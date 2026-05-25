Mekies défend la ’prise de risque’ de Red Bull face aux critiques de Verstappen

Laurent Mekies affirme que Red Bull est toujours prête à prendre des risques avec les réglages de la voiture, même si cela va à l’encontre des préférences de Max Verstappen. Le quadruple champion du monde a clairement fait savoir pendant le week-end du Grand Prix du Canada que l’équipe avait essayé des choses qui ne lui plaisaient pas et qui n’avaient pas fonctionné. Mais il était plus satisfait après la course, qu’il a terminée à la troisième place après avoir montré un bon rythme.

Le directeur de l’équipe a souligné que la philosophie de Red Bull a toujours été de repousser les limites en essayant de maximiser le potentiel de la voiture, quitte à prendre des risques sur les décisions et à sacrifier un peu d’aisance.

"Dès que nous nous trouvons dans une situation où nous sentons que Max et Isack ne sont pas à l’aise pour attaquer, nous prenons des risques" a déclaré Mekies. "C’est ce que nous avons fait l’année dernière. C’est ce que cette équipe fait depuis un certain nombre d’années, c’est ce que nous avons fait ce week-end."

"Dès que nous en sommes là, nous allons essayer des choses. Ce n’est que le début de l’année, c’est le début de cette génération de voitures. Nous allons essayer des choses avec nos pilotes pour débloquer quelque chose, même si cela nous coûte un peu."

"Et on apprend, on apprend pour les conditions de qualifications, on apprend pour les conditions de course. Donc beaucoup d’apprentissages ce week-end. À quel point sommes-nous loin du potentiel ultime de la voiture ici ? Personne ne le sait vraiment."

"Nous prenons des risques à chaque fois que nous estimons ne pas avoir le bon équilibre, ou le bon écart par rapport à la concurrence, et lorsque vous prenez des risques comme ça, vous explorez des directions de réglages avec les deux voitures."

"Nous avons la chance d’avoir deux pilotes avec lesquels nous étions dans le bon rythme ce week-end, nous avons donc pu explorer avec Max et avec Isack, et c’est ce que nous avons fait."

"Et ensuite nous améliorons notre compréhension de la voiture, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui apporte quelque chose pour les qualifs, de ce qui apporte quelque chose pour la course. C’est aussi la beauté du parc fermé. Si vous prenez des risques, vous en subirez les conséquences douloureuses."

"Et c’est pour obtenir ce genre de ressentis de la part des pilotes, pour que nos pilotes nous poussent en disant ’écoutez, il n’y a peut-être que quatre ou cinq dixièmes par rapport aux meilleures voitures, mais on sentait que ça pouvait être beaucoup mieux’. C’est une invitation pour nous à continuer à prendre des risques et à continuer à explorer."

Le Français a insisté sur le fait qu’il n’y avait pas de changement d’approche à Montréal, malgré la frustration de Verstappen face à une direction de réglage qu’il n’aimait pas samedi, mais qui a fonctionné dimanche en course.

"Absolument pas. Même si cela a pu paraître différent. La réalité est que nos pilotes sont complètement intégrés dans les choix que nous faisons. Cela ne veut pas dire que nous n’avons pas notre propre petit jeu consistant à dire ’qu’en penses-tu, et toi qu’en penses-tu ?’"

"Mais au bout du compte, nous nous mettons d’accord sur ce qu’il faut essayer, et puis après, il y a parfois un peu de ’je te l’avais dit’, mais nous continuons à apprendre ensemble. Et ce qui est clair, c’est que les deux côtés sont très conscients qu’on a besoin de cette dynamique et qu’on a parfois besoin de ce sentiment de ’je te l’avais dit’ pour progresser."

Le podium à Montréal était le premier pour Red Bull en 2026 et le premier pour un moteur Red Bull Powertrains Ford. Mekies a déclaré que cela montrait que l’équipe progressait, notamment grâce aux récentes évolutions.

"Dans l’ensemble, je vois qu’au strict minimum, nous avons confirmé les avancées de Miami. Je pense que nous avons fait un peu plus que l’étape de Miami, dans le sens où je pense que nous avons réussi à grappiller encore un peu de performance par rapport aux leaders."

"En regardant simplement les chronos maintenant, c’était de trois dixièmes hier en qualifs, mais je pense qu’aujourd’hui nous étions un peu plus proches que le déficit d’une demi-seconde que nous avions à Miami. À Miami, nous avons terminé à 40 secondes de la victoire, donc je pense que c’était un peu plus serré ici maintenant."

"Il n’y a probablement pas de raisons de trop s’enflammer, dans le sens où il pourrait aussi y avoir un effet lié au tracé du circuit. C’est un circuit qui pourrait être indulgent pour certains aspects de la voiture, mais je pense qu’au strict minimum, encore une fois, nous avons confirmé Miami."

"Je pense que les gars ont réussi à obtenir quelque chose de plus, et si l’on considère que la concurrence avait une autre vague d’évolutions ce week-end, je pense que cela confirme simplement que nous allons dans la bonne direction."