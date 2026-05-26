McLaren F1 revèle les ’deux problèmes’ qui ont causé l’abandon de Norris

Le week-end de McLaren F1 a tourné au cauchemar au Canada, après une erreur stratégique sur la grille de départ qui a ruiné la course de Lando Norris et Oscar Piastri. Par la suite, le Britannique a dû abandonner, tandis que l’Australien a accroché Alex Albon, ce qui lui a valu un changement d’aileron et, plus tard, une pénalité. Andrea Stella, le directeur de l’équipe, veut voir le positif, notamment avec un rythme pur plutôt encourageant, surtout lors du Sprint.

Par ailleurs, l’Italien a expliqué que la monoplace de Norris a eu deux problèmes mécaniques pendant la course, ce qui a obligé le champion du monde en titre à s’arrêter une fois de plus, puis a causé son abandon.

"Ce week-end de course Sprint s’est déroulé en deux temps. Nous étions compétitifs en qualifications et lors du sprint, mais la course ne s’est pas déroulée comme prévu" raconte Stella.

"Comme nous l’avons expliqué, nous avons opté pour des pneus intermédiaires cinq minutes avant le départ car la piste était glissante et il pleuvait encore. Malheureusement, la pluie a cessé dès que les pneus ont été chaussés, la piste a séché rapidement et deux tours de formation supplémentaires ont annulé tout avantage."

"Avec Lando, nous avons eu deux problèmes. Le premier était une surchauffe de la voiture, ce qui nous a obligés à nous arrêter relativement tôt pour nettoyer les radiateurs. Je ne suis pas sûr que cela ait été bien visible à la télévision."

"Mais cet arrêt était en réalité dû à des problèmes de fiabilité. Ensuite, il y a eu un problème de boîte de vitesses, indépendant de cette surchauffe. Ce problème de boîte de vitesses se serait produit de toute façon, donc ce n’était pas le jour de Lando ; il n’aurait pas terminé la course."

"Du côté d’Oscar, la collision avec Albon a endommagé la voiture et entraîné une pénalité. Même dans l’air libre, nous avons eu du mal à atteindre les températures de pneus nécessaires pour un bon rythme de course."

L’Italien reconnait que la manière dont l’équipe a été accablée ce dimanche était particulièrement étonnante : "S’il y a bien un jour où tous les problèmes peuvent se conjuguer en une seule course, c’était dimanche."

"C’est la course, et dans les moments difficiles, on révèle son caractère et on apprend les qualités qui font de nous des champions. Nous sommes reconnaissants du soutien reçu, nous allons nous ressaisir et repartir de plus belle à Monaco."