McLaren F1 ’n’avait pas le rythme’ pour suivre Hamilton et Verstappen

Après Un Sprint durant lequel il a réussi à suivre le rythme des Mercedes et même à s’intercaler entre George Russell et Kimi Antonelli, Lando Norris a connu un dimanche radicalement différent. Pourtant en deuxième ligne de la grille de départ, le pilote McLaren F1 a pris une mauvaise décision stratégique, et le scénario a viré au cauchemar pour l’équipe, avec une casse mécanique pour Norris, et un accrochage et une pénalité pour Oscar Piastri.

Malgré un rythme initial prometteur, la monoplace du champion du monde en titre a subi deux problèmes mécaniques, le contraignant à l’abandon et ruinant définitivement toutes les ambitions du week-end.

"Ici au Canada, nous avons eu des problèmes dans pratiquement tous les aspects de la course, du côté sportif à la fiabilité en passant par un accident" a admis Stella après la course. "Il y a donc assurément beaucoup de choses à retenir et à analyser."

Entre mauvaise stratégie, difficultés avec la performance et fiabilité désastreuse, la course de Piastri a été complexe, et cela a empêché l’équipe de comprendre le fonctionnement des nouvelles pièces.

"Je pense que cet événement sprint a comporté deux phases. Jusqu’à la course d’aujourd’hui, nous pouvons dire que la voiture semblait performante. Nous semblions être à quelques dixièmes de seconde de Mercedes, qui reste la meilleure voiture, mais nous avons probablement la deuxième meilleure voiture actuellement et c’était encourageant."

Dans les conditions plus froides de dimanche, McLaren a eu du mal à extraire tout le potentiel de la voiture, la faute à des difficultés à mettre en fonctionnement les gommes Pirelli.

"Indépendamment des problèmes avec les pneus de départ ou des autres types de problèmes, même lorsque nous étions en piste dégagée, je ne pense pas que nous ayons affiché un rythme compétitif au niveau de celui que nous avions montré jusqu’à maintenant."

"Je ne peux attribuer cela qu’au manque de température des pneus. Les pilotes n’ont cessé de bloquer les roues et de tirer tout droit dans les virages, sans parvenir à faire fonctionner les pneus avant du tout."

Selon Stella, la MCL40 est plus sensible à ces conditions et aux difficultés liées aux pneus que ses rivales, et il estime que Lewis Hamilton et Max Verstappen auraient été hors de portée pour les deux McLaren à la régulière, même si Verstappen a également souffert avec la température de ses pneus avant durant son deuxième relais.

"Je dirais que même dans une course normale, une course dans laquelle nous n’aurions eu aucun problème, en regardant le rythme des autres voitures qui se battaient pour le podium, je ne suis pas sûr que nous aurions eu ce rythme aujourd’hui, si l’on se base sur les tours que nous avons effectués lorsque nous avions la possibilité d’utiliser tout le potentiel."

Stella pense qu’une arrivée dans les points aurait été le résultat maximum atteignable, mais l’accident avec Alex Albon, dont Piastri était responsable, l’a empêché : "Concernant son incident, je pense que les commissaires ont pénalisé l’accrochage et que c’est mérité. Je ne pense pas qu’il y ait grand-chose de plus à ajouter. C’était une erreur de jugement."

"Évidemment, il devait aussi y avoir une certaine pression pour essayer de remonter, mais en fin de compte, cela a été pénalisé par les commissaires et cela a également été pénalisé par le fait que la voiture était endommagée. Comme je l’ai dit, avec le recul, les points auraient été possibles, mais aujourd’hui nous n’avions pas un rythme qui nous aurait permis de remonter."