’actuel équilibre très axé sur l’électrique à une répartition 60/40 en faveur du moteur thermique dès l’an prochain.

Max Verstappen avait déjà profité de cette controverse pour agiter une nouvelle fois la menace d’un départ de la Formule 1 si des changements importants n’étaient pas apportés rapidement. Lewis Hamilton a désormais rejoint publiquement ce camp critique, malgré sa deuxième place obtenue dimanche au Grand Prix du Canada.

"Cela ne ressemble pas à ce que le sport automobile devrait être," a lancé le septuple champion du monde. Hamilton regrette notamment les sensations procurées par les anciennes générations de moteurs.

"Le moteur devrait hurler jusqu’au bout de la ligne droite et continuer à pousser sans arrêt. C’est ce qu’ils faisaient à l’époque des V8 ou des V10," a-t-il expliqué.

Lance Stroll s’est montré encore plus radical dans son analyse du règlement actuel.

"Si cela ne dépendait que de moi, il n’y aurait même aucune batterie," a affirmé le pilote Aston Martin-Honda. "Ce sont les pilotes qui conduisent, mais ce sont les constructeurs qui écrivent les règles."

Même le compromis actuellement étudié par la FIA et la FOM ne convainc pas totalement Carlos Sainz, directeur du GPDA. Le pilote Williams estime que la composante électrique a pris une place trop importante dans les monoplaces actuelles.

"La partie électrique devrait être un complément, pas quelque chose dont nous dépendons comme aujourd’hui," a déclaré l’Espagnol. "Un ratio 60/40 n’est toujours pas suffisant pour les pilotes. Mais cela pourrait être suffisant pour continuer à courir jusqu’au retour de vraies courses et de vrais moteurs en 2030."

McLaren et Red Bull figurent parmi les équipes les plus favorables à une évolution rapide du règlement. Andrea Stella estime que l’intérêt général de la discipline doit passer avant les bénéfices sportifs immédiats de certains constructeurs.

"C’est un intérêt commun qui doit prévaloir sur les intérêts privés," a affirmé le directeur de McLaren. "Parce que si nous n’avons pas un bon sport, si nous ne préservons pas la valeur économique de la Formule 1, alors tout le monde sera perdant."

Officiellement, Mercedes assure rester ouvert au compromis. Mais après son très solide week-end à Montréal, beaucoup dans le paddock pensent que le constructeur allemand n’aurait aucun intérêt à voir le règlement profondément modifié.

George Russell a d’ailleurs pris la défense des nouvelles monoplaces et des groupes propulseurs 2026, malgré son abandon alors qu’il menait le Grand Prix du Canada. Le Britannique estime que les combats en piste observés cette saison prouvent que les nouvelles règles fonctionnent.

"Je n’avais pas eu une bataille comme celle-ci depuis des années," a-t-il déclaré au sujet de son duel avec Kimi Antonelli. "Je n’ai pas vu une bataille comme cela depuis Lewis et Nico en 2014. Ces nouvelles voitures rendent cela possible. Ces moteurs rendent cela possible."

Sans citer directement Verstappen, Russell a également remis en question les critiques visant le règlement actuel. "Je ne sais pas pourquoi quelqu’un voudrait changer les règles. Nous avons eu de superbes batailles à Melbourne. Nous avons eu de grandes bagarres en Chine."

"Et ce week-end, Kimi et moi avons encore livré une superbe bataille," a poursuivi le pilote Mercedes.

Toto Wolff a toutefois tempéré l’enthousiasme de son pilote pour expliquer pourquoi Mercedes F1 était d’accord avec un ratio revu en 2027

"Je pense que c’était dû aux spécificités du circuit qui ont rendu cette course particulièrement réussie. Il y en aura de plus difficiles. Mais vous savez, on le répète depuis longtemps, chaque course a toujours été un spectacle à elle seule. Et c’était encore le cas à Montréal. Je l’ai déjà dit : il faut analyser ces règles en profondeur et les améliorer, plutôt que de faire des compromis qui risqueraient de les empirer."

Pour l’instant Audi F1 et Honda attendent de voir avant de se décider pour 2027 quel ADUO leur serait octroyé. Même chose pour Ferrari. Car qui dit ADUO important (plus d’évolutions), dit aussi plus de capacité de préparer un nouveau moteur thermique pour l’an prochain acceptant un débit de carburant plus élevé. La FIA doit donc naviguer finement entre les désirs de tous les constructeurs !

Au milieu de cette véritable guerre politique, Stefano Domenicali a confirmé que Liberty Media soutenait pleinement non seulement les ajustements prévus pour 2027, mais aussi un éventuel retour des moteurs V8 atmosphériques d’ici quelques années.

"Je suis favorable aux V8 à 1000 %," a déclaré le président de la F1. L’Italien considère que des voitures plus légères et des moteurs plus simples représentent "l’essence pure du sport automobile".

Cette proposition serait finalement soutenue par tous les constructeurs, y compris Audi. Seul Honda ne donnerait pas suite et pourrait alors se retirer à nouveau de la F1 si les Japonais ne changent pas de point de vue.

Ambassadeur de la F1 présent à Montréal, Emerson Fittipaldi partage également cette vision, même s’il appelle à éviter les critiques excessives envers la Formule 1 actuelle.

"La Formule 1 reste toujours la Formule 1," a-t-il rappelé.

"Il y a encore des choses à améliorer, mais c’est normal avec un changement technique aussi important. Mais ce qui lui manque le plus des anciennes générations de F1, ce sont les moteurs atmosphériques. Ce son fantastique manque un peu aujourd’hui. Alors pourquoi pas un V8 sans turbo et une petite hybridation, comme en 2009 finalement ?"