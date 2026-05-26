’C’est un luxe’ : Wolff confirme qu’aucun des pilotes Mercedes F1 n’est avantagé

Lors du Grand Prix du Canada, Mercedes F1 a connu un dénouement contrasté, marqué par le succès d’Andrea Kimi Antonelli et la déception de voir George Russell abandonner. Le jeune pilote italien a décroché sa quatrième victoire de la saison en reprenant avec maîtrise les commandes de la course après l’abandon de son équipier, qui occupait la tête alors que les deux pilotes se livraient un duo exceptionnel, marqué par de nombreuses passes d’armes, et au lendemain d’une lutte plus tendue lors du Sprint.

Une bataille jugée proche de la limite par Toto Wolff, qui a toutefois laissé de la liberté à ses pilotes. Le directeur de Mercedes a également présenté ses excuses à Russell pour son problème technique, tout en saluant la performance solide d’Antonelli qui a su sceller la victoire de l’équipe.

"C’est toujours un sentiment doux-amer de remporter un Grand Prix avec une voiture et de voir l’autre abandonner sans faute du pilote. Toute l’équipe est évidemment ravie de cette cinquième victoire consécutive en ce début de saison" a déclaré Wolff.

"Félicitations à Kimi pour sa quatrième victoire, c’est un exploit remarquable qui témoigne de ses progrès cette saison. Nos pensées étaient aussi pour George, qui a réalisé un week-end exceptionnel. Il a décroché la pole position pour la course Sprint et le Grand Prix, et a remporté la course Sprint samedi."

"Il était en tête lorsqu’il a rencontré un problème avec son unité de puissance. Il a connu quelques malchances en ce début d’année, mais nous savons à quel point il est résilient et qu’il saura se relever. La saison est encore longue et nous n’en sommes qu’au début."

"Il n’est pas toujours facile de voir ses voitures se battre comme ce fut le cas en début de course, mais c’était un spectacle magnifique. C’était peut-être un peu trop serré par moments, mais George et Kimi ont tous deux piloté avec acharnement et fair-play."

"Nous avions l’avantage du rythme, ce qui nous a permis de maintenir l’écart avec le peloton de poursuivants, et c’était crucial. Je suis certain que nous verrons beaucoup d’autres courses passionnantes comme celle-ci au cours de la saison à venir."

L’Autrichien assure qu’ils ont été libres de se battre et d’utiliser les stratégies moteur qu’ils souhaitaient, sans consigne du team : "Nous n’avons jamais modifié la stratégie moteur. Le pilote en défense avait les outils nécessaires, le pilote en attaque avait les outils nécessaires. Il n’y avait aucune différence entre les deux."

"Évidemment, c’est un luxe. J’espère que nous pourrons continuer ainsi pendant encore longtemps cette saison, mais il ne faut pas sous-estimer les autres. Si l’écart avec nos poursuivants devient plus faible, et que nous sommes menacés de perdre une position, nous ne perdrons plus de temps."

Andrew Shovlin, l’ingénieur de piste en chef de l’équipe, ne cache pas une certaine frustration après avoir vu une des W17 se ranger sur le bord de la piste à cause d’une panne : "Nous quittons Montréal avec des sentiments mitigés."

"Bravo à Kimi et à l’équipe pour cette victoire, notre cinquième cette année et la quatrième de Kimi, mais la panne de la voiture de George est extrêmement décevante. Nous allons travailler d’arrache-pied pour en comprendre la cause, car elle a été très coûteuse pour lui et l’équipe en termes de points."

"Les conditions froides et venteuses ont rendu la course difficile. Nous n’avions aucune idée du comportement des pneus avec des températures ambiantes et de piste aussi basses. La montée en température a été particulièrement difficile, mais une fois à température, les pneus se sont bien comportés. Nous avons également rapidement constaté que la stratégie à un seul arrêt était la meilleure option."

"Ce n’était pas très agréable de voir nos deux voitures se disputer la victoire lors du premier relais, l’avantage du mode dépassement empêchait nos pilotes de se séparer, les maintenant ainsi en duel pendant un bon moment. Les 30 premiers tours ! Malgré une lutte serrée, ils ont su se ménager de l’espace. Cela leur a coûté du temps, mais leur avance sur leurs concurrents était suffisante pour qu’ils ne soient pas inquiétés."

"Ce duel a été brutalement interrompu lorsque la voiture de George s’est immobilisée suite à un problème de batterie. Nous n’avons pas plus d’informations à ce sujet pour le moment, mais il va de soi que nous mettrons tout en œuvre pour comprendre ce qui s’est passé avant la prochaine course."

"Ensuite, la course de Kimi s’est déroulée sans encombre. Nous semblions avoir un léger avantage de rythme sur nos concurrents, même si les écarts sont minimes et que chacun progresse à un rythme tel que nous allons tout faire pour optimiser nos performances lors des prochaines courses."