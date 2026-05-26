’Je me suis crashé’ : comment Colapinto a bien failli tout perdre au Canada

Franco Colapinto a signé au Canada le meilleur résultat de sa carrière en Formule 1, malgré une énorme frayeur lors de son arrêt au stand. Le pilote Alpine F1 a en effet heurté le mur à la sortie des stands dans des conditions piégeuses, avant de poursuivre sa course jusqu’à une solide sixième place, égalant au passage le meilleur résultat de la saison pour l’écurie française.

Dans une course marquée par des conditions d’adhérence extrêmement délicates à Montréal, l’Argentin a bien failli voir son Grand Prix s’arrêter brutalement après son passage aux stands sous régime de voiture de sécurité virtuelle. À la sortie de la voie des stands, Colapinto a perdu le contrôle de son Alpine dans le virage 2 et a terminé sa glissade contre le mur extérieur.

Une image qui n’est pas passée à la télévision... Mais sur la radio de l’équipe, le pilote ans a immédiatement craint le pire.

"Je me suis crashé, putain, j’ai touché le mur ! Quel idiot," a-t-il lancé, persuadé d’avoir détruit ses chances de signer un bon résultat.

Finalement, les dégâts sur l’A526 se sont révélés limités et l’Argentin a pu reprendre sa course sans perdre énormément de temps grâce à la neutralisation en cours. Il a ensuite réussi à remonter jusqu’à la sixième place à l’arrivée, soit le meilleur résultat de sa carrière en Formule 1 jusqu’à présent.

Après la course, Colapinto est revenu sur cet épisode qui aurait pu tout compromettre.

"L’adhérence était extrêmement faible et la piste très glissante, surtout au début de la course lors des premiers tours avec un composé plus dur que ceux qui nous entouraient," a expliqué le pilote Alpine, qui s’était élancé en pneus mediums.

L’Argentin a détaillé les circonstances de son erreur à la sortie des stands.

"J’ai aussi eu un moment assez effrayant en ressortant des stands après mon arrêt, où j’ai touché une zone humide, puis la ligne blanche, avant de dériver vers le mur," a-t-il raconté. "Heureusement, j’ai touché le mur de côté et je m’en suis sorti avec peu de dégâts, ce qui n’a pas nécessité de réparations et n’a pas affecté les performances de la voiture."

Grâce à cette sixième place et à la huitième position de Pierre Gasly, Alpine a signé son meilleur total de points de la saison jusqu’ici.

Colapinto a tenu à souligner la progression de l’équipe au terme d’un week-end pourtant mal engagé.

"Vu la manière dont le week-end avait commencé, terminer avec les deux voitures dans les points est un excellent résultat et une superbe récompense pour toute l’équipe qui travaille très dur," a-t-il déclaré.

"C’est aussi mon meilleur résultat en Formule 1, donc cela me rend très heureux et cela confirme les performances que nous avions montrées à Miami."

Lucide sur les circonstances de course, Colapinto reconnaît qu’Alpine a aussi profité des problèmes rencontrés par plusieurs concurrents.

"Nous savons que nous avons bénéficié des malheurs des autres, et ce n’est jamais agréable d’en profiter. Mais nous avons maximisé tout ce que nous pouvions et ramené la voiture à l’arrivée."