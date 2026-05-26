Hadjar a été ’un peu stupide’ face à Leclerc, un week-end canadien fait de hauts et de bas

Isack Hadjar a signé au Canada son meilleur résultat depuis son arrivée chez Red Bull avec une cinquième place finale, mais la course du Français a été loin d’être tranquille. Entre une défense très limite face à Charles Leclerc, deux pénalités et un manque de rythme qu’il ne s’explique toujours pas, le pilote français est passé tout près d’un dimanche beaucoup plus compliqué à Montréal.

Au cœur de la course, Hadjar s’est retrouvé engagé dans une bataille musclée avec Charles Leclerc après la séquence des arrêts au stand. À l’extrémité de la longue ligne droite du circuit Gilles Villeneuve, le pilote Red Bull a changé de ligne et fermé la porte de manière très agressive, poussant pratiquement le Monégasque dans l’herbe et frôlant un accident spectaculaire.

Si Leclerc est finalement parvenu à dépasser son rival quelques instants plus tard, les commissaires ont tout de même infligé une pénalité de dix secondes à Hadjar pour cette manœuvre. Une sanction qui n’a toutefois pas modifié son résultat final.

Après l’arrivée, le Français a reconnu son erreur sans chercher d’excuse.

"J’ai été trop dur et, surtout, ce n’était même pas intentionnel," a-t-il expliqué. "Je me suis simplement trompé sur l’endroit où il allait se placer, donc je ne voulais évidemment pas l’envoyer dans l’herbe."

Hadjar a également tenu à souligner le respect qu’il porte au pilote Ferrari.

"Charles est un pilote très propre, donc je suis allé m’excuser parce que c’était un peu stupide," a-t-il ajouté.

Du côté de Leclerc, la frayeur a bien été réelle au moment des faits, même si le pilote Ferrari a rapidement tourné la page après la course. Quatrième à l’arrivée après un week-end compliqué, le Monégasque a apprécié les excuses immédiates de son adversaire.

La pénalité pour l’incident avec Leclerc n’a pas été la seule sanction reçue par Hadjar durant le Grand Prix. Le pilote Red Bull a également écopé d’un stop-and-go pour ne pas avoir suffisamment ralenti sous drapeaux jaunes. Là encore, l’impact sur son classement final a été nul grâce à son avance énorme sur Franco Colapinto.

S’il ne conteste pas les décisions des commissaires, Hadjar est surtout ressorti frustré par son inexplicable manque de rythme en course.

"Je ne comprends pas vraiment où est passée la performance, parce que j’avais vraiment l’impression de beaucoup souffrir en piste," a-t-il confié. "Samedi, je me sentais très bien dans la voiture et en course elle était très difficile à piloter."

Le Français explique avoir retrouvé des sensations similaires à celles de ses premiers tours du week-end.

"Honnêtement, j’avais l’impression d’être revenu en Libres," a-t-il poursuivi. "La voiture n’était pas agréable à conduire et j’ai dû vraiment aller chercher loin pour tenir."

Après un début de course encourageant, Hadjar n’a ensuite plus été capable de suivre le rythme des leaders.

"Je me sentais bien dans les premiers tours, puis ils ont commencé à creuser l’écart et je ne pouvais plus suivre le rythme," a-t-il expliqué. "Alors que samedi, j’étais facilement dans le coup. Je ne comprends pas."

Le pilote Red Bull a également été surpris par le comportement des pneus, qu’il jugeait pourtant très constants.

"Il n’y avait quasiment aucune dégradation. Les chronos étaient faciles à maintenir mais, de mon côté, même quand les pneus entraient dans leur fenêtre de fonctionnement, je n’avais toujours pas le rythme. Je n’ai aucune explication."

"Samedi a finalement été ma meilleure journée de l’année. J’avais de très bonnes sensations au volant et je souhaite que cela se poursuive jusqu’à la fin de la saison. Si c’est le cas, nous nous battrons pour de très bonnes choses."

"Les performances globales de la voiture ce week-end ont été très positives. Nous avons fait un grand pas en avant depuis Miami et nous avons profité au maximum du week-end. J’espère que nous pourrons maintenir cette dynamique à Monaco."