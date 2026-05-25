Russell est pessimiste : ’le championnat est dans les mains d’Antonelli’

George Russell estime que le championnat est désormais entre les mains de son équipier Kimi Antonelli après son abandon alors qu’il menait le Grand Prix du Canada. Victime d’un problème de groupe propulseur à Montréal, le pilote Mercedes accuse désormais 43 points de retard sur l’Italien après seulement cinq manches, un écart qu’il juge déjà considérable.

Le duel intense entre les deux pilotes Mercedes a animé une grande partie de l’épreuve sur le Circuit Gilles Villeneuve avant que la voiture de Russell ne le trahisse. Ce nouveau coup dur s’ajoute à plusieurs épisodes frustrants vécus par le Britannique depuis le début de saison, entre circonstances défavorables et problèmes mécaniques.

Très abattu après l’arrivée, Russell a reconnu à froid ensuite que la dynamique du championnat penchait désormais clairement en faveur de son équipier.

"Honnêtement, à ce stade, c’est son championnat, c’est plus à lui de le perdre qu’à moi de le gagner," a déclaré un Russell dépité lorsqu’il a été interrogé sur la conséquence pour la lutte pour le titre.

"Il a tellement de points d’avance. J’ai l’impression que... les dieux ne veulent pas que je sois dans cette bataille."

Le pilote Mercedes a ensuite énuméré les événements qui ont, selon lui, lourdement pesé sur son début de saison.

"Quand je repense au timing de la voiture de sécurité au Japon, à ma panne en Q3 en Chine alors que je me battais pour la pole, puis à cet abandon ici alors que je menais la course..."

Russell assure toutefois vouloir continuer à attaquer sans retenue pour le reste de la saison, désormais libéré d’une certaine pression au championnat.

"Maintenant, la pression est retombée. Je vais simplement profiter de chaque course, essayer de gagner chaque Grand Prix, et je n’ai plus rien à perdre. Mais je n’ai pas envie d’être ici à parler comme ça."

"Bien sûr que c’est frustrant et que je veux être dans cette lutte pour le titre. J’espère simplement que la chance finira par tourner."

Comme lors du Sprint la veille, Russell et Antonelli se sont livrés une bataille particulièrement musclée en piste, allant même jusqu’au contact à un moment de la course, ce qui a poussé Mercedes à calmer le jeu à la radio.

Malgré cette intensité, Russell a savouré ce duel face à son jeune équipier.

"J’ai adoré. Franchement, c’était génial," a-t-il confié. "Je n’avais plus vécu une bataille comme celle-là depuis des années. C’est ce que j’ai dit après mon abandon et je le pense toujours maintenant."

"Je n’avais probablement plus vu une bataille comme ça depuis Lewis Hamilton et Nico Rosberg à Bahreïn en 2014. Et ces nouvelles voitures permettent ce type de combat. Ces nouveaux moteurs le permettent aussi."

Russell a d’ailleurs profité de l’occasion pour défendre les groupes propulseurs 2026, souvent critiqués depuis le début de saison.

"Je ne comprends pas pourquoi certains veulent les changer," a-t-il poursuivi. "Nous avons eu des batailles incroyables à Melbourne, de très belles batailles en Chine, et Kimi et moi nous sommes encore affrontés intensément ici. Tout cela n’est possible que grâce à la manière dont ces groupes propulseurs fonctionnent. Donc voilà mon point de vue."

Le pilote Mercedes a également souligné combien il était difficile de rester dans la fenêtre d’une seconde permettant d’utiliser pleinement les modes de dépassement, ce qui a contribué à maintenir les deux Mercedes roues dans roues pendant une grande partie de l’épreuve.

"C’était extrêmement difficile," a expliqué Russell au sujet des conditions de course. "Avec ces températures froides, la seule manière d’obtenir de l’adhérence est de pousser les pneus pour générer de la température."

"On est constamment en train de marcher sur un fil : jusqu’où pousser tout en sachant que les conséquences peuvent être énormes. Mais le rythme était très bon."