La F1 reçue en grande pompe au 10 Downing Street

Stefano Domenicali, PDG et président de la Formule 1, a rencontré le Premier ministre britannique, Sir Keir Starmer, pour célébrer le 75e anniversaire de la discipline et discuter du rôle de la F1 dans l’économie du Royaume-Uni, avant le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone.

Starmer a accueilli Domenicali, Derek Chang, PDG de Liberty Media, et de nombreuses personnalités de la F1 à Downing Street mercredi. Ils y ont rencontré le secrétaire d’État à la Science, à l’Innovation et à la Technologie, Peter Kyle, la secrétaire d’État à la Culture, aux Médias et aux Sports, Lisa Nandy, ainsi que des députés.

Étaient également présents des pilotes actuels, dont Carlos Sainz, Alex Albon, Ollie Bearman et Esteban Ocon, ainsi que les directeurs d’écurie James Vowles, Flavio Briatore, Andy Cowell, Jonathan Wheatley et Ayao Komatsu.

Parmi les autres participants figuraient Graeme Lowdon et Daniel Towriss, dirigeants de la nouvelle écurie Cadillac F1, Susie Wolff, directrice générale de la F1 Academy, plusieurs pilotes de la F1 Academy, ainsi que les légendes de la F1, Sir Jackie Stewart, Damon Hill, Martin Brundle et Jenson Button.

Domenicali et Starmer ont tous deux prononcé des discours lors de l’événement, auquel ont également assisté de jeunes ingénieurs, stagiaires, chercheurs, apprentis et diplômés des dix équipes de F1. La F1 finance actuellement 50 étudiants en génie mécanique par le biais de bourses complètes dans plusieurs universités britanniques.

La F1 joue un rôle majeur dans l’économie britannique, contribuant à hauteur de 10 milliards d’euros par an, employant directement plus de 6 000 personnes et disposant d’une chaîne d’approvisionnement de 4 500 entreprises employant environ 41 000 personnes.

Dès l’année prochaine, dix des onze équipes de F1 auront des bases et des opérations majeures au Royaume-Uni, Sauber ayant annoncé hier l’ouverture d’un nouveau centre technologique britannique à Bicester. Et Ferrari pourrait suivre !

Par ailleurs, le centre média et technique de la F1, qui produit la couverture internationale et les émissions télévisées de chaque Grand Prix, est situé à Biggin Hill, dans le Kent.

Au total, le Royaume-Uni compte 16,7 millions de fans, dont environ un demi-million de spectateurs attendus ce week-end pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.