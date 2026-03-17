Que s’est-il passé chez McLaren F1 à Shanghai ? Les premières réponses

Le week-end du Grand Prix de Chine a tourné au cauchemar pour McLaren, victime d’un rarissime double forfait avant le départ. L’équipe a détaillé aujourd’hui les opérations de sauvetage entreprises pour tenter de relancer Lando Norris et Oscar Piastri en course, sans y parvenir.

Malgré ce coup dur, le directeur Andrea Stella affiche une confiance totale envers son motoriste, Mercedes, qui est selon lui le seul responsable de ces deux pannes. Sous-entendu : McLaren n’a aucune responsabilité dans ce qui est arrivé en termes d’intégration ou de fonctionnement. Et Stella confirme également que ce sont bien les deux batteries qui ont été mises hors d’usage.

À Shanghai, ni Norris ni Piastri n’ont pu prendre le départ, tous deux victimes de problèmes électriques distincts liés à leur groupe propulseur Mercedes.

Norris est resté bloqué au garage, tandis que Piastri a dû être ramené hors de la grille avant même le tour de formation. Il s’agit du premier double forfait pour McLaren depuis le Grand Prix des États-Unis 2005.

"Sur la voiture de Lando, lors de la préparation des tours vers la grille, nous avons constaté des problèmes sur la partie électrique du groupe propulseur."

"Voici ce qui s’est passé en détail, en termes de chronologie. Tout d’abord nous ne pouvions pas communiquer avec le composant en question, la batterie en réalité. Nous avons tenté de résoudre le problème et de remplacer autant d’éléments que possible sans changer cette pièce spécifique, car cela aurait pris beaucoup de temps."

"Nous avons reprogrammé ce que nous pouvions, mais il n’y avait aucun moyen de corriger le problème."

McLaren a également tenté un changement de l’unité de contrôle électronique (ECU), une opération rapide qui pouvait constituer une solution.

"Nous avons essayé de remplacer l’ECU, car même si nous n’avions pas de communication avec la batterie, cela ne prend que quelques minutes. Nous avons supposé que cela pouvait venir de là. Mais cela n’a rien changé."

Concernant Piastri, la situation a été différente mais tout aussi fatale.

"De son côté, la voiture a pu rejoindre la grille sans problème. Mais une fois en place, elle n’a pas pu redémarrer, de manière similaire à celle de Lando. Le diagnostic a toutefois été plus simple."

"Il semble s’agir d’un problème sur le même composant du groupe propulseur, sur la partie électrique, mais de nature différente. Il est donc assez exceptionnel et inhabituel d’avoir deux défaillances terminales en même temps sur le même élément."

Malgré la gravité de la situation, Stella refuse de pointer du doigt son fournisseur moteur et insiste sur la transparence des échanges.

"Nous allons analyser avec Mercedes les raisons de ces défaillances et nous assurer que cela ne se reproduise pas."

"Maintenant, c’est une partie de la voiture qui n’est pas sous le contrôle de McLaren. Nous dépendons entièrement des informations fournies par Mercedes, et nous avons une confiance totale dans leur rapport."

Selon les premières conclusions, les deux pannes seraient indépendantes.

"D’après leur rapport, les problèmes sont de nature différente. Cela ressemble donc à une coïncidence qu’ils soient survenus en même temps, lors du même Grand Prix, et qu’ils aient tous les deux été fatals."