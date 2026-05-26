Mekies est satisfait de voir que Red Bull ’réduit son retard’ sur les leaders

Red Bull a signé son premier podium de 2026, ce week-end au Grand Prix du Canada, avec la troisième place de Max Verstappen. C’est aussi le premier podium d’un moteur conçu par Red Bull Powertrains et Ford, un accomplissement évidemment remarquable pour un V6 hybride qui n’a que cinq week-ends de compétitions dans sa jeune existence, et qui montre à chaque manche de la fiabilité et de la performance, y compris face aux blocs propulseurs Mercedes et surtout Ferrari.

Laurent Mekies, le patron de Red Bull, a salué cette réussite, mais il a aussi tenu à préciser que les évolutions apportées et le travail effectué sur le châssis de la RB22 n’étaient pas étrangers à ce résultat.

"Tout d’abord, félicitations à toute l’équipe Red Bull Ford Powertrains. Monter sur notre tout premier podium avec notre propre groupe propulseur, dès sa cinquième course, est un moment historique, surtout compte tenu du pedigree et de l’expérience de nos concurrents" a déclaré Mekies.

"Un groupe propulseur seul ne suffit pas, et ce résultat est bien sûr aussi le fruit du travail acharné de tous ceux qui travaillent sur le campus de Milton Keynes et ici, sur le circuit" poursuit le Français, qui est satisfait de voir son équipe se rapprocher du trio de tête.

"Globalement, nous avons peut-être réduit un peu plus l’écart avec ceux qui nous précèdent, ce qui confirme que nous allons dans la bonne direction. Mais nous sommes bien conscients que les trois à cinq dixièmes de seconde à gagner sont toujours les plus difficiles."

"Max était aussi performant que d’habitude, très rapide et très régulier, sachant doser la pression. Isack était dans ses traces et a trouvé le bon rythme dès le début du week-end. Il a réalisé une performance impressionnante, malgré quelques pénalités. Il était important pour le championnat que les deux voitures marquent des points."

"Nous avons encore beaucoup à apprendre pour exploiter pleinement le potentiel de notre monoplace. Parallèlement, tout le monde à Milton Keynes travaille d’arrache-pied pour que nos prochains développements soient prêt à entrer en piste."