Verstappen chez Mercedes F1 : Zak Brown y croit et en dit même plus

Zak Brown, le directeur général de McLaren, a déclaré qu’il n’y avait pas de fumée sans feu concernant les liens qui seraient en train de se nouer entre Max Verstappen et Mercedes F1.

Ce mercredi, Sky et RTL ont rapporté que Verstappen était ouvert à finaliser un contrat avec l’équipe allemande. Sky Italia annonce même que Verstappen a déjà dit oui verbalement à Toto Wolff. Et les discussions se sont intensifiées avant le Grand Prix de Grande-Bretagne de ce week-end pour un contrat.

"Je suis convaincu que lorsqu’il y a de la fumée, il y a du feu. Si tout le monde était fidèle à son baquet, ils le diraient. Mais Max ne cesse de laisser des portes ouvertes dans ses déclarations," a déclaré Brown lors de l’événement McLaren à Trafalgar Square, à Londres.

"Le fait que tout le monde parle et que personne ne confirme quoi que ce soit me laisse penser que des discussions sont en cours. J’ai dit il y a quelque temps que je ne serais pas surpris de voir Max au volant d’une Mercedes."

George Russell a déclaré lors du Grand Prix d’Autriche du week-end dernier que sa propre prolongation de contrat était retardée en raison de « discussions en cours », qui, selon le directeur de l’équipe, Toto Wolff, se déroulent « à huis clos ».

Zak Brown a été aussi l’auteur d’un nouveau tacle pour Red Bull : cette équipe serait derrière Racing Bulls sans Max Verstappen au volant.

"Red Bull serait derrière Racing Bulls sans Max. Ils ont fait un excellent travail et ont une excellente voiture de course. Je pense que Max les porte plus haut qu’ils ne le méritent en ce moment."

Le patron de McLaren a également lancé quelque chose d’intrigant : "restez à l’écoute, car un nouveau chapitre pourrait s’ouvrir dans la relation entre Verstappen et Mercedes."

Lando Norris, qui a régulièrement affronté Verstappen au cours des 12 derniers mois, affirme que le Néerlandais "décidera d’aller là où il pense qu’il pourra être le meilleur."

"Peu importe où il va. J’apprécie Max en tant que compétiteur. Il est un peu coriace, mais j’apprécie nos combats ensemble."