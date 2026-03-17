Leclerc assure que les luttes en piste ’ne sont pas artificielles’ depuis le cockpit

Charles Leclerc estime que les nouvelles F1 ne sont pas trop artificielles, malgré les critiques en ce sens depuis le début de saison. La dépendance à l’énergie électrique et au mode Overtake reçoit des critiques mais le pilote Ferrari n’en est pas frustré.

Lui et son équipier Lewis Hamilton se sont affrontés en piste, entre eux et avec les pilotes Mercedes, et ils ont répété à plusieurs reprises à quel point ils aiment ces nouvelles Formule 1 et les luttes qu’elles permettent.

"Je m’amuse et cela ne semble pas si artificiel depuis l’intérieur de la voiture" a déclaré Leclerc. "Bien sûr, il y a ces dépassements artificiels lorsque quelqu’un commet une erreur avec la batterie, la vide complètement, et qu’il y a alors une différence de vitesse massive."

"Mais j’ai l’impression que nous convergeons tous un peu vers une meilleure compréhension de ce qu’il ne faut pas faire et des moments où nous pouvons prendre des risques, ce qui crée des points de dépassement très intéressants. Je pense que la course en a été la preuve."

Bien que Leclerc s’exprime positivement sur la nouvelle réglementation, il estime tout de même que les qualifications devraient être améliorées car elles ne récompensent plus autant les pilotes qui sont totalement à la limite.

"Ce ne sont plus ces voitures à très fort appui que nous avions par le passé. Il y a certaines choses que nous devons, bien sûr, examiner pour que cela ressemble un peu plus à de la F1 en qualifications, car j’ai l’impression qu’il manque quelque chose. Mais je sais que la FIA y travaille et, avec un peu de chance, nous trouverons une solution."

Mercedes s’est avérée être l’équipe à battre dans cette nouvelle ère de la F1. Ferrari parvient à faire illusion pendant quelques phases de course, mais l’équipe de Brackley a réalisé deux doublés lors des deux premières courses.

Lorsqu’on lui a demandé si la course de dimanche confirmait l’avantage de Mercedes, Leclerc l’a confirmé : "Oui. Je ne vais pas dire que j’attendais cela, car j’espérais que nous ne verrions jamais ces jours-là, mais j’ai l’impression qu’après les essais, il y avait des choses qui n’étaient tout simplement pas cohérentes."

"En course, je ne comprenais pas pourquoi nous étions si proches en Australie, ni pourquoi nous l’étions autant lors du sprint. Je suppose que maintenant, c’est un peu plus conforme à la réalité. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas les mettre sous pression et dans une situation difficile, car avec les batailles entre ces voitures, cela peut être assez intéressant."

Il y a maintenant une semaine de pause avant la troisième manche de la saison 2026 à Suzuka, suivie d’un long intervalle de cinq semaines jusqu’à Miami, après l’annulation des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite, et la Scuderia va pouvoir travailler.

Sur la question de savoir si Ferrari prépare des nouveautés pour réduire l’écart avec Mercedes durant cette période, Leclerc a ajouté : "Il y a des choses en préparation. Reste à savoir dans quelle mesure cela fera une différence sur l’écart avec Mercedes, je ne le sais pas."