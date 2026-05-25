Quels conseils Hamilton et Verstappen peuvent donner à Antonelli dans sa quête de titre ?

Pour sa quatrième victoire en Formule 1, Andrea Kimi Antonelli était bien entouré sur le podium du Grand Prix du Canada. Lewis Hamilton et Max Verstappen étaient également dans le top 3, soit 11 titres mondiaux autour de lui. Alors qu’il possède désormais 43 points d’avance sur son coéquipier George Russell, l’Italien a pu compter sur les conseils de ses deux compères du jour sur la manière de gérer la course au titre mondial, surtout avec son âge et son expérience.

Face à l’intensité d’une course au titre, qu’il s’agisse d’une première expérience ou d’un duel interne face à son propre coéquipier, le retour d’expérience des anciens champions s’avère précieux. Interrogés sur les conseils qu’ils donneraient rétrospectivement à leur ’moi’ du passé, les deux champions du monde ont partagé leurs réflexions à Antonelli... ou presque !

"Je pense que vous oubliez que nous sommes des concurrents. Il fait déjà un excellent travail. Je ne vais pas lui donner plus de conseils ! Je veux dire, je pense que pour moi personnellement, 2007 était celle pour laquelle je me battais. C’était beaucoup" a déclaré Hamilton.

"J’étais un peu plus âgé que toi, j’avais 22 ans. Je pense que les choses étaient différentes à l’époque. On a l’impression que c’était tout simplement différent à l’époque. Je ne pense pas que j’avais le même système de soutien que lui, par exemple, aujourd’hui dans un endroit où j’ai travaillé et où j’évoluais."

"Toto a fait un excellent travail pour t’entourer du bon soutien, et je n’ai absolument pas ressenti cela. L’équipe était gentille et tout, mais il n’y avait pas les bons éléments autour pour te soutenir, t’aider à rester stable et te guider. Et c’était plutôt intense, surtout pour ma première année. Mais je ne changerais cela pour rien au monde."

Verstappen lui a expliqué que le plus important est la régularité, en rappelant que la saison va être longue : "Il fait manifestement un excellent travail. Et bien sûr, un championnat est long et se gagne simplement en étant régulier, en ne commettant pas d’erreurs."

"Mais il le sait, donc chaque week-end, il faut juste essayer de maximiser, essayer d’être meilleur que son coéquipier, et alors je suis sûr qu’il a de bonnes chances. Mais la route est encore longue. Cependant, ce qu’il fait en ce moment fonctionne vraiment bien."