Montoya fustige Verstappen et Norris : ’la F1 doit leur montrer la porte’

La contestation autour des nouvelles règles 2026 de la Formule 1 continue d’agiter le paddock. Mais pour Juan Pablo Montoya, certaines critiques ont franchi la ligne rouge : selon lui, Max Verstappen et Lando Norris ont manqué de respect à la discipline et devraient être rappelés à l’ordre.

Depuis l’introduction des nouvelles réglementations cette saison – marquées notamment par une plus grande électrification des groupes propulseurs – plusieurs pilotes ont exprimé leur malaise face à la complexité de gestion des monoplaces.

Les critiques portent en particulier sur la quantité de gestion nécessaire, non seulement en course, mais surtout lors d’un tour rapide en qualifications.

Pilote Red Bull Racing, Verstappen avait déjà exprimé son mécontentement lors des essais hivernaux à Bahreïn. Le Néerlandais a poursuivi ses attaques durant le week-end du Grand Prix de Chine, allant jusqu’à comparer la discipline à Mario Kart et affirmant que le sport était une blague et courait à sa perte si rien n’était fait !

De son côté, Norris a expliqué que les pilotes actuels avaient été contraints d’oublier tout ce qu’ils avaient appris au fil de leur carrière en monoplaces. Selon le Britannique, la discipline est devenue une formule qui "n’est probablement pas ce que nous rêvions de faire quand nous étions enfants".

Ces déclarations passent mal auprès de Montoya. Le Colombien, vainqueur de sept Grands Prix en F1, estime que les propos de Verstappen et Norris sont excessifs et que la discipline devrait réagir.

"À un moment donné, la Formule 1 doit faire ce que fait le monde du sport aux États-Unis : pour ceux qui ne respectent pas le sport, il y a la porte," a déclaré Montoya à AS Colombia.

"Ils peuvent partir ou recevoir une amende, afin qu’ils apprennent vraiment à respecter ce qu’ils font. C’est ce que je ferais."

L’ancien pilote reconnaît que chacun est libre d’exprimer son opinion, mais il considère que certaines critiques vont trop loin.

"C’est normal que les gens aient une opinion. Je ne dis pas qu’ils doivent aimer cela. Mais se moquer de la Formule 1 et la comparer à Mario Kart, ça ne devrait pas être accepté par la Formule 1."

Champion du monde 1997, Jacques Villeneuve porte un regard plus nuancé sur la situation. Selon lui, les nouvelles règles offrent un spectacle intéressant, même si elles ne correspondent pas forcément à l’esprit de la course tel qu’il l’a connu.

"C’est une façon différente de courir, mais c’est amusant. Alors que voulez-vous ? Vous voulez du spectacle ? On a un bon spectacle !" a déclaré Villeneuve à Sky Sports après le Grand Prix de Chine.

Cette course a notamment vu Kimi Antonelli décrocher sa première victoire en Grand Prix, tandis que Lewis Hamilton montait pour la première fois sur le podium avec Ferrari.

Mais Villeneuve a tenu à clarifier sa position lorsqu’on lui a demandé pourquoi il appréciait ces nouvelles règles.

"Attendez, attendez. Si vous demandiez à un pur pilote, comme lorsque nous courions, je pense que nous aurions tous les deux détesté ça," a-t-il expliqué, en référence à lui-même et à Ralf Schumacher, à ses côtés dans le paddock.

"Nous sommes entrés en course parce que c’était dur, rude, physique… et là c’est différent. C’est un ensemble de compétences différent."

"On voit toujours les meilleurs devant. C’est amusant parce que c’est nouveau et qu’on ne sait pas à quoi s’attendre."

"Si nous avons dix courses exactement identiques, à un moment donné cela deviendra redondant. Pour l’instant, la différence entre le moment où l’on déploie l’énergie et celui où on ne le fait pas est énorme. Pour l’instant c’est amusant et il y a de la stratégie et c’est tout dans la main du pilote, c’est ce que j’apprécie."

"Voyons comment cela évolue."